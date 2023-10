Lēnā pamešana: mūžsena un ārkārtīgi ļauna attiecību izbeigšanas tehnika ar jaunu vārdu

Attiecību beigas, ja abas iesaistītās puses ir situācijai gatavas, reizumis mēdz norisināties gana "gludi". Taču visbiežāk tas ir sāpīgi un grūti. Vēl vairāk, ja tiek izmantotas tik nežēlīgas metodes kā populārā "lēnā pamešanas" tehnika, kas notiek, otram pat nezinot. Nežēlīgi, mānīgi un bez cieņas.

Termins "lēnā pamešana" ir jauns, bet tehnika ir mūžsena! Ja šķiet, ka partneris vairs necenšas strādāt attiecību labā, ir attālinājies, iespējams, esi upuris lēnajai atstumšanai. To piekopj cilvēki, kuri dažādu iemeslu dēļ, nav spējīgi savus nolūkus atklāt, negrib uzņemties vaininieka lomu vai baidās no sagaidāmās reakcijas.

Iepazīšanās vietnes "Bond The Agency" vadītāja Šarina Šafere izdevumā "Mirror" skaidro lēnās pamešanas procesu: "Viens no partneriem attiecībās sāk fiziski un emocionāli attālināties ar mērķi, lai attiecības izjuktu vai lai pretējā puse tās pati izbeigtu. Visa viņu uzvedība liecina, ka attiecību beigšanās ir vēlama. Tikai nodomi netiek atklāti paziņoti, bet gan gļēvi, baidoties no konfrontācijas, demonstrē ar rīcību, ka par savu partneri vairs neinteresējas." Protams, visu attiecību beigās viens vai abi partneri mentāli attālinās, šajā gadījumā tas notiek apzināti un mērķtiecīgi: "Atšķirība ir tā, ka lēnā attiecību pārtraukšana ir tīša. Persona izvēlas no attiecībām atbrīvoties garīgi, emocionāli un fiziski, un tā vietā, lai par šo nodomu pavēstītu otram, viņš lēnītēm pamet partneri."

Rīcība, kas nav pamešanas iemesls