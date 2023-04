Ofisa huligānisms jeb psiholoģiskā vardarbība kolektīvā: 10 tās izpausmes veidi

Jebkurā darba kolektīvā pastāv savi rakstīti un nerakstīti noteikumi, īpaši, ja esi ienācējs jaunā darba vietā. Jauniņajam ir nepieciešams laiks, lai kļūtu par daļu no kolektīva, sajustos kā savējais. Dažreiz kolēģi palīdz viņam – atbalsta, pasaka kaut ko priekšā, bet dažreiz mēdz būt citādi. Var gadīties, ka jauniņais izjūt netiešu spiedienu, kolēģi burtiski pārbauda viņu uz izturību – izturēs vai salūzīs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Dažreiz kolektīvā psiholoģiskā vardarbība izpaužas neredzamās formās – neviens nevienu nesit, tieši neaizvaino, neuzspiež uz vainas sajūtu, neliedz brīvību... Viss norit netieši," portālā "Psychology Today" norāda psiholoģe Kristīna Hemonda.

Jauniņā un pārējā kolektīva konflikts var rasties visdažādākajās situācijās. Jau izveidotā kolektīvā ienāk jauniņais – tas ir tāpat kā cilvēks stājas laulībā un kļūst par sava laulātā partnera ģimenes jauno locekli, vai klasē mācības sāk jauns skolēns...

Jauniņam liek saprast, ka pagaidām viņš vēl netiek uzskatīts par pilnvērtīgu kolektīva locekli. Pirms viņš par tādu kļūst, viņam nākas piedzīvot dažus psiholoģiskās vardarbības apļus. Lūk, kādi tie var būt! Psiholoģe dalās darba pieredzes piemēros, kā jauniņajiem gājis, cenšoties iekļauties jaunā kolektīvā.

Ignorēšana

Lai ko arī necenstos pateikt Elēna, pārējie viņas kolēģi uz viņu skatījās tukšu skatienu un uzreiz mainīja tēmu. Pat ja Elēna teica visu pareizi, piekrita citiem vai piedāvāja jaunu skatījumu kādas problēmas risināšanai, viņu ignorēja.

Augstprātība

Kad jaunais darbinieks Aksels teica, ka viņam ir nepatīkami dzirdēt aizrādījumu no cita kolēģa, viņam atbildēja, ka nevajag apvainoties. Katru reizi, kad jauniņais izteica neapmierinātību, pret viņu izturējās nicinoši, norādot uz Aksela mazo pieredzi darbā un to, ka viņš piešķir pārāk lielu nozīmi saviem pārdzīvojumiem. Jauniņo pat apvainoja nepiemērotā uzvedībā pret citiem, tādā veidā noveļot vainu uz jauno kadru.

Nicinājums

Kates ģimene nebija tik reliģioza, kā pārējo kolektīva biedru ģimenes. Viņa ticībai bija pievērsusies tikai pirms pāris gadiem. Kad sapulcēs viņa centās kaut ko pateikt par garīga rakstura jautājumiem, neviens nereaģēja, bet daži pat demonstratīvi bolīja acis.

Intereses trūkums

Pērs jau dažus gadus strādāja šajā kolektīvā un pēkšņi saprata, ka viņš ir vienīgais, kurš nav pastāstījis par sevi. Kad viņš centās to darīt, neviens neizrādīja ne mazāko interesi. Pērs turpināja runāt, bet klātesošie sāka demonstratīvi celties kājās un iet prom.

Foto: Pixabay

Vēsuma demonstrēšana

Tikko ienākot kabinetā, Lisa uzreiz sajuta vēsu attieksmi no klātesošajiem. Viņa bija astotajā grūtniecības mēnesī, bet neviens pat nepainteresējās, kā viņa jūtas, un nepiedāvāja apsēsties. Pārējos visi silti sveicināja, ar viņiem aizrautīgi sarunājās, bet no viņas norobežojās.

Bez iespējas izteikties

Dens kolēģiem sāka stāstīt kaut ko, kas viņam radījis pārdzīvojumus, un pēkšņi viņu krasi apsauca: "Mēs neko tādu neapspriežam". Viņa stāstījumā nebija nekā nosodāma, viņam vienkārši neļāva izteikties tikai tāpēc, ka neviens cits no kolektīva neko tādu nebija piedzīvojis.

Noslēpumu atklāšana

Marija vienam cilvēkam no kolektīva bija atklājusi noslēpumu – sīkumos izstāstot par savām attiecībām ar bijušo partneri, kurš par viņu ņirgājies. Nākamajā sanāksmē kāds cits kolēģis it kā nejauši "izmeta" piezīmi, no kuras bija skaidrs, ka viņas noslēpums ir kļuvis zināms visam kolektīvam.

Vērtības noniecināšana

Cenšoties nogludināt attiecības ar kolēģiem, Vinters piedāvāja palīdzēt kādā projektā. Viņš lieliski tika galā ar uzdevumu, bet neviens viņam pat paldies nepateica. Toties pārējos, pat tos, kuri nelabprāt piedalījās projektā, neaizmirsa paslavēt un pateikties par darbu.

Izsmiešana

Annai jau šķita, ka viņa kolektīvā ir pieņemta, kad pēkšņi viens no kolēģiem viņas virzienā raidīja sarkastisku piezīmi. Pēc Annas sejas izteiksmes ieraugot, cik viņai tas ir nepatīkami, kolēģis tikai noteica, ka ir pajokojis. Bet Anna atkal jutās izstumta.

Pazemošana

Viljams ar laiku saprata, ka viņa reputācija kolektīvā ir bezcerīgi sabojāta. Lai cik daudz pūliņu viņš bija ieguldījis, neviens nebija gatavs aizmirst un piedot viņa pagātnes kļūdas.

"Nav svarīgi, apzināti vai neapzināti kolēģi ir psiholoģiski vardarbīgi, – tāda situācija jebkurā gadījumā nav pieļaujama. Pakāpeniski jaunais darbinieks sapratīs pret sevi vērsto vardarbību un vai nu visiem spēkiem centīsies kļūt par "savējo", vai arī aizies no darba. Tieši to arī panāks šāds kolektīvs. Tādas grupas atsijā visus, kuri nav gatavi ciest šādu psiholoģisko vardarbību," skaidro psiholoģe Hemonda.

Izvēloties darbavietu, ar vienkāršu sludinājumu vairs nepietiek – arvien lielāku uzmanību pievēršam kopīgām vērtībām, modernai darba videi, personīgajai izaugsmei un citiem faktoriem. Lai ļautu darba devējiem un darba ņēmējiem satikties, "Delfi" piedāvā platformu #darbavietas – ērtu, pārskatāmu un uzticamu vietni, kur iepazīt uzņēmumus un aktuālās vakances tajos.

Seko "Delfi" arī Instagram vai "YouTube" profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!