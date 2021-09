Atmaskots mobings, apgrieztās lomas... Četri stāsti par izdegšanu un risinājumiem psihologa praksē

Stāstot savu pieredzi, Viktors brīžiem pat kliedza, viņam drebēja lūpas, viņš bija dusmu un izmisuma pārpilns. Es paskaidroju Viktoram, ka viņš ir mobinga upuris un viņam nāksies par sevi pacīnīties. Mobings ir psiholoģiskais terors, kad kāds cilvēks vai grupa otru agresīvi vajā.

Tā kā klienta noskaņojums bija kaujiniecisks, bet dzīves pieredze atļāva cerēt, ka viņš pārbaudījumu izturēs, piedāvāju viņam pārbaudītu metodi – sākt pierakstīt mobinga dienasgrāmatu. Es paskaidroju, ka viņa uzdevums ir rūpīgi fiksēt emocionālās "indēšanas" epizodes, ieskaitot sīkās. Piemēram, vadītājs demonstratīvi ignorēja, izsmēja, rupji visu priekšā kaut ko aizrādīja, citiem piedeva kļūdu, bet viņam nē.

Katra no šādām epizodēm var izskatīties nenozīmīga, bet mobings tieši ar to ir bīstams, ka pilienu pa pilienam gandē upura veselību un psihi, novedot viņu līdz emocionālajai izdegšanai. Tādēļ cīņai ar to jābūt tikpat skrupulozai. Katru gadījumu raksta uz atsevišķas lapas, ko sadala grafiku: datums, laiks, kas notika, kas ir liecinieks. Atsevišķā ailē ieraksta sekas. Piemēram, "paaugstinājās asinsspiediens" vai "man nepiešķīra prēmiju". Savācot datus kopā, šīs lapas izskatās jau kā nopietna pierādījumu bāze. Viktors ir gudrs cilvēks un lieliski to saprata. Rūpīgi un metodiski viņš sāka skrupulozi vākt datus. Un jau tas vien palīdzēja justies mierīgāk.

Pēc mēneša, pusotra, kad lapu jau bija pietiekami daudz, viņš aiznesa tās uz vadītāja kabinetu un teica: "Es nevēlos skandālu, bet ja jūs neliksiet mani mierā, es aizsūtīšu šos materiālus uzņēmuma vadībai." Cilvēki, kas nodarbojas ar mobingu, parasti ir bailīgi, šis nebija izņēmums. Viņš vairs neatgādināja par to, ka gribēja iekārtot darbā savu radinieku un lika Viktoru mierā.

Beigt apbrīnot izmantotāju







Foto: Shutterstock

36 gadus vecās Kiras vārdu plūdumu pirmajā tikšanās reizē nevarēja vien apstādināt – viņai tik ļoti vajadzēja izrunāties. Viņa izstāstīja, ka rītos negribas mosties – ir tik nelabi vien no domas par darbu. Viņa, būdama īsts darbaholiķis, tagad juta vien pastāvīgu nogurumu un iztukšotību.