Pazudušais dēls atkal 'mājās'. Cik prātīgi ir atgriezties darbavietā, no kuras reiz aizgāji?

Cilvēka dabā ir uzskatīt, ka otrpus žogam zāle vienmēr ir zaļāka. Reizēm tā izrādās taisnība, bet citreiz sagaida vēl dziļāks purvs. Šī iemesla dēļ daudzi, kas nomainījuši darbavietu pret citu, drīz vien labprāt pako mantiņas un novērtē, cik patiesībā vecajā krēslā bija labi. Vai "lūgšanās", lai pieņem atpakaļ, ir prāta darbs un kādos gadījumos šis solis var nospēlēt tavā labā, skaidrojis portāls "Huffington Post".

Neapmierinātība ar jauno darbu ir pilnībā reāla un iespējama – ja esi nonācis šādā dzīves situācijā, zini – tu tāds neesi vienīgais, un to pierāda arī aptaujas. Šo notikumu virkni bieži vien pielīdzina bumeranga efektam – gluži tāpat kā izliektais metamais, arī cilvēks vēlas atgriezties tajā pašā vietā, no kurienes iepriekš nācis. Tam ir gan savi plusi, gan mīnusi, kas iztirzāti turpmākajās rindās.

"Bumeranga" princips – iespēja karjeras izaugsmei



Atlūguma uzrakstīšana, kurai pēc laika seko atgriešanās vecajā darbavietā, var palīdzēt tikt pie amata, kas karjeras virzībā klasiskajā izpratnē prasītu daudz ilgāku laiku. Margo Kānroze, mārketinga platformas "Skai" vadošā eksperte, norāda – atgriešanās uzņēmumā, no kura aizgāja 2016. gadā, deva laiku kārtīgāk izsvērt savas vēlmes un tikt pie kārotā amata.

"Kad atgriezos, šis bija tas pats uzdevums, bet darbs – cits," viņa sacījusi, piebilstot, ka prombūtnes laiks ļāva saprast, cik daudz viņa uzņēmumam tiešām var dot. "Es to nevarētu sasniegt lineārā veidā, jo toreiz pat nezināju, ka tiešām vēlos šo amatu. Vajadzēja vairākus gadus, lai saprastu, kādas attiecības vēlos ar uzņēmumu, kuru līdz šim esmu cienījusi, un arī ietu uz to."

Kānroze uzskata, ka iegūt kāroto amatu viņai palīdzēja fakts, ka, noslēdzot darba attiecības, starp abām pusēm netika nodedzināti visi tilti. Viņasprāt, darbinieki, kas aiziet un atgriežas, uzņēmumiem ir liela vērtība. "Šie cilvēki, vismaz līdz kādam līmenim, jau zina sistēmas un rīkus, kurus uzņēmums izmanto, ieinteresētās puses un galvenās vērtības."

Citos gadījumos pēc aiziešanas arī darba devēji apzinās, ko pazaudējuši, un tas palīdzējis atgriešanās sarunu laikā. Nadja Deala, "Real You Leadership" koučinga programmas vadītāja, stāsta, ka daudzi klienti izvēlējušies pamest savu pilna laika darbavietu, jo vienkārši vēlējušies nedaudz atkāpties no ikdienas darbiem. "Viņi vēlējās "sadziedēt" izdegšanas sindroma brūces un dot sev laiku apsvērt nākamo soli. Pēcāk viņi atgriezās ar lielāku atalgojumu, mazākām darba stundām un daudz elastīgāku grafiku, lai varētu īstenot arī citas aizraušanās. Tas ir lielisks solis, un realitātē notiek daudz biežāk nekā varētu šķist."

Nožēla vēl neliecina par nepieciešamību atgriezties

Nepārvaramas vēlmes atgriezties vecajā darbavietā viens no galvenajiem iemesliem ir vienkāršs – vēlme augt un attīstīties, taču nereti šis domugrauds galvu nepameta vēl acīmredzamāka iemesla dēļ – jaunajā darbavietā viss nav tik skaisti un rožaini, kā sākumā šķita. "Cilvēki, ar kuriem esmu strādājusi, bieži sev pārmeta darbavietas maiņu, vainojot sevi pie tā, ka vajadzēja taču jau sākumā saprast, ka šis darbs nav domāts viņiem," teic psihoterapeite Šenona Garsija. Viņi savu vēlmi atgriezties vecajā darbavietā raksturo ar vārdiem "jūtos muļķīgi" un "man ir kauns".

Taču atgriešanās var būt saistīta arī ar primitīvu nepieciešamību atrast darbu un pelnīt. Deala stāsta, ka viņas praksē bijis klients, kurš nemaz nevēlējies atgriezties, taču šo lēmumu nācās pieņemt pēc tam, kad jaunajā uzņēmumā sākās masveida algoto darbinieku atlaišana. "Vecajā vietā darba devējs vēl nebija atradis aizstājēju, un tā vietā, lai meklētu jaunu darbu, aizgāja atpakaļ – tikai tāpēc, ka vajadzēja pelnīt. Taču bija arī ieguvums – pēc atgriešanās abas puses vienojās par lielāku atalgojumu un pārrunāja robežas."

Visa šī stāsta esence slēpjas tajā, ka sajūta – vēlos atgriezties sev labi zināmajā un siltajā vietiņā – ir pilnībā normāla. Arī gadījumos, kad šķiet, ka atlūgums iesniegšana bijusi vislielākā kļūda dzīvē, to vajadzētu pieņemt kā mācībstundu. Deala stāsta, ka saviem klientiem, kuri izjūt nožēlu pēc šī soļa speršanas, iesaka praktizēt līdzjūtības izjušanu pret sevi.

"Es vienmēr atgādinu, ka neviens nevar paredzēt nākotni," tā eksperte. "Atgādinu visus iemeslus, kāpēc viņi bija priecīgi pieņemt jauno piedāvājumu un pievienoties citam uzņēmumam, tā komandai. Var šķist, ka tā bija milzu kļūda un zemē izmests laiks, taču situācija ir atrisināma. Tev ir iespēja saprast, vai pastāv varbūtība atgriezties, vai arī laiks meklēt citu – cerams, sev atbilstošāku opciju."

Pieņemot jaunu darba piedāvājumu, vienlaicīgi apzināmies, ka sekos intensīvs mācīšanās process, un tieši tas var likt justies, ka neesi savā vietā. Šis stāvoklis izstumj ārpus komforta zonas. Garsija uzsver, ka sajūta ir pilnībā normāla un saprotama, taču to noteikti nevajadzētu uztvert kā zīmi – ar izvēli esi nošāvis greizi. "Trauksmes dēļ var būt nepārvarama vēlme atgriezties komforta zonā tikai tāpēc, lai to pēc iespējas ātrāk pārtrauktu. Pretojies vēlmei atgriezties! Ja šis stāsts ir par tevi, dod sev laiku iejusties un izvērst savu komforta zonu. Jo komforta zonā nav vietas izaugsmei."

Rūpīgi pārdomā lēmumu vēlreiz pieteikties darbā vecajā vietā. Ja tevi kaut kas fundamentāls neapmierināja iepriekš, maz ticams, ka tas pēkšņi mainīsies. "Ja aizgāji tāpēc, ka nespēji sadarboties ar kolēģiem vai tavas vērtības nesakrita ar uzņēmuma, lūkojies citā virzienā," teic Kānroze. "Ja tevi viss apmierināja, bet šķiet – darbs citā vietā dos papildu vērtību un jaunas vēsmas vecajam uzņēmumam, atkārtotam pieteikumam ir loģika."

Rakstā zemāk atradīsi vēl virkni padomrakstu gadījumiem, nevari saprast, laiks krāmēt mantiņas vai nē, kā arī situācijām, kad jaunais darbs riebjas jau pašā startā.

