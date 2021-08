Sarkangalvīte un aita? Un kāpēc gan ne? Vai arī tev galvā raisās tikai vārdu savienojums "Sarkangalvīte un vilks"? Jā, tie bija tēli brāļu Grimmu pasakā, ko zina teju visi bērni. Taču jaunā kompetenču pieeja pirmsskolas izglītībā akceptē arī to, ka Sarkangalvīte var mijiedarboties ar citu tēlu, piemēram, aitu. Un šādā veidā ir sasniegti mazie mērķīši jaunā pieejā. Kā? Pirmkārt, viens bērns ļaujas fantāzijai, citiem bērniem skaļi priekšā stāstot visiem zināmo pasaku, bet, otrkārt, citi bērni nosauc kļūdas stāstījumā, par pamatu ņemot Grimmu pasaku. Visi ir ieguvēji.

Ja runājam jau par nopietnākām tēzēm, kādi tad ir kompetenču pieejas, ko bērnudārzos uz pilnu jaudu sāka īstenot 2019. gada rudenī, sasniedzamie mērķi un vai tos patiesi jau izdevies sasniegt, viennozīmīgas atbildes nav. Gan jā, gan nē. Un kādi ir klupšanas akmeņi, kas liedz sasniegt izvirzītos mērķus? Tie ir dažādi – pārāk liels bērnu skaits grupā, materiāli tehniskā nodrošinājuma trūkums, vecāku pārāk kūtrā iesaistīšanās, pedagogu zināšanu un kvalitāšu reitings, pārāk zibenīga pāreja uz jauno izglītošanās sistēmu...

"Bērni par maz laika pavada ar vecākiem, bet viņiem to ļoti vajag. Un tas bērnos rada satraukumu, iekšējās dusmas, kuras viņi atnes uz bērnudārzu. Viņam tā sakrātā enerģija, sāpīte ir jāizliek. Tomēr vecākiem būtu jāsaprot, ka tas, ko viņi ieguldīs bērnā bērnībā, nākotnē atmaksāsies. Bērns patiešām daudz laika pavada dārziņā, un ir labi, ja šis pavadītais laiks ir kvalitatīvs, tā ir liela veiksme, bet neviens nevar atsvērt to laiku, ko viņš pavada ar ģimeni," no darba pieredzes saka Gaide.