Četras metodes, lai mazulis apgūtu patstāvīgas iemigšanas prasmes un gulētu ciešā miegā

Pastāv četras ļoti efektīvas metodes, kā bērnam iemācīt iemigt patstāvīgi. Ticams, ka kādu no metodēm tu varēsi pielietot arī savam mazulim. Ja vien, protams, jūsmājās pastāv šāda problēma – bērns nespēj pats iemigt vai nepieciešams ilgs laiks, lai viņu apņemtu salds miedziņš.

Metodes piedāvā iepazīt portāls "Parents", un par katru no tām ir arī psihologu viedoklis. Skaidrs ir viens – kas der vienam, citam itin nemaz, tādēļ vecākiem ir ne tikai akli jāklausa dažādiem padomiem, bet arī jāieklausās savā intuīcijā.

Pašnomierināšanās metode

Šī metode ietver maigu verbālo un taustes "nomierinošo līdzekļu" iedarbību, kas palīdzēs bērnam iemācīties patstāvīgi iemigt un pēc pamošanās nomierināties.

Tava rīcība:

Ja tavam bērnam ir problēmas ar iemigšanu, sagatavošanās miegam rituālus sāc vienā un tajā pašā dienas laikā. Neaizmirsti, ka nomierinoši iedarbojas: silta vanna, maza, nakts režīma gaismiņa, pasaciņa (maigas intonācijas mātes balsi bērns ļoti labi izjūt), klusa, mierīga mūzika. Kad pienāk laiks miegam, liec mazuli gultiņā un paliec turpat blakus. Tiklīdz pamani, ka viņa actiņas ir aizvērušās, klusiņām izej no istabas. Ja mazulis to ir sajutis un sācis raudāt, atgriezies, bet neņem viņu rokās, bet sāc klusiņām sarunāties. Galvenais uzdevums – izdarīt tā, lai bērns, izdzirdot tavu balsi, nomierinātos, bet pēc tam pats iemigtu. Pakāpeniski mazulis pieradīs pie tā, – kad viņš naktī pamostas, viņu rokās neņem. Vari arī izmantot bērnu rāciju – attālināti ar savu balsi bērnu nomierināt, pašai nemaz no gultas neizkāpjot. Pēc divām trīs nedēļām šādā režīmā bērns jau spēs nogulēt pietiekami ilgu laiku viens pats savā gultiņā.

Psihologa komentārs:

Šis ir pietiekami humāns un samērā nesāpīgs veids, kā bērnu pieradināt pie patstāvīgas gulēšanas. Atslēgas faktors ir tieši mammas konsekvence savā rīcībā, viņas pacietība, pārliecība un uzticēšanās sev ("es rīkojos pareizi"). Nevajadzētu ieciklēties uz laiku, kādā tiek sasniegti rezultāti. Atceries, ka bērni ir ļoti individuāli. Kādam izdodas bērnu pieradināt patstāvīgi gulēt dažu nedēļu laikā, bet cita mazuļa vecākiem var būt nepieciešams ilgāks laiks. Tāpat svarīgi ir atcerēties, ka ir iespējami periodi, kad mazulis nevar nomierināties pats, viņš būs pietiekami raudulīgs un trauksmains (piemēram, pēc kādas potes, pēc ārsta apmeklējuma, pēc viesiem mājās vai zobu šķilšanās laikā). Tavs uzdevums – atcerēties par to un meklēt veidus, kā palīdzēt bērnam un arī sev.

Foto: Shutterstock

Vēl viens papildinājums: pielietojot šo metodi, tiek rekomendēts bērnu neņemt rokās, ja viņš sācis raudāt. Aicinājums vecākiem – neaiziet līdz absurdam un lēmumu pieņemt atkarībā no situācijas. Pirmkārt, nepieļaut bērna histērijas, līdz tādām, ka bērns sāk klepot, siekaloties vai pat vemt. Ja raudāšana pastiprinās, mazulis ar to vēlas pavēstīt, ka vienkārši ar to, ka mamma ir blakus un ir dzirdama viņas balss, ir nepietiekami. Otrkārt, daudzi vecāki zina, ka bērni raud dažādi. Raudāt mazulis var no sāpēm, izsalkuma utt.