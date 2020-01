Eksperti atklāj astoņus izplatītākos krāpšanas iemeslus attiecībās

Sānsolis var būt viens no iemesliem, kāpēc izjūk pat šķietami laimīgākās attiecības. Viens no pirmajiem jautājumiem, kas nomāc cilvēku, kuru partneris krāpis, ir – kāpēc? Dažkārt varētu šķist, ka uz šo jautājumu nevar atbildēt pat tas, kurš sānsoli izdarījis, taču psihologi, seksologi un citi eksperti uzskata – visam ir savs skaidrojums.

No 2010. līdz 2016. gadam "Institute of Family studies" veica pētījumu, kura laikā tika atklāts, ka 20 procenti aptaujāto vīriešu un 13 procenti sieviešu kaut reizi ir krāpušas savu laulāto. Arī citi statistikas dati liecina, ka vīrieši savas partneres uzticību pazaudē biežāk nekā sievietes. Taču, nenoliedzami, krāpšana ir sastopama arī starp sievietēm.

Uzticība ir viens no attiecību stūrakmeņiem. Ja tas tiek iznīcināts, līdz ar to bieži vien sabrūk arī ilgi būvētā attiecību māja. Ja arī tu reiz esi ticis krāpts, tad zini, ka viens no jautājumiem, kas, iespējams, vēl aizvien nepamet tavu prātu ir – kāpēc partneris tā rīkojās?

Portāls "Marriage" aprunājies ar ekspertiem, kas atklājuši izplatītākos iemeslu, kāpēc sievietes un vīrieši nolemj par labu sānsolim.

Brieduma trūkums

Pisholoģe Hila Heilsa uzsver, ka nav viena konkrēta iemesla, kāpēc cilvēks nolemj spert sānsoli – tā parasti ir iemeslu virkne, kas mudina uz šādu rīcību. Taču viņa atzīst, ka, strādājot ar cilvēkiem, novērojusi, ka lielākā daļa partneru, kas nokrāpuši mīļoto, ir līdzīgā emocionālā stāvoklī – viņi nav vēl nobrieduši. Šie cilvēki lielākoties nav gatavi ieguldīt laiku un enerģiju, lai kopā ar mīļoto tiktu galā ar attiecību pārbaudījumiem, tāpēc viņi no tā vēlas vienkārši aizbēgt, salaužot svarīgāko attiecību stūrakmeni – uzticību.

Tā ir izvēle

"Kāpēc precētiem cilvēkiem ir afēras? Neviens un nekas neliek viņiem krāpt savu partneri, tā ir viņu izvēle," uzskata psiholoģiskā padomdevēja Lavanda Evansa. Speciāliste uzsver, ka ik reizi, kad tu, esot attiecībās, pārguli vai skūpsties ar kādu citu, tā ir apzināta izvēle. Ik reizi tev ir iespēja izvēlēties – darīt to vai nedarīt. "Tas ir tieši tik vienkārši. Tam nav nekāda attaisnojuma," viņa piebilst.

Tāpat Evansa uzskata, ka krāpšana izpaužas kā nespēja uzņemties atbildību par attiecībām, neaizpildīts tukšums vai veids, kā cilvēks cenšas tikt galā ar neatrisinātām problēmām mīlas dzīvē.