Piecas lietas, kas samazina vīrieša emocionālo tuvību ar partneri

Gluži tāpat kā fiziskā arī emocionālā intimitāte ir svarīga attiecību sastāvdaļa un viens no tās stūrakmeņiem. Taču, gadiem ejot, tā var sarukt, līdz attopies un saproti – tu vairs nejūties mīļotajam tik tuva kā agrāk. Šādas sajūtas var liecināt par emocionālās intimitātes trūkumu attiecībās. Kaut to veido abi partneri, nereti sievietēm ir vieglāk atvērties nekā vīriešiem, tāpēc šoreiz apskatīsim, kuras ir tās lietas, kas samazina tieši kungu spēju nodoties emocionālajai tuvībai.

Šķiet, ka viss gāja gluži kā pa sviestu, bet pēkšņi tas ir mainījies. Agrāk jūs varējāt stundām ilgi skatīties viens otram acīs, runāt par visu un neko un saprasties no pus vārda. Ķīmija, kas reiz starp jums valdīja, bija tik spēcīga, ka pat nejaušam garāmgājējam to bija grūti nepamanīt. Taču, kā jau iepriekš minēts – viss ir mainījies.

Tas, kas veidoja šo acīmredzamo saikni vienam ar otru, bija emocionālā intimitāte. Kā minēts portālā "Marriage" fiziskā intimitāte ir ķermeņu satuvināšanās, savukārt emocionālās intimitātes laikā satuvinās dvēseles.

"Es vairs nejūtos tev tuva", "Man ir sajūta, ka tevi nepazīstu", "Tu vairs neesi tas pats cilvēks, kuru apprecēju" – šīs frāzes bieži vien izskan no to sieviešu mutēm, kuras jūt emocionālās intimitātes trūkumu ar partneri. Ja arī tev šīs frāzes nav svešas, iepazīstinām tevi ar portālā "Marriage" publicētajām piecām lietām, kas samazina vīrieša emocionālo tuvību ar partneri. Iespējams, kāda no tām ir arī iemesls, kāpēc jūsu attiecības vairs nav tādas kā agrāk.

Spontānas rīcības trūkums

Gadiem ejot, attiecības var kļūt vienmuļas un, iespējams, pat nedaudz garlaicīgas. Jūs dodaties uz vieniem un tiem pašiem restorāniem, ejat pastaigāties pa jau desmitiem reižu redzētām vietām, un, uzsākot dienu, jums abiem jau ir zināms, ka tā beigsies ar televizora pulti rokās. Visas šīs ierastās darbības liecina, ka attiecībās trūkst spontānas rīcības un lēmumu, tāpēc tās ir zaudējušas tik vajadzīgo dzirksti. Portālā tiek uzsvērts, ka tieši spontāna rīcība ir tā, kas palīdz attiecībām piešķirt nedaudz pikantuma, padarīt tās aizraujošākas un atgriezt emocionālo intimitāti.

Fiziskās saiknes trūkums

Mūsu ķermenis nemitīgi mainās, vienu brīdi mēs zaudējam svaru, bet jau nākamajā esam uzņēmuši pāris liekos kilogramus. Ir vīrieši, kurus nelielas izmaiņas partneres ārējā izskatā un ķermeņa formās nesatrauc, bet ir arī tādi, kuru attiecībās ar mīļoto tas spēlē lielu lomu.

Portālā "Marriage" tiek uzsvērts, ka svarīga emocionālās intimitātes daļa ir arī fiziskā tuvība. Tās trūkums var būt viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc vairs nejūtaties tik tuvi.

Ja tev rodas aizdomas, ka partneris vairs nejūt tik lielu fizisko velkmi kā iepriekš, aprunājies ar viņu par to un noskaidro, kas radījis šādas pārmaiņas jūsu attiecībās. Iespējams, pie vainas nav pārmaiņas tavā ārējā izskatā, bet kas pavisam cits.

Foto: Shutterstock

Veselības problēmas

Kāds ar veselības problēmām saskaras biežāk, cits retāk, bet, nenoliedzami, slimo visi. Kaut saaukstēšanās nedēļas garumā krasi neietekmēs tavas attiecības, to pašu nevarētu teikt par nopietnu slimību, ar kuru vīrietim jācīnās mēnešiem vai pat gadiem ilgi. Šāds pavērsiens var vai nu jūs abus emocionāli satuvināt, vai gluži otrādi – izšķirt.

Iemesli, kāpēc slimība jūs aizved katru pa savu ceļu var būt dažādi. Iespējams, mīļotajam ir sajūta, ka tu viņu žēlo, kaut tā nebūt nav. Ja tev rodas aizdomas, ka slimība varētu būt iemesls, kāpēc jūsu emocionālā intimitāte ir zudusi, aprunājies par to ar savu partneri. Paskaidro viņam, kā tu jūties, un uzklausi arī viņa sakāmo.

Nesaskaņas

Jā, attiecības nav iedomājamas bez strīdiem, taču visam ir savs limits. Pārlieku daudz nesaskaņu un pilnīgi atšķirīgs viedoklis par svarīgākajām dzīves tēmām nenodrošinās laimīgas partnerattiecības.

Nereti dusmu karstumā mēs mēdzam pateikt lietas, ko vēlāk nākas nožēlot. Tieši šādi strīdi ir tie, kas rada emocionālās intimitātes trūkumu. Atceries mūžseno teicienu "Izlietu ūdeni nesasmelsi", tāpat ir ar vārdiem – to, kas pateikts, atpakaļ paņemt vairs nav iespējams.

Hronisks stress

Mūsdienās ir ļoti grūti izvairīties no stresa, jo lietas, kas to veicina, var atrast ik uz stūra. Iespējamie stresa iemesli var būt gan dažādi ikdienas notikumi – garas rindas veikalā, kavēšana, skola un darbs –, gan pārmaiņas dzīvē, sociālie tīkli, draugi un ģimene. Lai kāds būtu vīrieša stresa iemesls, skaidrs ir viens, tas ietekmē ne tikai viņa pašsajūtu, bet arī attiecības ar mīļoto. Nemitīgs stress liek cilvēkiem justies nogurušiem, būt niķīgiem, viegli aizkaitināmiem un var pat novest līdz depresijai.

Taču labās ziņas ir tādas, ka no dienas laikā sakrātā stresa ir iespējams atbrīvoties, piemēram, lasot grāmatu, klausoties mūziku, sportojot vai darot jebkuru citu aktivitāti, kas tev palīdz atslēgties no ikdienas.

Jāpiemin, ka hronisks stress var izraisīt ne tikai emocionālās, bet arī fiziskās intimitātes trūkumu. Ja attiecībās tiek pazaudēti abi šie tik svarīgie stūrakmeņi, komandtiltiņš ātri vien var sagrīļoties un laulība nonākt grūtībās.