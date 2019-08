Jaunā tēva rīcības plāns: ko vīrietim vajadzētu un nevajadzētu darīt dzemdību laikā

Būt klāt, kad pasaulē nāk bērns, ir unikāla un brīnišķīga pieredze – tā uzskata daudzi tēvi. Lai gan vīrieša loma dzemdību zālē visbiežāk ir skaidra, viņi nereti apjūk un nezina, kā būt bērna mātei par atbalstu šajā izaicinājumu pilnajā brīdī. Lai tā nenotiktu, ir vajadzīgs rīcības plāns.

Kaut mūsdienās tēva klātbūtni dzemdību laikā uzskata par normālu un pat nepieciešamu, šāds mīļotā atbalsts sievietei ir pieejams salīdzinoši nesen. Padomju gados ģimenes dzemdības nebija pieejamas. Toreiz slimnīcā pat neielaida nevienu sievietes piederīgo. Par vienu no ģimenes dzemdību aizsācējiem uzskata Rīgas Dzemdību namu, kas 90. gados Latvijā bija viena no pirmajām dzemdību iestādēm, kas sāka praktizēt tēva klātbūtni dzemdību laikā.

Tagad bērna tēva klātbūtne dzemdību zālē daudzām sievietēm šķiet dabiska un vajadzīga. Vīrietis var paturēt sievietes roku, atbalstīt viņu emocionāli un redzēt, kā pasaulē nāk viņa bērns. Spēkavīrs Dairis Zāģeris reiz raidījumā "Starp mums runājot" atklāja, ka, piedaloties dzemdībās, piedzīvojis vienreizējas sajūtas: "Tas, ka tu redzi savu bērnu jau no pirmajām sekundēm, tas ir kaut kas… Tās ir sajūtas, ko tu vari iegūt tikai tad, kad tu esi tur klāt." Viņš uzskata – katra vīrieša uzdevums ir būt blakus sievietei dzemdībās.

Dūla Ilze Kuduliņa uzskata, ka vīrieša klātbūtne dzemdībās ļauj kopā piedzīvot maģisku mirkli, kurā iespējams dalīties un kuru atcerēties visu turpmāko dzīvi. Arī tēvi, kuri piedalījušies dzemdībās, saka, ka viņi praktiski uzreiz izjutuši pieķeršanos bērnam, emocionālu pacēlumu, lepnumu un auguši paši savās acīs.

Vai vīrietim jāpiedalās dzemdībās – šis temats laikam mūžīgi mūžos būs varen plaši diskutējams, jo vienmēr būs divu pušu viedokļu atbalstītāji. Vieni ar visām četrām būs par, citi – kategoriski pret. Un katram ir tiesības uz savu nostāju. Šeit lasi, ko par šo tēmu domā sporta žurnālists Armands Puče, kā arī dūlas Katrīnas Puriņas viedokli par to, cik svarīgi ir ļaut vīrietim pašam izdarīt izvēli – piedalīties dzemdībās vai nē.

Taču arī tad, ja ģimene ir nolēmusi par labu tēva klātbūtnei dzemdību telpā, nereti vīrieši apmulst un nezina, kā mīļoto šajā brīdī mierināt, atbalstīt un kā viņai palīdzēt. Dūla un grāmatas "Your Birth Plan: A Guid to Navigating All of Your Choices in Childbirth" autore Megana Dāvidsone portālā "Fatherly" iesaka, ko nedaudz apmulsušajiem, bet varonīgajiem tēviem dzemdību laikā vajadzētu darīt, bet kādas darbības jau tā grūto dzemdību procesu var padarīt vēl grūtāku.