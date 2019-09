Jautras un attīstošas spēles ar kastaņiem

Rudens burtiskā nozīmē mums pie kājām noklāj vienu no brīnišķīgākajiem materiāliem, kas var palīdzēt bērna attīstībā – kastaņus. Droši vien, mazuļi to jūt pat intuitīvi, tāpēc pastaigas laikā paši tos labprāt lasa, piebāž pilnas kabatas un nes mājās.

Pedagoģe Jūlija Kasparova portālā "Parents" iepazīstina ar virkni spēļu, kurās galvenais elements ir kastaņi, skaidrojot arī to, kādu labumu attīstībā tie var sniegt. Pat pieaugušie ļoti labprāt plaukstās pavirpina apaļos, spīdīgos kastaņus, kas ir tik patīkami ādai. Bet ar tiem var arī spēlēt spēles – dažas turpat parkā, bet dažas labāk tomēr spēlēt mājās.

Kastaņu matemātika

Kastaņi ir lielisks materiāls skaitīšanas apgūšanai. Tie it kā speciāli radīti, lai mazulis tos pārcilātu rokās un pārskaitītu: viens, divi, trīs...

Cik nepieciešams? Uz nelielām piezīmju lapiņām ar marķieri uzraksti lielus ciparus – no viens līdz pieci (nedaudz vecākiem bērniem var arī līdz 10). Piedāvā bērnam uzlikt uz lapiņas tik daudz kastaņu, kāds cipars uz tās uzrakstīts. Lai motivētu bērnu skaitīt, var spēlēt nedaudz citādi. Uzraksti ciparus nevis uz papīra lapas, bet uz leļļu trauciņiem. Sarīkojiet "tējas dzeršanu" rotaļlietām, pie galda izkārtojot trauciņus un atbilstoši uz tā norādītajam ciparam, izlikt attiecīgu daudzumu kastaņu.

Veikals. Sarīko ar bērnu spēli "veikalos". Bērns var būt pārdevējs, bet kastaņi – konfektes vai bulciņas. Veikalā ienāk pircēji – lelles, zaķīši, lācīši un mammas balsī lūdz pārdevējam pārdot noteiktu daudzumu bulciņu. Bērns saskaita nepieciešamo daudzumu kastaņu un izsniedz pircējam.

Krustiņi – nullītes jeb "desas". Tavs bērns prot spēlēt "desas"? Ja nē, noteikti iemāci viņam šo spēli! Tā lieliski attīsta domāšanu. Bet šajā gadījumā – vēl arī sīko motoriku. Pastaigas laikā ar krītu uz asfalta vari uzzīmēt restītes spēlei (protams, skaties tikai tādu vietu, kur šāds zīmējums nenodarīs kaitējumu apkārtējai videi un ainavai kopumā). Viss būs gluži tāpat kā spēlē, izmantojot papīra lapu, tikai krustiņus un aplīšus jūs nezīmēsiet, bet restītes aizpildīsiet ar kastaņiem un ozolzīlēm. Kastaņi – krustiņi, zīles – nullītes. Vai arī otrādi...

Kastaņu ķegļi. Vienā galda malā novieto dažus tukšus jogurta trauciņus. Pēc kārtas ar bērnu ripiniet kastaņus pa galdu, cenšoties trauciņus nogāzt. Uz trauciņiem var arī uzrakstīt ciparus – ballu skaitu. Tad uzdevums kļūs sarežģītāks: jācenšas notriekt tas trauciņš, uz kura lielāks cipars. Spēles beigās saskaita kopīgo ballu skaitu un nosaka uzvarētāju. Trenējam veiklību, un mācāmies skaitīt!

Kastaņu basketbols. Ne mazāk jautra spēle būs arī basketbols. Īpaši, ja tajā iesaistīsies visa ģimene. Noliec noteiktā attālumā spainīti vai kasti un metiet tajā kastaņus. Kurš sametīs vairāk: mamma, tētis vai bērns?

Stafete. Šī jautā rotaļa lieliski derēs spēlēšanai ārā, turklāt vairāku bērnu kompānijā. Variantu var būt vairāk. Piemēram, izliek kastaņus līnijā vai izber izkaisīti. Spēlētāju uzdevums ir skriet pie kastaņiem no līnijas starta pozīcijas, paņemt pa vienam, atnest atpakaļ un ielikt spainītī. Kurš atnes vairāk kastaņu, tas arī ir uzvarētājs. Spēlēt var gan divatā, gan arī komandās. Ja pastaigājies divatā ar bērnu un citas kompānijas nav, vari mazulim piedāvāt pārnēsāt kastaņus un likt spainītī, mudinot iedomāties, piemēram, ka viņš ir vāverēns, kurš nes krājumus ziemai...

Kastanīši un pirkstiņi

Spēles ar kastaņiem un citiem dabas materiāliem lieliski attīsta sīko motoriku.

Saliec celiņu. Piedāvā bērnam no visiem salasītajiem kastaņiem izveidot garum garu celiņu. Bet pēc tam pa šo celiņu lai patipina bērna rokas pirkstiņi vai palēkā neliela rotaļlieta. Uzdevumu var sarežģīt, piedāvājot mazulim celiņu no kastaņiem veidot, pieskaroties tiem tikai ar labās rokas rādītājpirkstu. Vai tikai ar mazo pirkstiņu. Tādā gadījumā kastaņus nāksies virpināt un novietot izvēlētajā vietā.

Atrodi pāri. Saliec necaurspīdīgā maisiņā dažādus dabas materiālus: kastaņus, riekstus, akmentiņus, gliemežvāciņus, čiekurus, zīles. Izņem no maisiņa vienu priekšmetu un palūdz bērnam iebāzt roku maisiņā un atrast pāri šim priekšmetam. Kad uzdevums izpildīts, maināties lomām.

Kā Montesori. Izmantojot Marijas Montesori idejas, kastaņus var izmantot pirkstiņu trenēšanā. Iedod mazulim olu kastīti vai konfekšu kārbu ar "bedrītēm", kur kādreiz bijušas konfektes, un piedāvā bērnam visus tukšumus aizpildīt ar kastaņiem. Bet tad iedod bērnam pinceti, lai viņš visu izdara tāpat, bet izmantojot pinceti.

Radošā meistardarbnīca

Un, protams, kā gan piemirst par radošumu, jo kastaņi taču ir lielisks materiāls bērnu radošajiem darbiņiem!

Modeļi. Apsēdies ar mazuli pie galda, uz dīvāna vai grīdas un sāc no kastaņiem veidot vienkāršas figūras: līnijas, apļus, zigzagus, saulīti. Lai bērns tev blakus atkārto tavus veidotos modeļus. Svarīgi, lai mazulis ne tikai pareizi atkārtotu figūru, bet izliktu arī to pašu kastaņu daudzumu. Sāc ar pavisam vienkāršiem modeļiem – kaut vai ar trim četriem kastaņiem. Kad mazulis sapratīs, kas no viņa tiek prasīts, un jau daudz vieglāk tiks galā ar uzdevumu, modeļus var sarežģīt. Spēle trenē ne tikai uzmanību, neatlaidību un sīko motoriku, bet arī svarīgu prasmi, kas nepieciešama veiksmīgai apmācībai – prasmi strādāt atbilstoši modelim.

Cilvēciņi. Apbruņojies ar krāsainiem marķieriem un pārvērtiet kastaņus jautros cilvēciņos un zvēriņos, uzzīmējot tiem smieklīgas sejiņas. Pēc tam var paspēlēties "pilsētā", kur dzīvo kastaņu cilvēciņi. Uzbūvējiet tiem mājiņas no klucīšiem, katram izdomājiet vārdu. Tie var ciemoties viens pie otra, sarunāties, rotaļāties...

Tārpiņš. Un, protams, nevar aizmirst par klasisko veidojumu no kastaņiem – tārpiņš. Savieno kastaņus ķēdītē ar plastilīna palīdzību, uzzīmē tārpiņam smieklīgu sejiņu. Un neaizmirsti saskaitīt, no cik kastaņiem tārpiņš ir izveidots. Bet varbūt to var vēl pagarināt?