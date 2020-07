Kā no rītiem bez asarām un kliegšanas pamodināt bērnu

Patīkama pamošanās no rīta ir labas dienas pamats, taču daudziem mazuļiem agrā celšanās noris visai grūti. Kā pamodināt bērnu bez histērijām un padarīt rīta cēlienu patiešām patīkamu?

Psiholoģe Natālija Naimana portālā "Parents" mudina atcerēties teicienu: "Piecelt jau piecēli, bet pamodināt piemirsi?" Kaut kas līdzīgs, iespējams, no rītiem noris arī ar tavu bērnu. Jāatceras, ka miega laikā visi procesi organismā palēlinās un pēc piecelšanās ir nepieciešams kāds laiciņš, lai ķermenis "iešūpotos". Ņemot vērā šos apstākļus, iekļauj rīta grafikā papildu 15-20 minūtes mierīgai un nesteidzīgai pamošanās procedūrai. Turklāt bērni psihologi uzskata, ka vecākiem vajadzētu rēķināties ar mazuļa bioritmiem.

Bioloģiskais pulkstenis



Bioritmi izveidojas vēl tajā laikā, kad mazulis atrodas mammas puncī. Pilnā apmērā tie parādās mazuļa pirmā dzīves mēneša beigās un no šī laika var noteikt, kad mazulim ir ērti pamosties, ēst, rotaļāties, doties pastaigās utt. Tādējādi bioloģiskais pulkstenis nav cilvēka iegūts ieradums, bet gan īpatnība, kas nostiprināta ģenētiskā līmenī. Saskaņā ar bērna bioritmiem, tāpat arī pieaugušo, var iedalīt "pūcēs", "cīruļos" un "baložos". "Cīrulīši" agri dodas gulēt un agri arī mostas, "pūces" bieži vien aizspēlējas līdz vēlam vakaram, tās ir sarežģīti laikus nolikt gultiņā čučēt, bet no rītiem tās mostas lēnām un ar grūtībām. "Baloži" viegli pielāgojas ikdienas dzīves ritmam. Problēmas ar piecelšanos no rītiem rodas tieši "pūcēm".

Rīts, kas pavadīts steigā un strīdos, var sabojāt noskaņojumu uz visu dienu. Lai no tā izvairītos, ieradini bērnu jau savlaicīgi – vēl vakarā, – salikt sev apģērbu nākamajai dienai.

Rīta rituāli



Lai šādam bērnam, kurš pēc bioritma ir "pūce", atvieglotu pāriešanu no miega perioda uz pamošanos, psihologi iesaka kopā ar mazo izdomāt kādu īpašu rituālu, kas palīdzētu no rīta pamosties vieglāk. Rituāls varētu būt saistīts ar kādām noteiktām darbībām, kas mazulim ļoti patīk. Piemēram, sākumā ieslēdz klusinātu mūziku, kas bērnam patīk, pēc tam – blāvu gaismiņu (vasarā gan tas nav nepieciešams, bet citos gadalaikos gan), tad maigi noskūpsti mazuli, pasakot kādus mīļus vārdus, viegli pamasē viņa rociņas un kājiņas. Kad "pūčulēns" atvēris acis, ietin viņu halātiņā, padzirdi ar siltu kakao un nesteidzīgi pastāsti par gaidāmās dienas plāniem. Fantāzija un iztēles spēle būs pat ļoti iederīga. Tādā veidā tu plūstoši un pakāpeniski pamodināsi bērnu un noskaņosi viņu darba dienai.

Lai mazulis pamostos, var maigi pasaukt viņu, paglāstīt viņa matus, aptuveni 10 minūtes pirms modināšanas jau atvērt guļamistabas aizkarus, lai kļūtu gaišāks. Ja vēlies izmantot modinātājpulksteni, ņem vērā, ka zvanam ir jābūt patīkamam, bet ne iemidzinošam un arī pietiekami skaļam, lai bērns to miegā dzirdētu.

Otrs variants – kopā ar bērnu izvēlieties kādu mīļmantiņu, kura kopā ar viņu liksies gulēt un arī kopā celsies. Tavs mazulis šai rotaļlietai kļūs par mammu vai tēti un tieši tāpat šo mantu modinās no rīta. Piemēram, apģērbs, pabaros utt. Jaunie pienākumi neizbēgami liks tavu mazuli mosties agrāk un mazāk laika tērēt, lai paša organisms "iešūpotos".

Ja bērns neiebilst, abi kopā pavingrojiet uzmundrinošas mūzikas pavadībā, pēc tam ķerieties klāt ūdens procedūrām. Kontrastduša vai apmazgāšanās ne tikai palīdzēs norūdīties, bet arī palīdzēs mazuli patiešām atmosties.

Psiholoģe Jekaterina Kesa piedāvā vēl vienu veidu, kā modināt mazo – dažiem bērniem patīk, kad mamma vai tētis ievelk gaisu un tad ar troksni to izpūš bērna vēderiņā. Sanāk smieklīgas skaņas, turklāt tas arī nedaudz kutina. Taču šis paņēmiens derēs tad, kad bērns jau kaut nedaudz ir atvēris acis. Kesa arī ierosina brokastīs pagatavot kaut ko ļoti aromātisku, lai smarža no virtuves aizsniedzas līdz bērnistabai, rosinot vēlmi celties un paēst.

Režīma stingrība



Bērnam, kuram no rītiem ir grūti pamosties, ļoti svarīgs ir noteikts dienas režīms. "Pūces" var rotaļāties līdz pat vēlai naktij, taču labi pavērojot savu meitu vai dēlu, tu viegli varēsi notvert mirkli, kad bērns kļūst nedaudz miegaināks, mierīgāks. Tas ir signāls: bioloģiskais pulkstenis ir nostrādājis, laiks doties gulēt. Vecākiem maksimums ir dota pusstunda higiēnas procedūrām. Ja mazulis šajā laikā "pāršūmēsies", viņam būs ļoti grūti savlaicīgi iemigt. Tāpēc – tver mirkli! Svarīgi ir arī tas, kādā noskaņojumā bērns ir devies pie nakts miera. Gulētiešanai jānoris mierīgos apstākļos ar obligātu mammas vai tēta buču uz vaiga un citiem, mazajam ģimenes loceklim un vecākiem ierastiem rituāliem. Jekaterina Kesa, bērnu un ģimenes psiholoģe, pašas veidotajā portālā "Ipsyholog" atzīst, "slikti, ja bērns ir sodīts vai sarāts kādas rīcības dēļ, un tāpēc nevar iemigt". Vēl sliktāk, ja bērns iemieg ar asarām acīs. Bērns tad var redzēt sliktus sapņus, miega laikā raudāt un pārdzīvot. Šāds miegs viņam nesniedz atpūtu, uzsver Kesa.

Ideālā variantā bērnam būtu ieteicams iemigt un mosties vienā un tajā pašā laikā. Iestrādāto grafiku nevajadzētu mainīt pat brīvdienās un svētkos. Taču, ja tomēr no tā esat kādu iemeslu dēļ nedaudz atkāpušies, atgriešanās pie darba dzīves ritma jānoris pakāpeniski, iesaka psiholoģe Naimana.

Kā nevajag modināt bērnu no rītiem:

ar skaļu balsi pavēles formā;

ieslēgt spilgtu gaismu;

modināšanai izmantot skaļu mūziku vai modinātājpulksteni;

modināt steigā un nemitīgi steidzinot bērnu.



