Meklējot tēmas sarunām ar zīdaini – pedagoģes ieteikts špikeris vecākiem

Teorijā daudzi vecāki zina, ka pat ar tikko dzimušu mazuli ir jāsarunājas. Tas nāks par labu valodas attīstībai – viņa izpratnei, vārdu krājuma bagātināšanai, bet pēc tam jau pirmo skaņu un vārdu izteikšanai. Tomēr praksē ar zīdaiņiem prot kontaktēties nebūt ne visi. Par ko ar mazuļiem var parunāt?

To portālā "Parents" stāsta pedagoģe Jūlija Kasparova, uzsverot, cik svarīgas ir sarunas ar zīdaini gan viņa valodas stimulēšanai, gan mazuļa emocionālajai attīstībai. Tiesa, ir arī vecāki – tā dēvētie klusētāji, kuri nav pieraduši daudz runāties. Bet vairums mammu un tētu vienkārši nezina, kā un par ko runāt ar savu mazulīti. Patiesībā veidu un iespēju ir ļoti daudz.

Ekskursija pa māju



Runāt ar mazuli var par visu. Sarīko zīdainim ikdienas "ekskursiju" pa mājokli. Paņem viņu rokās, turot vertikāli, un nēsā no istabas uz virtuvi, no virtuves uz koridoru, no tā uz vannas istabu... Un šīs pastaigas laikā nosauc visu, ko redzi apkārt: "Skaties, Jānīt, lūk, televizors, tas rāda multfilmas. Bet te dators! Šovakar mēs piezvanīsim vecmāmiņai "Skype" un pamāsim viņai ar rociņu. Bet, re, te pulkstentiņš. Kā dara pulkstenis: tik-tak, tik-tak. Lūk, slēdzis! Opā, tas ir ieslēgts. Un lampiņa iedegās. Oi, bet, re, te puķītes! Skaistas puķītes. Pasmaržosim tās: ak, kā tās smaržo! Bet te ūdentiņš tek. Slapjš ir ūdentiņš. Re, te ledusskapis, tagad mēs no tā Jānītim paņemsim ābolu...". Stāsti par visu un par visiem, nosauc vairāk skaņu salikumu, centies mazulī raisīt emocionālo atdevi saviem vārdiem. Nedaudz vecākus mazuļus jau var lūgt censties atdarināt tavas skaņas, un norādīt ar roku uz pazīstamiem priekšmetiem.



Pastaigas laikā



Tieši tāpat ar bērnu var runāties pastaigas laikā. Tikai objekti būs citi: mājas, soliņi, kaķīši, sunīši, koki, ziedi, mākoņi, saule, vējš, citi bērni, automašīnas...