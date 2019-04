'Padomi' pusaudžiem par seksu no vecmāmiņu jaunības laikiem

Dažas no šīm pamācībām ir tik neveiklas, ka grūti pat noticēt, vai tās jelkad pilnā nopietnībā ir sacītas, bet britu žurnāliste Elizabete Dentona nolēmusi palūkoties vēsturē un sagatavojusi nelielu ieskatu, kādus padomus jautājumos par seksu pusaudžiem sniedza 1963. gadā.

Dažādos laikos un dažādās valstīs tika izdotas grāmatas ar šāda veida nosaukumiem "Tev, meitene" vai "Palīdzība jaunajai ģimenei" utt. Anna Lendersa 1963. gadā izdeva grāmatu "Sarunas par seksu ar pusaudžiem", un, lūk, portāls "Good Housekeeping" atspoguļo viņas sniegtos padomus!

"Nekad neskūpsties pirmajā randiņā"

"... īpaši ar jaunieti, kurš tev patīk. Citādāk tu pārstāsi būt pievilcīga."

Patiesībā meitene pati var izvēlēties, kad un ar ko skūpstīties. Un šī iemesla dēļ nebūt nekļūs mazāk pievilcīga, norāda portāls. Un cik zināms, arī tolaik šī patiesība darbojās.

"Ja nodarbosies ar seksu pirms laulībām, cilvēki tevi uzskatīs par dumju"

Mēs zinām, ka jaunietes var nodarboties ar seksu gan pirms, gan stājoties laulībā. Un tas nekādi nav saistīts ar viņu intelektu.

"Ja gribi būt pievilcīga, nēsā rozā krāsas mežģīņu apakšveļu"

Pirmoreiz Anglijā ideja par rozā krāsas apakšveļas pievilcību parādījās 1900. gadā. Tās autors – doktors Viljams Robinsons – bija dzimstības kontroles popularizētājs. Ap to laiku parādījās arī citas krāsas apakšveļa, bet šī ideja "gāja" līdzi līdz sešdesmitajiem gadiem un ilgāk. Nēsā to, kas tev liek justies labi, un tava pārliecība tevi padarīs pievilcīgu. Vai tad eksistē vīrietis, kurš atteiksies no intīmām attiecībām ar sievieti, kas viņam iepatikusies, tikai tādēļ, ka viņa nēsā "nepareizas" krāsas apakšveļu?

"Ja tev patīk lasīt romānus par mīlestību, tavs ķermenis uzbudinās nepareizā veidā"

Mīlestības romānu lasīšana, erotiska rakstura literatūra un masturbācija – tas ir pusaudžiem normāls un drošs veids, kā iepazīt savu ķermeni seksuālā ziņā.

"Pēc seksa partneris pārtrauc tevi cienīt, ja vien, protams, jūs neesat laulībā"

Normāls jaunietis pret tevi sāks attiekties pat vēl labāk. Bet ūnikumi, kuri ir spējīgi pārstāt cienīt partneri pēc seksa, nemaz to nav pelnījuši. Dabiskā atlase, nekā personīga, draudziņ...

"Ja jūti seksuālu uzbudinājumu, sāc mājas uzkopšanu"

Anna Landersa patiesi uzskatīja, ka piedzīvot uzbudinājumu ir slikti un to nepieciešams apslāpēt ar fiziskiem vingrinājumiem un mājas uzkopšanu. Taču mēs taču zinām, ka mājas tīrīšanai nav nekā kopīga ar libido. Izņemot sižetus atsevišķa satura filmās... Ja tu piedzīvo uzbudinājumu un nevari to realizēt intīmās attiecībās ar partneri, tad vari izmantot masturbāciju. Šis ir veselīgākais veids pusaudzim, kā tikt galā ar hormonu vētru, uzsver žurnāliste Elizabete Dentona portālā "Good Housekeeping".

