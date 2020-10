Peldēšana grūtniecības laikā: iemesli, kāpēc pamēģināt šo fizisko aktivitāti

Par fiziskajām aktivitātēm, liekot ķermenim būt nodarbinātam, jādomā arī grūtniecības laikā. Pat ja iesvīšana un treniņi ir pēdējā lieta grūtnieces prātā, izkustēšanās, piemēram, ūdenī, ir labs veids, kā ļaut ķermenim atslābt, veicot tik nozīmīgo darbiņu – iznēsāt dzīvībiņu. Lūk, daži iemesli, kāpēc tieši peldēšana ir viens no tiem sporta veidiem, ar ko nodarboties grūtniecības laikā!

Atrodoties ūdenī, ir sajūta, ka ķermenis kļuvis daudz vieglāks, – šī sajūta jo īpaši var iepriecināt māmiņas gaidību laikā, kuras pieaugošais svars nomocījis ar dažādām neērtībām. Ļaušanās ūdens šļakatām un atbrīvošanās peldēšanas laikā liks sajusties vingrākai un atslābušākai. Turklāt peldēšanai un vingrošanai ūdenī grūtniecības laikā var būt dažādi labumi, norāda dzemdību speciālists un ginekologs Džeimss Grīnbergs vietnē "What To Expect". Lūk, daži no tiem!

Peldēšana grūtniecības laikā – lielākie ieguvumi



Grūtniecības laikā svarīgi, lai sieviete joprojām būtu fiziski aktīva, dotos garās pastaigās un nodarbinātu ķermeni, kas palīdzēs sagatavoties dzemdību norisei. Taču ir daži iemesli, kāpēc izdarīt izvēli tieši par labu peldēšanai vai ūdens vingrošanai. Lūk arī tie, iedvesmojoties no vietnēm "What To Expect" un "Healthline".

Atvieglo potīšu un kāju tūsku – ekstremitāšu iemērkšana ūdenī var mazināt tūsku, kas radusies, uzkrājoties šķidrumam ķermenī. Turklāt peldēšana arī palīdz asins cirkulācijai, neļaujot asinīm noslāņoties, piemēram, kājās.

Mazina sēžas nerva sāpes – grūtniecei peldot vai vienkārši vingrojot ūdenī, mazulis neuzguļas sēžas nervam, to nospiežot, bet gan "peld" kopā ar mammu.

Mazina nelabumu – vairāki speciālisti norādījuši uz to, ka regulāra peldēšana grūtniecības laikā var mazināt arī nelabuma sajūtu, kas ir biežs simptoms grūtnieču vidū.

Sagatavo dzemdībām – peldēšana palīdz uzturēt muskuļu tonusu, kā arī palielina izturību, kas lieti noderēs svarīgākajā grūtniecības posmā – dzemdībās.

Peldēšana ir viena no tām fiziskajām aktivitātēm, kam ir vismazākā iespēja traumēt ķermeni, saudzējot kaulus un locītavas. Tāpat peldēšana palīdz atbrīvoties no stinguma muskuļos, kas var rasties, jo ķermenim grūtniecības laikā ir liela slodze.

Labāks miegs – regulāras fiziskās aktivitātes ūdenī, kā jau daudzi aerobie vingrinājumi, sekmē labāku miegu.

Aktivitāte visiem trimestriem – peldēšana ir viena no retajām nodarbēm, kuru iespējams veikt visos trīs grūtniecības trimestros, nepārpūlot ķermeni.

Lai peldēšana būtu droša – lietas, kas jāievēro



Ja esi izlēmusi grūtniecības laikā peldēt, viena no pirmajām lietām, par ko pārliecināties, ir ūdenstilpnes drošība un ūdens kvalitāte. Ja dodies uz baseinu – izvēlies uzticamus peldēšanas kompleksus, kur ūdens tiek hlorēts regulāri un pietiekami.

Tāpat grūtniecēm ieteicams izvairīties no pārmērīgi karstu burbuļvannu un baļļu izmantošanas. Pat pavadīšana karstā ūdenī dažas minūtes var pacelt grūtnieces ķermeņa temperatūru, norāda vietnes "What To Expect" eksperti. Atrašanās karstā ūdenī var palielināt aborta riskus, nervu caurulītes defektus embrijam, kā arī galvas un muguras smadzeņu anomālijas – īpaši augsts risks tam ir grūtniecības sākumā (4. – 6. nedēļa).

Ja peldēšanas priekus grūtniece dodas baudīt uz publisko baseinu, jāatceras par pārvietošanās drošību. Grūtniecības laikā ķermenim ir izmainīts smaguma centrs, līdz ar to pastāv daudz lielāks risks paslīdēt uz slapjas grīdas. Grūtniecei arī nekādā gadījumā nevajadzētu nirt baseinā no tā malas – tas ir bīstami. Tā vietā baseinā mierīgi jāiekāpj pa kāpnītēm.

Arī peldēšanas laikā jāparūpējas par to, ka ķermenim pietiek ūdens iekšēji – pāris stundas pirms peldēšanas vai ūdens vingrošanas treniņa ieteicams izdzert vismaz puslitru šķidruma. Arī vingrojot ūdenī, ķermenis svīst, pat ja tā nešķiet, līdz ar to atveldzēšanās ar ūdens malku nāks tikai par labu.

Jāatceras gan, ka arī peldēšanai jānododas ar mēru, – pārcenšoties, arī peldēšana var nenākt par labu. Ja jūti, ka esi pārpūlējusies, ir nelaba dūša, pārāk karsti vai pēc peldes secini, ka radušies vagināli izdalījumi, neliela asiņošana, vai arī radušās muguras vai sāpes iegurnī, nepieciešams šo fizisko nodarbi pārtraukt un konsultēties ar ārstu. Lai izvairītos no pārpūles un tās sekām, sāc peldēt pamazām – no dažām minūtēm vienā reizē, pāris reizes nedēļā.

