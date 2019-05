Piecas lietas, ko bērnu audzināšanā varam mācīties no Obamu ģimenes

Bijušais Amerikas Savienoto Valstu (ASV) prezidents Baraks Obama un viņa sieva ir kalpojuši ne tikai par piemēru, kā vadīt valsti, bet arī kā būt par labiem vecākiem. Viņi audzina divas pusaudžu meitas un šķietami lieliski tiek ar to galā. Apvienot valsts vadīšanu ar meitu audzināšanu varētu šķist neiespējami, taču šai ģimenei tas ir izdevies, tāpēc ir vērts palūkoties, ko varam aizgūt no viņu bērnu audzināšanas pamatprincipiem.

Neatkarīgi no tā, vai Baraka Obamas politiskā domāšana un veids, kādā viņš vadīja vienu no pasaules ietekmīgākajām valstīm, tevi apmierināja vai nē, ir grūti noliegt, ka viņi kopā ar sievu Mišelu ir izaudzinājuši divas lieliskas meitenes – 17 gadus veco Natašu un divdesmit gadīgo Maliju.

Lūk, ko bērnu audzināšanā varam mācīties no bijušā ASV prezidenta un viņa kundzes!

Izsaki bērniem komplimentus

Pārāk bieži vecāki, sevišķi Āzijas valstīs, cenšas savas atvases neapbērt ar komplimentiem, jo uzskata, ka tādā veidā viņi kļūs pašapmierināti, izlutināti un uzskatīs sevi par pārākiem. Arī Obama ar to neaizraujas, taču vajadzības gadījumā viņš vienmēr savas meitas paslavē un izsaka viņām komplimentus, minēts portālā "Smart Parents". To viņš pierādīja arī savā pēdējā uzrunā, kurā bijušais ASV prezidents uzteica savas meitas: "Malija un Nataša, jūs esat izaugušas par divām brīnišķīgām, gudrām un skaistām sievietēm, bet, kas ir svarīgākais, jūsos netrūkst arī mīlestības pret citiem, jūs esat apdomīgas un aizrautīgas."

Tā vietā, lai sūdzētos par to, kādas problēmas meitas viņam sagādā, bez kurām neiztikt nevienā ģimenē, kurā aug pusaudži, viņš cenšas koncentrēties uz pozitīvo. "Viņas ir gudras un ar labu humora izjūtu, gluži kā viņu māte," kādas uzstāšanās laikā paziņoja Obama, vēsta portāls "Msn".

Lai cik augstu mēs spētu uzkāpt pa karjeras kāpnēm, lai cik daudz naudas mēs spētu nopelnīt, bērni ir viena no svarīgākajām lietām mūsu dzīvēs. Tāpēc nevajadzētu baidīties viņiem izrādīt savu mīlestību un atgādināt, cik viņi ir burvīgi. "No visām lietām, ko savā dzīvē esmu paveicis, es visvairāk lepojos ar to, ka esmu jūsu tētis," reiz savām meitām teicis Obama. Svarīgi, lai kopš agrīna vecuma bērni saprastu, ka viņi ir unikāli, atšķirīgi no citiem un īpaši.

Sevišķi svarīgi dzirdēt vecāku komplimentus, uzslavas un mīlestības vārdus ir tiem bērniem, kuri aug kopā ar māsām un brāļiem. Tas palīdz viņam nomierināties un saprast, ka vecāku mīlestības pietiks visiem, un katrs no bērniem mammai un tētim ir vismīļākais un vissvarīgākais.

