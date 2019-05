Septiņas frāzes, kuras zēniem būtu biežāk jādzird no vecākiem

Dēla audzināšana var būt pārbaudījumiem pilna. Nereti mēs cenšamies savās atvasēs ieaudzināt senus vīrišķības standartus, kā rezultātā aizmirstam – viņiem ir jāizaug ne tikai par vīrišķīgiem, bet arī emocijām bagātiem, līdzjūtīgiem, dāsniem un mīlošiem vīriešiem.

Paaudzi paaudzē no savas ģimenes esam aizguvuši dažādas gudrības bērnu audzināšanā, taču nereti mēs aizgūstam arī tādus paņēmienus, kuri nenāk par labu bērna emocionālajai izaugsmei. "Puiši neraud" ir viena no šāda veida mācībām, kas daudzās ģimenēs ir dziļi iesakņojusies. Ik reiz, kad zēns izplūst asarās par salūzušu mantu vai ar asarām acīs pārdzīvo par kādu citu notikumu savā dzīvē, vecāki pārtrauc bērna raudas, sakot, ka viņš uzvedas kā meitene vai mazulis, jo puiši taču neraud.

"Mēs esam pārāk aizņemti, cenšoties bērnos ieaudzināt pagātnes idejas par vīrīšķību, ka aizmirstam par puišu kā cilvēku primārajām emocionālajām vajadzībām," uzsver grāmatas "How to Raise a Boy: The Power of Connection to Build Good Men" autors un psihologs Maikls Reičerts. Savā grāmatā viņš atklāj, kā sabiedrības, tai skaitā arī vecāku, spiediens līdzināties pagātnē uzstādītā vīrieša ideālam, patiesībā liek zēniem noslēgties sevī, kas nereti pāraug dusmās un izolācijā, kā arī agresijā. Viņš iesaka vecākiem koncentrēties ne tikai uz to, lai izaudzinātu vīrišķīgu, bet arī emocionāli atklātu, pašpārliecinātu un saprotošu jaunekli.

Taču ar ko sākt? Vārdi ir viens no spēcīgākajiem ieročiem cilvēku rokās, tāpēc psihologs un grāmatas autors portālam "Fatherly" atklāj septiņas frāzes, kas vecākiem biežāk būtu jāsaka savam dēlam.

Arī es savas dzīves laikā esmu kļūdījies

Bērni, sevišķi dzīves pirmajos gados, nereti mēdz uzskatīt, ka vecāki nekad nav kļūdījušies, un viņi ir ideāli vai vismaz tuvu tam. Kamēr bērna dzīves sākumā šāda attieksme ir pieļaujama, pēcāk dzīvē mammai un tētim dēlam būtu jāatklāj, ka arī viņi ir tikai cilvēki un savas dzīves laikā ir pieļāvuši neskaitāmi daudz kļūdu. Tas dēlam palīdzēs saprast, ka gluži tāpat, kā viņš, arī vecāki savā dzīvē ir pieļāvuši kļūdas. Nenāks par ļaunu atgādināt arī mūžseno teicienu – "Kļūdīties ir cilvēcīgi".

Lai darītu citus laimīgus, tev vispirms pašam jābūt laimīgam

Zēnam jau bērnībā ir jāiemācās, ka dažreiz ir labi un pat nepieciešams būt nedaudz savtīgam. "Ja tu nezini, kā mīlēt sevi, kā pieņemt sevi tādu, kāds tu esi un aizstāvēt savu viedokli, kā tu varēsi palīdzēt to izdarīt citiem?" piebilst Reičerts.

Viņš skaidro, ka dažkārt apzināti ziedoties citu dēļ ir ļoti labi, bet nevajadzētu dēlam mācīt, ka šādi jārīkojas katru reizi, sevišķi tad, ja, izpalīdzot citam, viņam pašam vienmēr no kaut kā ir jāatsakās. Izpalīdzība ir lieliska rakstura iezīme, taču tai ir lielāka vērtība, ja cilvēks izvēlas tev palīdzēt, nevis tad, ja viņš ir iemācīts akli ziedoties citiem, aizmirstot par savām vajadzībām. Reičerts skaidro, ka šāda bērna "ieprogrammēta" darbība var nākotnē viņu novest pie daudzām nepatīkamām situācijām.