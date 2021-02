'Tu vienmēr... tu nekad...'. Kā cieš kritizētais un kritizētājs

Attiecībās nevar iztikt bez neapmierinātības ar otru, tomēr kritika vienmēr ir kā uzbrukums otram: "Tu vienmēr... tu nekad...". Tā nepalīdz rast risinājums, tās patiesais mērķis ir pazemojums. Tā savulaik teicis attiecību konsultants Džons Gotmans. Vai tevi sāpina, ja ģimenē tevi kritizē? Pamēģināsim ieskatīties, ko jūt abas puses – kritizētājs un kritizētais.

Pretrunīgā kritika



Kritika ir pretrunīga. It kā no vienas puses tai vajadzētu veicināt uzlabojumu (un mūs par to pārliecina), no otras puses – tā drīzāk attālina cilvēku vienu no otra. Kas patiesībā var slēpties aiz kritikas? Psihologs un eksistenciālais psihoterapeits Andrejs Kolosevcevs portālā "Psychology Journal" ielūkojas abu pušu jūtās.

Ja tevi kritizē, tu parasti: