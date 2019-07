Zīmējumi kā bērnu sajūtu spogulis – kas liecina par trauksmi

Zīmēšana ir brīnišķīgs veids, kā bērni atspoguļo to, kas šobrīd notiek viņu dzīvē. Šāda nodarbe var palīdzēt izstāstīt stāstu, ko mutiski ir grūti izteikt. To zinot, vecāki nereti ķeras pie atvases zīmējumu analīzes un "tulkošanas". Kognitīvi biheiviorālā terapeite Inese Lapsiņa un mākslas terapeite Katrīna Dimsone stāsta, kādos gadījumos un kam vecākiem jāpievērš uzmanība atvases zīmējumos, jo tie var liecināt par pārdzīvojumiem un negatīvām emocijām, bet kad to labāk atstāt profesionāļu ziņā.

Bērns sāk zīmēt un vilkt dažādas līnijas uz papīra, tikko ir iemācījies turēt rokā zīmuli. Taču, ja sākumā atvases zīmējumi atgādina nesaprotamus ķeburus, tad pēcāk, apgūstot zīmēšanas mākslu un attīstot citas iemaņas, viņa darbi kļūst vairāk saprotami.

Sasniedzot piecu sešu gadu vecumu, bērns zīmējumos sāk attēlot redzēto un piedzīvoto. Taču zīmēšana ir arī viens no veidiem, kā mazais var izpaust savas sajūtas un pārdzīvojumus. To zinot, vecāki nereti uzdodas par psiholoģijas speciālistiem un ķeras klāt bērna zīmējumu analīzei. Taču Lapsiņa uzsver, ka vecākiem nevajadzētu pašrocīgi nodarboties ar atvases zīmējumu dziļu analīzi un labāk būtu atstāt to profesionāļu ziņā: "Psiholoģijā nekad netiek izdarīts secinājums pēc viena zīmējuma. Tā vietā tiek pievērsta uzmanība visai situācijai kopskatā." Viņai piekrīt arī Dimsone, piebilstot, ka zīmējumu nekad nevar uzskatīt par apstiprinājumu kādam pieņēmumam. Neskatoties uz to, ir lietas, kurām bērna zīmējumos vecākiem tomēr būtu jāpievērš uzmanība.

Bērna zīmējumu analīzei nereti tiek izmantoti zīmējumi, kuros atvase attēlo savu ģimeni. Šādos zīmējumos vecākiem iesaka pievērst uzmanību vairākām detaļām – kādā secībā bērns zīmē ģimenes locekļus, cik liels katrs no tiem ir, kādas krāsas tiek izmantotas, kā arī daudziem citiem aspektiem, par kuriem sīkāk vari uzzināt šajā rakstā. Šādi zīmējumi vecākiem palīdzot atklāt, kā viņu atvase uztver katru no ģimenes locekļiem. Piemēram, ja bērns neuzzīmē kādu no ģimenes locekļiem, tas nozīmē, ka ar šo cilvēku viņam ir saspringtas attiecības. Taču Lapsiņa skaidro, ka viss nav tik nepārprotami. "Ja bērns uz mammu ir sadusmojies tādēļ, ka viņa atvasei pirms vakariņām nav devusi konfektes, viņš var arī neuzzīmēt mammu, jo tajā brīdī uz viņu ir dusmīgs," skaidro terapeite. "Tas, kāpēc bērns kaut ko uzzīmē vai neuzzīmē, var būt atkarīgs arī no situācijas."

Dimsone stāsta, ka nereti bērns zīmē samazinātus vai palielinātus ģimenes locekļus, kuriem reizēm pat trūkst roku vai kāju. Šādi zīmējumi parasti top, ja ģimenē ir kādi sarežģījumi. "Tas, ka vecāki bērnam nestāsta par sarežģījumiem ģimenē, nenozīmē, ka viņš to nejūt. Bieži vien zīmējums ir veids, kā bērns var paust savas emocijas par notiekošo," viņa skaidro.