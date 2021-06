20 gadu laikā Bērnu slimnīcas fonds finansējumam piesaistījis teju 13 miljonus eiro

"2001. gadā bija pagājuši 10 gadi, kopš Latvija atkal bija atguvusi neatkarību. Valstī daudz kas mainījās, bet Bērnu slimnīcā šo desmit gadu laikā nekādas īpašas izmaiņas nenotika (vienīgais lielais realizētais projekts par valsts naudu bija jaunas bērnu intensīvās terapijas izbūve). Bērnu slimnīcā ļoti daudz kas bija kā padomju laikos, taču vairums Bērnu slimnīcas ārstu bija pabijuši ārzemju klīnikās, arī es. Bija tapusi vīzija par to, uz kurieni ir jāvirzās, bet kā to panākt? Skaidrs bija viens – ir jāiesaista sabiedrība, jāatrod atbalstītāji, sponsori tieši tāpat kā to dara klīnikas rietumos. Viņu veiksmes stāsts balstīts slimnīcas atbalsta fondu aktīvā darbībā, un tāpēc 2000. gada nogalē tapa ideja dibināt Bērnu slimnīcas atbalsta fondu", savās atmiņās par Bērnu slimnīcas fonda veidošanu dalās viena no fonda dibinātājām, anesteziologs – reanimatologs, Bērnu slimnīcas Anestezioloģijas un intensīvās terapijas klīnikas vadītāja dr. Arta Bārzdiņa.

Foto: Shutterstock

"Šo 20 gadu laikā ir paveikts neaptverami daudz – smagi slimi bērnu un viņu ģimenes locekļi par sabiedrības saziedotiem līdzekļiem ir ārstēti ārzemju klīnikās, viņu vecāki ir atbalstīti, nodrošinot uzturēšanos ārstniecības laikā, neskaitāmas ierīces, medicīnas tehnoloģijas ir nonākušas mūsu rīcībā, lai pēc iespējas ātrāk spētu palīdzēt smagi slimajiem bērniem. Nespēju visu šajā emocionālajā brīdī atcerēties un uzskaitīt, bet kā īpašu vērtību gribu atzīmēt fonda meitenes – bez viņām fonds nebūtu tāds, kāds tas ir šodien, mēs nebūtu sasnieguši savus vispārdrošākos mērķus un vīzijas, par kuriem sākām sapņot 2001. gadā. Bez viņu atbalsta, izcilajām darba spējām un mīlestības pret savu misiju un izvēlēto ceļu Bērnu slimnīca nebūtu tāda, kāda tā ir šodien," pateicību pauda dr. Bārzdiņa.

8,8 procenti finansējuma tikuši novirzīti Bērnu slimnīcas personāla tālākizglītībai un pieredzes iegūšanai ārvalstīs, savukārt 7,2 procenti finansējuma ir ieguldīti individuālu bērnu veselības vajadzību atbalstam, apmaksājot dažādas terapijas, diagnostiku, medikamentus, palīgierīces un citas lietas, kas uzlabo veselību un dzīves kvalitāti, bet nav valsts apmaksātas.