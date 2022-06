4. un 5. jūnijā ģimenes aicina piedalīties Bērnu drošības dienas sporta spēlēs. Viss bez maksas!

Lai interesanti un izglītojoši svinētu Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, Veselības ministrija 2022. gada jūnijā un jūlijā rīkos 12 Bērnu drošības dienas sporta spēles visā Latvijā. Pirmās spēles notiks 4. un 5. jūnijā Rīgā.

"Bērniem sports ir nepieciešams – tas veicina augšanu, attīsta koordinācijas spējas un fizisko izturību, sadarbības prasmes, kā arī palīdz kopējai labsajūtai. Ar šīm sporta spēlēm turpinās izglītojošie pasākumi kampaņas "Pārvērt pārdrošību par drošību!" ietvaros, kas runā par bērnu traumatismu un tā profilaksi. Bieži vien sportojot bērni gūst traumas, no kurām var sevi pasargāt, lietojot aizsargekipējumu, iesildoties pirms sportošanas, rūpīgi iepazīstot un uzklausot aprīkojuma lietošanas instrukcijas vai konkrētās aktivitātes noteikumus. Speciālistu komanda skaidros šos faktus un, iesaistot izklaidējošās aktivitātēs, informēs, kā samazināt traumatismu," skaidro Bērnu slimnīcas Bērnu slimību klīnikas virsārste Alla Silova.

4. jūnijā spēles notiks Rīgā, Centra sporta kvartālā, K. Barona ielā 116a, un 5. jūnijā Bērnu un jauniešu centrā "Laimīte", Sarkandaugavas ielā 24. Savukārt citās jūnija un jūlija nedēļas nogalēs arī Jūrmalā, Jelgavā, Ventspilī, Jēkabpilī, Valmierā, Liepājā, Cēsīs, Salacgrīvā, Rēzeknē un Daugavpilī. Par katru norises vietu informācija būs pieejama ministrijas sociālajos tīklos.

Sporta spēles visiem apmeklētājiem būs bez maksas, un to mērķauditorija ir bērni un jaunieši vecumā no sešiem līdz 18 gadiem, taču piedalīties varēs arī jaunāki bērni, kuriem uzdevumi tiks pielāgoti vecumam. Spēļu laikā ikvienam būs iespēja piedalīties 14 dažādās aktivitātēs – 11 individuālajās un trīs sacensību formāta. Visas aktivitātes būs pieejamas vienlaikus un tiks sadalītas zonās. Dažas no aktivitātēm: galda hokejs, mini futbols, zvanu koridors, balansa dēlis, atmiņas spēle, labirinta skrējiens, ūdens spaiņa spēle. Sporta aktivitātes veidotas tā, lai izglītotu un praktiski pievērstu uzmanību traumatisma nozīmei, cēloņiem un riskiem.

Sporta spēles var apmeklēt visa ģimene. Kamēr bērni sportos, vecāki varēs iepazīt mobilo darbnīcu "Bērnam droša māja" un uzzināt padomus traumatisma profilaksei vai klausīties izglītojošas lekcijas par fiziskās slodzes nozīmīgumu bērnu ikdienā. Lekcijas nodrošinās apmācītu nozares ekspertu komanda, kas piedalījusies arī spēļu programmas tapšanā.

Sportiskās dienas programma sāksies pulksten 11.30 ar reģistrāciju un noslēgsies pulksten 16 ar apbalvošanu. Sporta spēlēs varēs piedalīties gan visas dienas garumā, gan izvēloties tikai atsevišķas aktivitātes (pulksten 13.15, 14.15 un 15.15 notiks starprezultātu paziņošana un apbalvošana).

Kampaņas "Pārvērt pārdrošību par drošību!" mērķis ir izglītot un informēt dažāda vecuma bērnus, viņu vecākus un citus pieaugušos par drošību, biežāko traumu veidiem katrā vecumposmā, traumu gūšanas apstākļiem un profilakses pasākumiem, lai samazinātu bērnu traumatismu Latvijā.

Kampaņa tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" īstenošanas gaitā.