6. augustā Ziedoņa muzejā notiks bērnu diena

Ziedoņa muzejs šo sestdien, 6. augustā, gaida apmeklētājus uz Bērnu dienas pasākumu, kas notiks muzeja dārzā un "Dzirnakmeņu" klētī no pulksten 12 līdz 17.30. Pasākumā bērni varēs iepazīt Ziedoņa muzeju un piedalīties radošajās darbnīcās.

"Bērniem būs iespēja līdzdarboties ar animatoriem, kuru vadībā varēs iet rotaļās un dziedāt dziesmas. Esam ļoti priecīgi, ka muzeja pagalmā jau atkal skanēs bērnu čalas – Imantam Ziedonim tas noteikti patiktu," par pasākumu stāsta muzeja vadītāja Rūta Šmite. Bērni muzejā varēs arī radoši zīmēt, krāsot, griezt un līmēt, kā arī katrs atnācējs varēs apskatīt muzeja rotaļu lāču kolekciju un izveidot savu spēļu lācīti vai sejas masku. Pieaugušie tajā laikā varēs iepazīt Ziedoņa muzeju, baudot individuālo muzeja programmu "Muzeja ceļa piezīmes".

Ziedoņa muzejs šovasar sarunājas ar bērniem caur Imanta Ziedoņa vērtību prizmu – šajos bērnu dienu notikumos mazie muzeja apmeklētāji izzina brīnumus un mācās lietu kārtību "Ziedoņa stilā". Ziedoņa muzeja bērnu lasītavu, kas atrodas "Dzirnakmeņu" klētī, papildinājušas grāmatas no Rīgas Centrālās bibliotēkas, kuras dāvinājusi muzejam nozīmīgus bērnu literatūras darbus no 90. gadiem. Savukārt grāmatu kolekcionārs, izdevējs Valters Dakša sagādājis muzejam īpašu grāmatu izlasi no 80. gadiem. Pasākuma apmeklētāji aicināti arī doties nelielā pastaigā pa Murjāņiem – izzināt kaimiņos esošo Murjāņu kamaniņu trasi un Lojas upīti.

Dalība pasākumā Ziedoņa muzejā bērniem līdz 10 gadu vecumam ir bez maksas. Ikviena ģimene aicināta līdzi ņemt visu nepieciešamo piknikam un baudīt to muzeja dārzā.