Bērnu audzināšanas evolūcija: vecāku lielākie izaicinājumi mūsdienās

Laiki mainās un mēs un mūsu uzskati dažādās dzīves sfērās, tai skaitā arī bērnu audzināšanā, mainās tiem līdz. Katros laikos cilvēkiem ir bijuši savi izaicinājumi bērnu audzināšanā, iespaidojoties no portāla "Todden", atklāsim, kādi tie ir mūsdienās.

Mēs nereti pieķeram sevi domājam par to, vai bērnu audzināšana vienmēr ir bijusi tik grūta. Lai kāda būtu atbilde, mums jāsaprot, ka bērnu audzināšanas standarti šo gadu laikā ir mainījušies. "Parenting Resource and Education Networking" direktore Diāne Vāgenhāle portālam "Todden" skaidro, ka agrāk, četrdesmit un vairāk gadus atpakaļ, par labiem vecākiem tika uzskatīti tie tēvi un mātes, kuri bija iemācījuši saviem bērniem būt atbildīgiem, pieklājīgiem un cienīt citus. Tajos laikos viņi bija vairāk noraizējušies par to, kā sagādāt bērnam nepieciešamāko – pārtiku un pajumti. Savukārt mazāk satraucās par to, vai bērns ir piemēroti apģērbs un ēd veselīgi.

Visticamāk, ka taviem vecākiem un vecvecākiem ir daudz citādāki uzskati par bērnu audzināšanu nekā tev. Protams, mūsu vecmāmiņas un vecvecmāmiņas var uzskatīt par varonēm, jo bērnus izaudzinājušas bez autiņbiksītēm un automātiskajām veļas mazgājamām mašīnām. Un skaidrs, ka viņām var vaicāt pēc dažādiem padomiem. Bet vaicāt vēl nenozīmē piekrist ieteikumiem un sekot šiem padomiem. Te vari iepazīties ar vecmāmiņu padomiem, kurus jaunajiem vecākiem labāk ignorēt.

Jaunajiem vecākiem nereti nākas dzirdēt to, cik reiz viss bijis slikti un grūti un tagad jau nu gan nav pamata čīkstēšanai, taču tā nebūt nav. Arī mūsdienās vecāki ik dienas saskaras ar dažādiem izaicinājumiem. Jā, iespējams, tie nav saistīti ar pārtikas meklēšanu vai pajumtes nodrošināšanu, taču tas nebūt nenozīmē, ka tāpēc tie ir mazāk svarīgi. Lūk, daži no tiem!

Apvienot ģimenes dzīvi ar karjeru



Mēs, vecāki, bieži vien jūtamies kā virve, kura vienlaicīgi tiek raustīta uz divām dažādām pusēm – bērnu audzināšanu un karjeras izaugsmi. Kad fokusējamies uz vienu no šīm lietām, mums rodas sajūta, ka izturamies nevērīgi pret otru. Šis ir viens no populārākajiem vecāku izaicinājumiem mūsdienās.

Mēs cenšamies būt paši labākie kolēģi darbā un arī vecāki, tāpēc darām visu, kas mūsu spēkos, lai šīs abas lietas apvienotu, taču dažkārt tas var mūs izsmelt. Mazo ekspertu skolas un centra "Skalbes" psiholoģe Zane Avotiņa apgalvo – nav vajadzības rauties uz vairākām pusēm un sasniegt iedomāto perfekciju. Jāievēro vien pāris lietas, lai vecāki un bērni abpusēji justos labi. Viņa uzsver: "Jebkurā gadījumā par kvantitāti svarīgāka ir kvalitāte – cik piepildīts ir kopā būšanas laiks, citam ar citu kārtīgi izrunājoties un ieklausoties." Taču, ja meklē praktiskus padomus, kā pa vidu darbiem atrast laiku arī bērniem un pavadīt to pēc iespējas kvalitatīvāk, tad tos atradīsi te un te.