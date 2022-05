'Finanšu laboratorija': TV personības Dvinska un Simsons šķetina attiecības ar bērniem un naudu

Te nauda bija, te naudas nav – piekritīsiet, spēt gudri apieties ar naudu nav nemaz tik vienkārši kā izklausās, ne tā? Ja reiz ar šo darbiņu nesokas daudziem pieaugušajiem, varam vien iedomāties, cik grūti apjaust naudas vērtību ir bērniem. Trešajā Swedbank Finanšu institūta spēles "Finanšu laboratorija" epizodē par attiecībām ar bērniem un naudu diskutē divu meitu mamma Rūta Dvinska un četru meitu tēvs – Armands Simsons.

Vecāki saviem bērniem vēl pašu labāko, tajā skaitā arī naudas prasmes, kur nenoliedzami ģimenē apgūtajam un pieredzētajam ir ļoti liela loma. Gribam to vai nē, nauda ir mūsu dzīves neatņemama sastāvdaļa. Jo agrāk mācāmies ar to gudri apieties, jo vieglāk ir realizēt savas ieceres un sapņus. Tāpēc jau no mazotnes, gluži tāpat kā matemātiku, svešvalodu vai ģeogrāfiju, varam mācīt bērniem izprast naudu un tās vērtību, lai pieaugot viņi būtu veiksmīgi arī naudas lietās.

Lūk, kā spēlē veicās Rūtai Dvinskai un Armandam Simonam!

Katra no sešām spēles "Finanšu laboratorija" video epizodēm veltīta kādai būtiskai finanšu tēmai – budžeta plānošanai, krāpniekiem, nodokļiem, ieguldījumiem, bērniem un naudai, pensijām. Katrā epizodē spēles viesiem – diviem Latvijā zināmiem cilvēkiem – trīs kārtās ir veiksmīgi jāatrisina uzdevumi, kas saistīti ar konkrēto tēmu. Kā tēmā par budžeta plānošanu veicās TV personībām Janai Duļevskai un Valteram Krauzem, vai noskatīties šeit, savukārt otrajā epizodē zināšanās par finanšu krāpniekiem dalījās Sanda Dejus un sporta žurnālists Edgars Barbaks. Cik sabiedrībā zināmie ļaudis bija zinoši šajā tēmā, noskaties šeit.

