Jaunietes vēlas izveidot lietotni, lai reāllaikā sekotu sabiedriskajam transportam

Maz ticams, ka uz pasaules staigā kāds cilvēks, kurš nekad nav nokavējis svarīgu tikšanos, randiņu vai mācību nodarbību tikai tāpēc, ka sabiedriskais transports ieradies pāris minūtes pirms vai pēc ieplānotā laika. Meiteņu līderības projektā "Future Heroes" dzimusi ideja, kā šo stāstu padarīt mazāk sāpīgu – piecu jauniešu komanda cer nākotnē izveidot lietotni ar nosaukums "Be Quick", kurā, vēl sēžot mājās dīvānā, varētu reāllaikā sekot līdzi, kur tad tavs iecerētais transportlīdzeklis patiesi atrodas.

Komandā darbojas piecas meitenes, kas pārstāv Rīgu, Ventspili un Jēkabpili. Lai gan viņu vecums variē no 14 līdz 17 gadiem, komandas dalībniece Anete Gogule atklāj, ka visām ir vienots mērķis – vēlme ikdienas dzīvi padarīt ātrāku, efektīvāku un bez lieka laika patēriņa.

Mentore Inga Pumpure, profesionāls koučs un Izglītības iestādes "Komercinformācijas firma Biznesa komplekss" dibinātāja un direktore teic, ka šo projektu no citiem atšķir fakts, ka pēc būtības lietotnei ir potenciāls pārtapt biznesā. "Tā ir lieta, caur kuru meitenes varētu sevi ne tikai parādīt, bet arī nākotnē reāli nopelnīt. Protams, projekta ietvaros nevar uztaisīt visu, ko gribam. Taču ideja ir tajā, ka meitenes ir arī nākamās biznesmenes, un tas man ļoti simpatizēja. Man liels prieks, ka meitenē "ir iekšā", un viņas redz, kur un kā var nopelnīt."

Taujāta, kur idejai par šādu lietotni "aug kājas", Anete stāsta – mērķis bijis uztaisīt kaut ko jaunu un Latvijā vēl līdz šim līdz galam nerealizētu. Par iedvesmas avotu viņa sauc platformu, kurās iespējams tiešsaistē sekot līdzi lidmašīnu kustībai, kas pārvietojas no punkta A uz punktu B. "Iedomājāmies – kāpēc ko tādu nevarētu izmantot arī transportlīdzekļu izsekošanā? Un tas būtu arī noderīgāk, jo lidmašīnā tomēr neiesēdīsies, redzot, kur tā pārvietojas. Transportam vismaz zināms, kur ir nākamā pietura, tāpēc vari vēl paspēt!" teic Anete. Meitene piemitina, ka komandas dalībniecēm šī bijusi arī personīga sāpe, jo pašas daudzkārt galamērķī ieradušās par vēlu tikai tāpēc, ka sabiedriskais transports kavējies vai pieturā ieradies par ātru un jau aizgājis "gar degunu". "Tieši tāpēc šķita ļoti būtiski šajā aspektā kaut ko mainīt."

Lai saprastu, vai lietotne būtu aktuāla arī ārpus pašu "burbuļa", komanda veikusi pavisam nelielu aptauju, kurā piedalījušies 84 respondenti, no kuriem nepilni 43 procenti atzinuši – parasti ikdienā sabiedriskais transports ir laikā un kavējas vien dažreiz. Tikmēr 10,7 procenti norādījuši, ka tas kavē vienmēr. Kas attiecas uz lietotnes nepieciešamību, 58 procenti atzinuši, ka to lietoti, 13 procenti – nelietotu, taču nepilni 27 starp abām atbildēm nevarējuši izšķirties.

Sākotnējais plāns ir lietotnes sniegtās priekšrocības piedāvāt rīdziniekiem un galvaspilsētas viesiem, bet ar laiku jau aptvert plašākas teritorijas. Kā atklāj Anete, konkrētu informāciju par sabiedriskā transporta atrašanās vietām plānots ievākt no autobusu parkiem, galvaspilsētas gadījumā – "Rīgas satiksmes". Mentore Inga Pumpure papildina, ka šobrīd šis aspekts vēl ir informācijas ievākšanas posmā, proti, ieplānota tikšanās ar uzņēmuma pārstāvjiem, lai saprastu, vai, pirmkārt, šāda informācija ir pieejama, un, otrkārt, vai uzņēmums būtu gatavs to sniegt "uz āru", lai programmētāji varētu to apstrādāt. Taču fakts, ka vairākās galvaspilsētu pieturvietās ir izvietoti monitori, kas parāda, pēc cik ilga laika konkrētais transports pienākas, vedina domāt – izsekošanas sistēmas ir pieejamas.

Pumpure arī piebilst – "Future Heroes" līderības projekts martā sasniedz savu finiša līniju, taču meiteņu komandas mērķis nav līdz konkrētajam brīdim palaist tautās jau gatavu biznesu. Mērķis ir tikt līdz tam, lai saprastu, vai tas maz ir iespējams. Anete papildina mentori sakot, ka uzņēmējdarbība ir viens no virzieniem, kurā redz arī savu nākotnes profesiju, un šis projekts palīdz saprast, vai šāda izvēle būtu vispiemērotākā. "Saprotu, ka uzņēmējdarbība nav nemaz tik vienkārša… Sākt ar šādu ambiciozu projektu – tas ir nopietni. Un mums kā jaunietēm tas tiešām ir liels izaicinājums. Savā starpā diezgan reti tiekamies, un dažreiz problemātiska ir valodas barjera – runājam gan angļu, gan krievu un latviešu valodās. Es, piemēram, pa lielam saprot tikai latviski, bet ir tādas, kas labāk runā krieviski, un vēl tādas, kas ļoti labi pārvalda angļu valodu. Cenšamies sadarboties. Domāju, ka pēc marta turpināsim šo projektu attīstīt, jo tas nav sešu mēnešu projekts. Tam ir lielāks griezums, tāpēc domāju, ka vēl sadarbosimies."

Ņemot vērā, ka šis projekts ir komandas darbs, varētu domāt, – meiteņu starpā ir strikti sadalīti pienākumi. Tā vis neesot. Katru nedēļu vai mēnesi kāda no dalībniecēm uzņemas konkrētus uzdevumus, piemēram, publicēt sociālo mediju ierakstus, organizēt tikšanās pasākumus skolās, veikt intervijas, apkopot informāciju, sazināties ar medijiem, izglītoties transporta jautājumos u.c. Pumpure paturpina, sakot, ka ar savu kā mentora viedokli nekad nav pateikusi kategorisku nē, taču viņas pienākums ir virzīt pareizajā virzienā. "Meitenes ļoti labi strādā, jo tas tiešām nav viegli. Kad sanācām kopā, katrai bija savas idejas. Un katra grib virzīt savu projektu. Un tad novienoties piecām meitenēm par vienu projektu, kurā jāstrādā plecu pie pleca, tas šajā vecumā ir ļoti sarežģīti un grūti. Savstarpējā deleģēšana, sadarbība, informācijas nodošana – to, manuprāt, meitenēm bija vissvarīgāk nepieciešams uzzināt, lai saprast, kā tas darbojas. Nav "mans" mērķis, bet ir "mūsu" mērķis."

Runājot par lielākajiem izaicinājumiem projekta virzības laikā, Anete teic – grūtākā daļa ir idejas "iznešana" sabiedrība, proti, tās popularizēšana un finansējuma piesaistīšanu. "Ideju līmenī vai savstarpēja vienošanās nemaz nav tik sarežģīta," stāsta jauniete. Vērts atzīmēt, ka iespēja sekot sabiedriskā transporta atrašanās vietai reāllaikā, – tā ir tikai viena no plānotajām opcijām. Komandas dalībnieces nākotnē cer sadarboties arī ar biļešu iegādes platformām, piedāvājot caur "BeQuick" lietotni nonākt pie pārdēvēja, atvieglojot šo procesu. Tāpat piedāvājumu klāstu iespējams papildināt ar informāciju dažādās valodās, kas ļautu lietotni izmantot arī tūristiem.

Lai palīdzētu idejai realizēties, jaunietes izplatījušas publisku aicinājumu atbalstīt iniciatīvu arī finansiāli platformā "Tavs atbalsts". Pamatā līdzekļi nepieciešami programmētāja atalgojuma izdevumu segšanai, jo projekta prezentācijā, kas norisināsies martā, komanda vēlas vismaz kaut kādā vizuālajā veidolā parādīt, kā lietotne varētu izskatīties.