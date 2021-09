Konferencē ar lekcijām un darbnīcām stiprinās skolotāju stāju

Dažādu nozaru profesionāļiem ir ierastas konferences personības attīstībai, taču skolotāji parasti tās neapmeklē, jo tās ir ļoti dārgas. Tādēļ fonds "Viegli", kurš iepriekš gatavojis radošus pasākumus skolotājiem, šā gada 19. oktobrī rīko otro konferenci skolotājiem stājas stiprināšanai.

"Latvijai būs nākotne, tikai tad, ja mēs par spīti visiem nelabvēlīgajiem apstākļiem, pietiekami daudz spēka, līdzekļu un uzmanības veltīsim izglītībai." (Imants Ziedonis)

Šī Imanta Ziedoņa citāta iedvesmota fonda "Viegli" komanda 2019. gadā izveidoja izglītības iniciatīvu "Ziedoņa klase", kuru šobrīd vada bijusī skolotāja Elizabete Pavlovska. "Ziedoņa klase" veidota, lai bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem stāstītu par Imantu Ziedoni citādā, neierastā veidā. Izlaušanās spēle "Blēņas un pasakas" 2019. gadā ieguva sabiedrisko mediju gada balvu "Kilograms kultūras", kas tobrīd bija kā apliecinājums, ka kurss uzsākts pareizi un citādais mācību veids ir uzrunājošs.

Līdz ar skolēnu uzņemšanu dažādās kultūrizglītības nodarbībās, "Ziedoņa klases" komanda teju ik dienu satika skolotājus, kuri stāstīja par to, cik ļoti skolas vidū pietrūkst sarunas par personību un tās izaugsmi. Pedagogu apmācībās lielākoties runā par mācību metodēm, nevis par to, kā attīstīt savu personību, stāju, kā par sevi rūpēties un kā būt vēl jaudīgākam klases priekšā. Tad radās nākamā ideja – lai atbalstītu skolotājus, veicinātu viņu personības attīstību un produktivitāti darba vietā, 2019. gada rudenī tika uzsākts bezmaksas sarunu cikls "Skolotājs ir Personība". Šobrīd šie sarunu vakari notiek katru mēnesi gan video tiešraižu veidā, gan klātienē. Ikmēneša sarunas ar dažādām personībām nu jau ir kļuvušas par iemīļotu tradīciju skolotājiem no visas Latvijas.

Kad tās skolotājiem kļuva par tradīciju un vietas visiem klātienē nepietika, komanda saprata, ka nepieciešams paplašināties un veidot konferenci, kas veltīta skolotāju personības izaugsmei. Citu nozaru profesionāļiem šādas konferences ir ierasta lieta, taču skolotāji parasti tās neapmeklē, jo tās ir ļoti dārgs notikums. Pirmā konference skolotājiem norisinājās 2020. gada 19. oktobrī, un uzreiz pēc iedvesmojošās dienas tika nolemts, ka tā būs tradīcija katru gadu rudenī, skolēnu brīvlaikā.

Konferencē 2021. gada 19. oktobrī kultūras pilī "Ziemeļblāzma" ar lekciju uzstāsies Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova, radio un televīzijas personība Baiba Sipeniece-Gavare un dokumentālo filmu režisors Sandijs Semjonovs. Darbnīcas vadīs dažādu jomu profesionāļi – improvizators, "Dzīvesprieka skolas" veidotājs Kaspars Breidaks, klīniskā psiholoģe Kristīne Balode, "Draugiem Group" runasvīrs, komunikācijas speciālists Jānis Palkavnieks un izaugsmes trenere Linda Saulīte.

Šī gada konferences "Skolotājs ir Personība" mērķis ir iedrošināt un iedvesmot skolotājus, jo pārmaiņas izglītībā un attālinātais mācību process bija un ir izaicinājumiem pilns. Konferencē skolotāji gūs ieskatu un praktiskas zināšanas, lai attīstītu savu personību un būtu paraugs saviem skolēniem. Izskanēs tēmas, kuras būs aktuālas jebkurai personībai neatkarīgi no vecuma un dzīvesvietas. Lektori un darbnīcu vadītāji runās par mūsdienīgu komunikāciju, savstarpēju cieņu, cilvēka seksualitāti, drosmi, improvizāciju dzīvē un došanos nezināmajā.

Konference būs pieejama personām ar derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 vai pārslimošanas faktu, un personas apliecinošu dokumentu.

Plašāka informācija par visām "Ziedoņa klases" aktivitātēm sociālajos tīklos "Facebook" un "Instagram" un mājaslapā.