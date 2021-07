Latvijā pirmās Mātes piena bankas izveidei saziedo 96 731 eiro

Veiksmīgi ir noslēgusies šī gada maijā uzsāktā Mātes piena bankas ziedojumu vākšanas kampaņa. Latvijā pirmās Mātes piena bankas izveidei no kopumā nepieciešamajiem 150 000 eiro ir saziedots 96 731,40 eiro, kas jau šobrīd dod iespēju uzsākt iepirkt daļu no nepieciešamajām iekārtām.

Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa: "Esam ļoti priecīgi par cilvēku atsaucību un sasniegto rezultātu! Saziedotie līdzekļi nozīmē, ka Mātes piena banka Latvijā patiešām būs, un, ņemot vērā, ka iekārtu sagādāšana prasīs laiku, mēs tikmēr varēsim spert pēdējo soli pretim šīs ieceres īstenošanai. Sirsnīgs paldies visiem, kuri iesaistījās, palīdzēja un turpina atbalstīt Mātes piena bankas izveidošanu, lai mūsu pašiem mazākajiem bērniņiem jau pavisam drīz būtu vislabākā iespēja augt lieliem un veseliem!"

Ziedojumu vākšanas laikā "Rimi" veikalos pircējiem bija iespēja atbalstīt kampaņu ar ziedojumiem kastītēs pie kasēm, iegādāties īpašus kampaņas produktus, no kuriem daļa ieņēmumu tika ziedoti Mātes piena bankas izveidei, tāpat pircējiem bija iespēja novirzīt "Mans Rimi" kartes uzkrājumu, kā arī veikt ziedojumu "Rimi.lv" e-veikalā. Kampaņā "Katra lāsīte palīdz augt" piesaistīja arī sabiedrībā zināmas personas un infulencerus, kuri palīdzēja uzrunāt sabiedrību ziedot piena bankas izveidei. Vairāk nekā mēneša laikā "Rimi" organizēto aktivitāšu laikā kopumā tika saziedoti 47 480,14 eiro.

Ieguldījumu Mātes piena bankā 30 000 eiro apmērā ir sniedzis arī zīmols "Happy". "Es pati esmu māmiņa un vecmāmiņa, tādēļ ļoti labi saprotu, cik svarīgi ir mazulim saņemt visvērtīgāko – mātes piena malku jau no pirmajām dzīves minūtēm, it īpaši tad, ja bērniņš ierodas šajā pasaulē priekšlaikus. Tas dod spēku bērniņam augt, attīstīties, būt laimīgam, savukārt, ģimenēm – justies mierīgākām. Diemžēl ne visas māmiņas var savu mazulīti pašas pabarot ar dzīvībai tik vērtīgo mātes pienu, tādēļ tik nozīmīgs ir mūsu, SIA "TZMO Latvija" zīmola "Happy" ieguldījums iekārtu iegādei, lai palīdzētu šo projektu īstenot un būt kopā ar mazuli un ģimeni no pirmās dienas," dalās Ruta Dziļuma, uzņēmuma valdes locekle.

Kopējā nepieciešamā summa Mātes piena bankai ir liela, izmaksas ir 150 000 eiro. Lai palīdzētu tai pietuvoties, palīdzīgu roku sniedza arī SIA "Baltacon" un tā mātes uzņēmums SIA "Saules aptieka", ziedojot 10 000 eiro.

Mātes piena bankas atbalstītājiem bija arī iespēja ziedot Bērnu slimnīcas fonda mājaslapā, kur tika saziedoti 7137,90 eiro, kā arī saņemts ziedojums no NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas Latvijā karavīriem 2113,36 eiro vērtībā, kas bija karavīru sataupītā un neiztērētā kabatas nauda.

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Neonatoloģijas klīnikas vadītāja Dace Sniedze: "Mēs visi –priekšlaikus dzimušo bērnu vecāki un Bērnu slimnīcas darbinieki – sirsnīgi pateicamies sabiedrībai un uzņēmumiem par būtisko atbalstu, kas ļauj mums sākt intensīvu darbu pie Mātes piena bankas ieviešanas Latvijā, lai sniegtu vislabāko pašu mazāko bērnu veselībai. Mātes piens padara jaundzimušo ārstēšanu pilnīgu. Jūsu dāsnums palīdzēs daudzām ģimenēm un viņu bērniņiem!"

Mammas piens ir labākais uzturs jebkuram zīdainim viņa pirmajos dzīves mēnešos, taču vismazākajiem bērniņiem tas ir kritiski nozīmīgs ne vien izdzīvošanai, bet arī turpmākās dzīves kvalitātei. Diemžēl ne visām māmiņām, mazulim piedzimstot pirms laika, ir savs piens. Tāpēc visur Eiropā darbojas mātes piena bankas, kur ar krūti barojošās māmiņas var ziedot savu pienu tām mammām, kurām piena nepietiek. Pašlaik Latvija ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kurā nav Mātes piena banka. Lai to izveidotu, nepieciešamas 15 dažādas iekārtas, tostarp, pasterizētājs, saldētavas, laboratorijas iekārtas piena mikrobioloģiskajai analizēšanai, aukstumsomas piena transportēšanai, trauki piena uzglabāšanai u.c.

Ikvienam vēl joprojām ir iespējams sniegt atbalstu Mātes piena bankas izveidei, lai sasniegtu mērķi savākt 150 000 eiro. Ziedot iespējams Bērnu slimnīcas fonda mājaslapā.