‘Naudas duelis’: Apdrošināšanas ABC jeb cerēt uz labāko un gatavoties uz sliktāko

Ceri uz labāko, gatavojies sliktākajam! Šī senā dzīves gudrība ir būtiskas finansiālās drošības jomas – apdrošināšanas – mugurkauls un asinsrite. Līdzīgi kā uzņēmumā, arī ģimenē ne visu iespējams paredzēt, tāpēc būtiski izvērtēt, cik gatavi esam dažādiem dzīves scenārijiem, lai visa finanšu atbildība un nākotne negulstas tikai uz pašu pleciem. Ja tomēr pēkšņi notiek negadījums, ģimenes budžetu no neparedzētiem izdevumiem aizsargā apdrošināšana.

Šajā spēles epizodē noskaidrosim, cik apdrošināti un zinoši šajā jomā ir sporta žurnālists Anatolijs Kreipāns un vecāku organizācijas "Mammamuntetiem.lv" vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa un vai pieredze ar dažādām ķibelēm ir priekšrocība, lai uzvarētu spēlē.

Apdrošināšana – tava budžeta drošības josta

Apdrošināt var pilnīgi visu, ja vien pēc tā ir pieprasījums un piedāvājums.

Dzīvības, veselības, nekustamā īpašuma, ceļojumu, nelaimes gadījumu, civiltiesiskās atbildības, OCTA, KASKO apdrošināšana ir populārākie apdrošināšanas veidi, bet nebūt ne vienīgie. Cilvēki apdrošina visu, kas tiem svarīgs – mājdzīvniekus, lielākus pirkumus, dažāda veida transportlīdzekļus, iedzīvi, traumu risku utt. atkarībā no sava dzīvesveida un vajadzībām. Arvien populārāki kļūst apdrošināšanas veidi, kas ienāk mūsu dzīvē līdz ar jauniem paradumiem – piemēram, mobilo ierīču vai saules paneļu apdrošināšana. Apdrošinātāji vēlas klientus pasargāt pēc iespējas labāk, tāpēc nemitīgi paplašina produktu klāstu, sekojot pieprasījumam.

Protams, vienam cilvēkam apdrošināšanas produktu radīt nevar. Tāpat būs grūti vai dārgi apdrošināt riskus, kam teju vai virsū rakstīts – ķibele noteikti notiks. Apdrošināšana nav veids, kā garantēti tikt pie naudas problēmu risināšanai, tā ir drošības josta neparedzētās un neprognozējamās situācijās.

Apdrošini to, kam nevari vai kam nav jēgpilni uzkrāt.

Skaidrs, ka visu dzīvē nevar paredzēt. Tomēr būtu muļķīgi krāt nevis skaistiem sapņiem, lieliem mērķiem un kārotiem pirkumiem, bet, piemēram, apakšstāva kaimiņa nopludināšanas kompensācijai, jo saplīsusi tava veļasmašīna. Visticamāk, tas nemaz nenotiks, bet, ja tomēr šāds scenārijs īstenosies, tevi pasargās apdrošināšana. Arī sakrāt otram mājoklim būs teju neiespējami, un tas pat nav nepieciešams, jo mājokli ērti var pasargāt ar apdrošināšanu un krāt varēsi citiem mērķiem, kur apdrošināšana palīdzēt nevarēs – drošības spilvenam, vecumdienām u. c.

Izvēlies atbilstošāko apdrošināšanas segumu!

Apdrošināšana nav kaut kas tāds, ko vajag tikai citiem, piemēram, bankai, kura tev izsniegusi kredītu dzīvokļa iegādei. To vajag tev pašam. Apdrošināt dažādus riskus nozīmē rūpēties par sevi, savas ģimenes finansiālo labklājību un drošību, lai neparedzētās situācijās finanšu slogs neiecirstu pamatīgu robu ģimenes budžetā. Tāpēc tādiem apdrošināšanas veidiem kā nekustamā īpašuma vai civiltiesiskās atbildības apdrošināšana vajadzētu būt pašsaprotamiem. Piemēram, ja tavs bērns ar bumbu nejauši sabojā kaimiņa automašīnu, kompensēt kaimiņam radušos zaudējumus palīdzēs civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Ja plāno doties ceļojumā, bet pēkšņi nopietni saslimsti, laikus iegādāta ceļojuma apdrošināšana palīdzēs segt radušos zaudējumus par atcelto ceļojumu. Ja tavs auto ir cietis ceļu satiksmes negadījumā, tevi pasargās OCTA vai KASKO atkarībā no negadījuma apstākļiem, bet, strādājot mājās un nejauši apgāžot kafijas krūzi uz portatīvā datora, tevi glābs mājokļa apdrošināšana ar iedzīves segumu.

Apdrošini, nevis baidies!

Vēl viens būtisks drošības aspekts, no kura nevajadzētu vairīties un izlikties to neredzam, ir dzīvības apdrošināšana. Tāpat kā labi pārvaldītā uzņēmumā, arī ģimenē visi tās locekļi sadarbojas, apvienojas kopīgiem mērķiem un rūpējas viens par otru. Tomēr atšķirībā no uzņēmumiem, kur dažādu risku novērtēšana un gatavošanās tiem ir ierasta lieta, ģimenes bieži vien par "sliktāko, kas var notikt mūsu dzīvē", pat negrib domāt. Skaidrs, ka dzīvot nelaimes ēnā, visu laiku gaidot, ka notiks kaut kas nelāgs, nav nekāda prieka. Un nav jau arī tādas naudas, kas varētu aizstāt mīļa cilvēka zaudējumu. Bet, ja tomēr notiek vissliktākais, dzīvības apdrošināšana ir būtisks atbalsts palicējiem, kamēr tie pielāgojas jaunajiem apstākļiem. Īpaši dzīvības apdrošināšanu būtu vēlams apsvērt tiem, kuru ģimenes locekļi ir atkarīgi no viņu ienākumiem vai kuri nodarbojas ar riskantiem vaļaspriekiem.

Katra spēles "Naudas duelis" epizode veltīta vienai tēmai – apdrošināšana, kredīti, ieguldījumi, uzņēmējdarbība, gudra saimniekošana un "zaļās" izvēles. Tajā spēles viesiem – diviem Latvijā zināmiem cilvēkiem – trīs kārtās veiksmīgi jāatrisina uzdevumi, kas saistīti ar konkrēto tēmu.

