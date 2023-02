Nepaslaucīt zem paklājiņa pusaudža jūtas! Vecākiem jānoliek savs ego maliņā

"Tādējādi mēs gribam palīdzēt un nomierināt, taču patiesībā nemākam klausīties un pieņemt bērna jūtas. Mēs uzreiz gribam viņus "noairēt" uz kādu risinājumu – ko tu varētu vai nevarētu darīt šajā situācijā. Tā rodas lielākās grūtības, kas ir komunikācijā vecākiem ar bērniem. Bērns vienkārši grib pastāstīt, ka viņam ir slikti. Grib lai viņu uzklausa, lai atspoguļo, ka jā – es redzu, ka tu šobrīd esi ļoti dusmīgs. Samīļo. Lielākoties mums pat nav jādod nekādi praktiski ieteikumi, ko varētu darīt, lai šo situāciju uzlabotu. Šādi rodas situācija, kurā bērns, regulāri nākot pie vecāka, saņem tādu "paslaucīšanu zem paklājiņa". Bērnam rodas sajūta, ka nav jau jēgas – mani tāpat nesaprot. Rezultātā pie vecākiem viņš vairs nevēršas," norāda Diāna Gema un iesaka brīžos, kad kā vecāki redzat, ka kaut kas nav kārtībā, ieklausieties un atrodiet sevī to veidu, kā vislabāk pateikt: "Es redzu, ka tu jūties, piemēram, noskumis. Tu droši vari padalīties, ja tu vēlies." Iespējams tajā brīdī viņam to nevajag, tādēļ jādod laiks. Vecāka uzdevums ir iedot sajūtu, ka es esmu blakus, es esmu tev līdzās. Kad bērns būs gatavs, tad viņš atnāks.

Nepadarīt bērnu par problēmu

Diāna Gema skaidro, ja pusaudzis ir atklājis, kas uz sirds, risinājumam var izmantot dažādas pieejas, piemēram, vecākiem ar bērnu sēsties kopā. Ja vēlas, var piesaistīt kādu speciālistu un likt plānu kā šo problēmu risināt. "Te ir svarīgs moments – vecākam ir ne tikai jāsaprot situācija, bet jāiemācās runāt tā, lai neradītu to sajūtu, ka problēma ir bērns. Problēma ir ārpus bērna. Nevis saucam bērnu par huligānu, bet gan skaidrojam, ka tava uzvedība nav sociāli pieņemama – tas nav par tevi, tas ir par to uzvedību. Kā mēs tagad tiksim galā ar to uzvedību? Jo ar bērnu viss ir kārtībā, viņš vienkārši ir nonācis dzīves posmā, kurā ir nepieciešama palīdzība.

Mums kā vecākiem ir ļoti grūti pieņemt šādas situācijas, jo mēs kā vecāki, bērna uzvedības grūtības nereti uztveram personiski identificējoties ar bērnu. Katram no mums noteikti kādu reizi dzīvē ir ienācis prātā jautājums: "Ko par mani padomās?', "Vai es esmu slikts vecāks", lai gan paši ļoti labi zinām, ka esam pamēģinājuši pirmo cigareti, esam pirmo reizi kaut kur iedzēruši un tāpat to visu slēpuši un brīnišķīgi atceramies, kādas bija sekas, kad par to uzzināja mūsu vecāki," skaidro psiholoģe.

Bērnam ir tiesības uz noslēpumiem

Dažkārt vecāki, labu gribēdami, vēlas par jaunieša gaitām un dzīvi zināt visu. Taču nedaudz noslēpumu un privātuma pusaudža vecumā ir tikai veselīgi. Jauniešu vecumposma divi galvenie uzdevumi ir stiprināt savu identitāti un atdalīties no vecākiem. Noslēpums šajā gadījumā ir daļa no atdalīšanās procesa, kas ir normāli. Ja tā ir pirmā pamēģinātā cigarete, bez sistemātiska turpinājuma, par šādu mazu noslēpumu nav jāuztraucas. Ja cigaretes tiek atrastas istabā vai mājienus dod skolotāji, tad gan ir pamats sarunai.

Citādi ir ar situācijām, kad bērns slēpj kaitniecīgu rīcību, ja noslēpums ir jaunieša jūtas un emocijas. Šādos gadījumos vecāks to ātri vien pamanīs un pieslēgsies situācijai, kad noslēpums nevar pārvērsties par kaut ko tādu, kad bērns jau sāk darīt pats sev pāri un attiecīgi rīcība kļūst destruktīva. Piemēram, šobrīd redzam, ka pusaudži ļoti daudz paškaitē, piemēram, graizās. Sākumā tas ir noslēpums, jo pusaudži var staigāt garās biksēs, kreklos ar garām piedurknēm, bet kādā brīdī pienāk vasara un vecāks sāk skatīties – viņa neiet peldēties, vēl kādi signāli, kas liek domāt.