Pēcsvētku atskaņas tukšajā maciņā... Naudas taupīšanas knifi un triki

Vienas no zināmākajām četrrindītēm, kas tiek skaitīta pie eglītes, noslēgums vēsta – "Nu atnāca Ziemassvētki, nu naudiņa jātērē". Un katru gadu no jauna šī vīzija patiesi piepildās – Ziemassvētki aizvadīti, 2022. gads ieskandināts, bet konta atlikums istabas stūrī lej gaužas asaras… Tas nozīmē, ka laiks savilkt jostas ciešāk un ar pilnu sparu mesties taupīšanas un krāšanas maratonā, kurā bez skaidras stratēģijas iztikt būs grūti.

Nepašaubāmi, pārticības līmeņi Latvijā, kā jebkurā citā pasaules valstī, ir ļoti atšķirīgi. Kamēr vienam gada nogales tēriņi pamatīgi iesituši pa kabatu, citam laika gaitā izdevies sakrāt pietiekami daudz, lai patērēšanos dāvanām un svētku galdam īsti nemaz nesajustu. Lai palīdzētu šajā visnotaļ saspringtajā laikā, esam apkopojuši virkni padomrakstu, kas tapuši kopā ar nozares ekspertiem. Tie palīdzēs ne tikai atgriezties uz vecās ieņēmumu takas, bet arī laika gaitā, nepalielinoties ienākumiem, dos iespēju maciņam kļūt biezākam.

Viens no lielākajiem algas "ēdājiem" ir pārtika, tāpēc šomēnes jo īpašā cieņā ir veidi, kā uz to ietaupīt. Sertificēta uztura speciāliste Lizeta Puga skaidrojusi, ka viens no variantiem ir teikšana "nē" pusfabrikātiem. Jau gatavi, pārstrādāti produkti maksā vairāk, turklāt gatavas maltītes vienmēr būs sāļākas, saldākas un treknākas, nekā nepieciešams. Tāpat variants ir veikalā dot priekšroku bāzes produktiem, no kuriem varēsi daudz ko pagatavot – piemēram, kāpostus vai burkānus var ēst gan tāpat, gan arī likt zupā, salātos, sacepumos u.c.

Savukārt zemāk aicinām tevi kopā ar mums ienirt naudas taupīšanas smalkumos. Ir ārkārtīgi daudz knifu, kas var palīdzēt, jo ar finanšu plānošanu "galvā" vien nepietiks. Apbruņojies ar pacietību un, protams, iepirkumu sarakstu!

Lai mēneša beigās maciņš būtu biezāks: izmēģināmi veidi naudas taupīšanai

Nepalielinoties ienākumiem, kļūt nedaudz bagātākam – šis variants, iespējams, uzrunā daudzus, kas īpaši pievērš uzmanību saviem tēriņiem. Reizēm šķiet, ka nauda vienkārši izkūp gaisā, taču nevienu citu kā vien sevi pie tā, ka pirms algas dienas jākož pirkstos, vainot nevar. Tomēr velns nav tik melns, kā viņu mālē, jo, rūpīgi pārskatot savus izdevumus, iespējams dienas beigās kļūt par kripatiņu turīgākam.

Lielākās finanšu plānošanas kļūdas, ko pieļaujam 20, 30 un 40 gados

Sava budžeta pārvaldīšana ir būtiska, jo ietekmē gan mūsu dzīves kvalitāti, gan fizisko un arī garīgo labsajūtu. Uzzini, vai plānojot finanses, nepieļauj izplatītākās kļūdas, kas raksturīgas katram vecumam un ko apkopojis portāls redbookmag.com!

10 vienkārši padomi, kā taupīt naudu, darbojoties virtuvē

Kā teiktu Šerloks Holmss: "Elementāri, Vatson!" Šie padomi ir patiešām vienkārši, bet tos ievērojot, pamanīsi patīkamas izmaiņas gāzes un elektrības rēķinos.

Vērā ņemami padomi, kā ceļojumos ietaupīt naudu

Ceļošana ir ārkārtīgi interesants hobijs, taču tas prasa ievērojamus finansiālos līdzekļus, tāpēc daudzi nespēj doties tālākos vai tuvākos braucienos tik bieži, cik vēlētos. Taču viss slēpjas plānošanā un līdzekļu tērēšanā, tāpēc iepazīstinām tevi ar noderīgiem padomiem, kā iespējams ietaupīt naudu ceļojuma laikā.

Ikdienišķi iemesli, kāpēc vienmēr pietrūkst naudas

Finansiālā labklājība ir ikviena laimīga un harmoniska cilvēka dzīves pamats. Tomēr, tiecoties uz materiālo piepildījumu, nereti pieļaujam kļūdas, kas mūsu pūliņiem neļauj rezultēties taustāmā veidā. Turpinājumā piedāvājam Dailyfinance.com apkopotos iemeslus, kas traucē iegūt ndorošinātu dzīvi.

Četri patiešām realizējami veidi, kā ietaupīt naudu un veidot uzkrājumus

Nav noslēpums, ka naudu sakrāt ir krietni grūtāk nekā tas šķiet sākotnēji. Ja vien daļu ienākumu nenoguldi krājkontā, roka pēc ietaupītās summas krīzes brīžos sniegsies pati, vai arī apņēmība ik mēnesi atlikt noteiktu summiņu pamazām pazudīs pati no sevis. Lai tā nenotiktu, iepazīsties ar goodhousekeeping.com ieteikumiem, kas patiešām ļaus ietaupīt naudu, iekrāto summu arī uzreiz neiztērējot.

Naudas nav, tomēr – turieties! Eksperti par to, kā krīzes laikā 'savilkt galus'

2020. gada martā Latvijas iedzīvotāju ierastā dzīve tika sadalīta "pirms" un "pēc" – ļoti daudziem tuvākajā nākotnē būs jāsaskaras ar ienākumu samazināšanos. Neskatoties uz banku atbalstu, piemēram, kredītbrīvdienām, nauda būs nepieciešama, lai segtu procentu maksājumus, norēķinātos par komunālajiem pakalpojumiem un pārtiku veikalā. "Delfi" lūdza ekspertus dalīties padomos, kā tagad veidot ģimenes budžetu, lai izvairītos no strauja kritiena finanšu caurumā.

Vienkārši un efektīvi veidi, kā ietaupīt naudu

Iemācīties rīkoties ar naudu ir viena no svarīgākajām prasmēm un dzīves mācībstundām. Būtisks solis ceļā uz naudas pratību ir skaidrs rīcības plāns. Lūk, ko iesaka žurnāla "Forbes" un portāla "Psychologytoday.com" aptaujātie eksperti.

Nešķiedies lieki: ikdienas paradumi, kas liek iztērēt par daudz

Šķiet, katram ir pazīstama sajūta, kur mēneša beigās eiro jāliek pie eiro, lai nākamo algu nesagaidītu ar pilnībā tukšu maciņu vai bankas kontu, un kādam, iespējams, tā ir ierasta prakse. Varbūt tu neesi par to aizdomājusies, bet visbiežāk maciņš kļūst plāns līdz galam neapzinātu ikdienas ieradumu dēļ, kas liek šķirties no neobligātiem tēriņiem. Visticamāk, tādu ir arī tev.

Kā saplānot ēdienkarti visai nedēļai, ietaupot laiku un naudu

Gada pirmās nedēļas ir īstais laiks, kad sākt jaunu, skaistu dzīvi - bez liekiem tēriņiem par pārtiku un virtuvē bezjēdzīgi pavadītām stundām, ko vari veltīt daudz interesantākām nodarbēm. Mēs, iedvesmojoties no thekitchn.com, sastādījām sarakstu, kas ļaus tev saplānot ēdienkarti visai nedēļai, kļūstot par sava laika un kredītkartes pavēlnieku.

Kā ietaupīt naudu, iegādājoties ēdienu veikalā?

Vai tev ir pazīstama situācija, ka veikalā samaksā 20 eiro, iznāc no veikala ar iepirkumu maisiņu un brīnies, ka par šo naudu vispār nekas nav nopirkts? Naudas izdevi daudz, bet produktu maisiņā – maz.

