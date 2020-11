Kā ietaupīt naudu, iegādājoties ēdienu veikalā?

Vai tev ir pazīstama situācija, ka veikalā samaksā 20 eiro, iznāc no veikala ar iepirkumu maisiņu un brīnies, ka par šo naudu vispār nekas nav nopirkts? Naudas izdevi daudz, bet produktu maisiņā – maz.

"Tā bieži vien ir, ja nepārdomāti iet uz veikalu un nesaplāno pirkumus, tad sanāk iztērēt naudu liekos pirkumos," stāsta šefpavārs Juris Latišenoks. Iebilstu, ka es tomēr cenšos plānot, bet, lai ēstu dažādi un veselīgi, izvairoties no salīdzinoši lētajiem ogļhidrātu pilnajiem produktiem, piemēram, makaroniem, sanāk izdot daudz naudas. Juris pēdējo divu nedēļu laikā arī eksperimentē ar šo un viņam izdodas trīs ēdienreizēs – diviem pieaugušajiem un vienam bērnam – iekļauties 7–8 eiro. Atzīstos, ka man tas neizdodas, kaut arī esmu mēģinājusi pirkt veselai nedēļai, bet tāpat jāpiepērk katru dienu kaut kas klāt. Juris iesaka izveidot stratēģiju. "Vispirms ļoti svarīgi saprast, kāpēc mēs vispār ēdam. Bieži vien ēdam ēšanas pēc, bet aizmirstam, ka organismam vajag uzņemt vērtīgas uzturvielas. Mana filozofija ir, ka mēs esam tas, ko ēdam, un bieži būvējam savu ķermeni no tā, ko mēs uzņemam."

Jurim ir trīs ēdienreizes dienā. ''Pirmā, kas ir viena no svarīgākajām, ir brokastis, un tajās es ēdu putras. Ļoti izdevīgs veids, kā ietaupīt. Un putras ir dažnedažādas – rīsu, auzu, griķu, bukstiņputra, polenta. Ja sāk apnikt viena, tad var tās miksēt, kas ir mūsdienīgs veids, kā padarīt brokastis interesantākas. Runājot par pusdienām, es izmēģināju (pasaulē tā skaitās kā gaļas diēta) – pusdienās ēdu "tīru" gaļu ar dārzeņiem, piemēram, kāpostiem, burkāniem, arī spinātiem. Es ēdu sarkano gaļu – liellopu, jēru, medījumus. Mēģinu pēc iespējas mazāk lietot vistas gaļu. Kaut gan tā ir izdevīgāka, bet tai pašā brīdī man ļoti svarīga ir filozofija, ka mēs esam tas, ko mēs ēdam. Ja ēd "tīru" ēdienu, tas arī palīdz ietaupīt. Ļoti izdevīgi produkti ir maltā gaļa un tajā pašā laikā subprodukti – aknas, nieres, sirds. Tie ir gan izdevīgi, gan bagāti ar uzturvērtībām. Un tad vakariņās izdevīgs produkts ir zupa, jo to var izvārīt vairākām dienām," stāsta šefpavārs. Mazliet iebilstu Jurim, jo katru vakaru ēst zupu – tas taču apnīk. Viņš man smaidot atbild, ka neapnīk vis, jo zupu veidu ir simtiem, sākot no buljonzupām un beidzot ar biezzupām, krēmzupām.

Treniņš ar plānošanu

Pati esmu saskārusies ar to, ka nopērku veselu salātu paku, bet jau nākamā dienā tie nav ēdami, jo sažuvuši. Juris salātus nelieto, bet "ja ir vēlme, var piegriezt klāt kādu svaigu dārzenīti. Cilvēki mājās marinē, veido iekrājumus gurķīšiem, tomātiem, kāpostiem, ķirbīšiem un patisoniem. Tas varētu būt produkts, kas var stāvēt mājās."

Jurim ir tradīcija katru dienu aiziet uz veikalu: "Nopērku nākamās dienas pusdienas un vakariņas." Juris saka, ka galvenais, kā ietaupīt uz ēdienu, ir trenēties plānot. "Svarīgi ir treniņi un jāapzinās, cik tu vari apēst." Tas var nesanākt ar pirmo reizi, bet vajag eksperimentēt un trenēties. "To pašu gaļu var saplānot nedēļai, piemēram, vienreiz nedēļā aizbraukt uz tirgu un iepirkt pavairāk gaļas. Un ir jābūt atskaites punktam svarā." Piemēram, ja apēd 200–250 gramus gaļas, tad rēķini, ka, ēdot to divas reizes nedēļā, grami jāreizina ar divi. Juris piebilst, ka plānošanai gan jāatrod mazliet laika.

Jautāju Jurim, kur vēl var rast iedvesmu ēdiena gatavošanai lētāk. "Iedvesmu var gūt, sekojot līdzi, kas šodien notiek ēdināšanas nozarē – ko restorāni piedāvā mājas piegādēm un no turienes arī rast iedvesmu, ko gatavot pašiem. Varbūt ir vērts šobrīd atbalstīt restorānus, sākumā pasūtīt no viņiem, kaut ko pagaršot, bet, ja nav iespējas, tad vienkārši apskatīties viņu ēdienkarti un mēģināt pašam kaut ko pagatavot," radošu pieeju iesaka šefpavārs.