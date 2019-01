Pieci iemesli, kādēļ sievietes nolemj neradīt bērnus

Arvien vairāk sieviešu mūsdienās tiek sauktas par "childfree", kas tiešā tulkojumā latviešu valodā būtu – no bērniem brīvas. Tikai ASV ap 48 procentiem (dati no U.S. "Census Bureau" par 2014. gadu) sieviešu vecumā no 18 līdz 44 gadiem dažādu iemeslu dēļ bērnu nav.

"Viņas ir spiestas taisnoties par savu egoismu un uzklausīt pārmetumus par to, ka ignorē "vissvarīgāko darbu" pasaulē. Bet, kā sievietes, kurām nav bērnu, pašas izskaidro šo izvēli? Piecus iemeslus, kādēļ sievietes mēdz izvēlēties savu dzīvi dzīvot bez bērniem aplūko portāls "Psychologies", bet sieviešu aptauju veicis izdevums "The Huffington Post". "Man pirmajā vietā ir darbs" "Man patīk savu algu tērēt sev un tam dzīvesveidam, pie kāda esmu pieradusi. Iespējams, esmu pārāk egoistiska, bet es nevēlos ar grūtībām nopelnīto naudu dalīt ar bērnu, kurš turklāt sabojās arī manu figūru". "Nevaru iedomāties, kur atrast laiku, lai nodarbotos ar bērnu, būt labai mātei un turpināt aktīvi veidot karjeru". Foto: PantherMedia/Scanpix "Esmu peldēšanas apmācības trenere, nodarbojos ar visu vecumu un raksturu bērniem. Man vienmēr ir gribējies strādāt ar simtiem, tūkstošiem bērnu un atstāt ietekmi uz viņu dzīvi, nevis tikai uz viena vai divu savu bērnu dzīvēm. Kaitina, kad man saka: "Tu tik lieliski saproties ar bērniem! Tu varētu būt lieliska māte!" Jā, jā varētu. Bet visiem man nepietiktu enerģijas – vai nu jānodarbojas ar saviem bērniem vai saviem audzēkņiem". 1. 'Man nepatīk bērni'

'Man nepatīk bērni' 2. 'Man ir sliktas attiecības ar vecākiem'

'Man ir sliktas attiecības ar vecākiem' 3. 'Nevēlos būt finansiāli atbildīga'

'Nevēlos būt finansiāli atbildīga' 4. 'Man patīk dzīvot tā, kā tagad'