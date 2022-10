Rīgā būs skatāma Ukrainas mākslinieku labdarības izstāde 'Kara bērniem'

No 6. oktobra līdz 3. novembrim Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrā "Mazā ģilde" norisināsies Ukrainas mākslinieku gleznu labdarības izstāde "Kara bērniem".

Izstādē būs skatāmi ukraiņu gleznotājas Zinaīdas Haidukas darbi. Mākslinieces daiļradi raksturo ainava un klusā daba. Viņas izteiksmīgās, dekoratīvās gleznas ir radījušas interesi kolekcionāru vidū, kā arī būs cienījama lietišķo vai dzīvojamo telpu rota, ziņo Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators Raimonds Grants.

Izstādē būs aplūkojami arī vairāki darbi, kas veltīti karam Ukrainā un bēgļu problemātikai. Jaunās ukraiņu mākslinieces Marijas Volinas darbi pieskaitāmi modernā avangarda žanram. Šobrīd, meklējot patvērumu no kara briesmām, Marija dzīvo un strādā Latvijā. Mākslinieces darbs "The Children of war" ("Kara bērni") ir kļuvis par izstādes galveno darbu.

"Pašlaik fonda aprūpē ir piecas ukraiņu ģimenes, kā arī divi ģimenes bērnu nami, kuros mīt vairāk nekā 20 bērnu. Šo daudzbērnu ģimeņu mājas tika nopostītas, vienā no tām gāja bojā tēvs, kas centās dzēst šāviņa izraisītu ugunsgrēku uz mājas jumta. Labdarībai tiks novirzīti 30 līdz 100 procenti no konkrētās gleznas pārdošanas cenas, turklāt pircējs pats varēs izvēlēties, kurai ģimenei konkrēti ir vēlme palīdzēt," stāsta izstādes organizatore, māksliniece Marija Volina.

Kara iespaidā Marija nodibināja labdarības fondu "Patrons of Ukraine", kura mērķis ir palīdzēt sievietēm un bērniem, kas cietuši no kara Ukrainā. Sadarbībā ar Eiropas Savienības māju 2022. gada maijā Rīgā bija apskatāma mākslinieces pirmā izstāde, kas piesaistīja diplomātisku misiju pārstāvju un mākslinieku uzmanību.

Izstādi var apmeklēt bez maksas.

To ar Rīgas domes atbalstu un sadarbībā ar starptautisko galeriju "Gallery Les Noms" un labdarības fondu "Patrons of Ukraine" organizē Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra "Mazā ģilde".