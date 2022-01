Sēžam sastrēgumā: idejas rotaļām ar bērnu automašīnā

Ziemīgie laikapstākļi vai vienkārši darba dienas beigas ir laiks, kad pilsētu ielās veidojas sastrēgumi, taču arī šo laiku var izmantot jautri un lietderīgi mazuļa attīstībai.

Kā portālā "Parents" norāda pedagoģe Elēna Kozireva, šī problēma, – kā ieinteresēt bērnu pasēdēt ilgāku laiku miera stāvoklī, nodarbina daudzus vecākus. Bieži novēro, – tiklīdz mazulis nonācis slēgtā automašīnas salonā, viņš var pārvērsties mazā briesmonītī: iedod to, parādi to, atver logu, uzsignalizē, ieslēdz gaismu... Kaprīzes, kas nereti pāriet īstās histērijās, dod pa nerviem arī šoferītim. Kādēļ bērni mēdz tā uzvesties? Atbilde ir vienkārša un acīmredzama: miera stājā nosēdēt autokrēslā, esot cieši piesprādzētam ar drošības jostu, ir gana garlaicīgi. Ņemot vērā bērna vecumu, braucienu un arī "sēdēšanu" sastrēgumos var pavadīt daudz mierīgākā gaisotnē, ja vien vecākiem prātā ir kādas idejas, kas bērnu ieinteresētu.

Lūk, pedagoģe dalās idejās, kā nodarbināt bērnu, ja automašīnā jāpavada ilgāks laiks!

Līdz gada vecumam. Ja bērniņš vēl ir pavisam mazs, centies braukšanai izvēlēties diendusai paredzēto laiku – mazulis ļoti veiksmīgi iemigs automašīnā. Pirms tam pārdomā, cik ilgu laiku prasīs tavs brauciens no punkta A līdz punktam B: aplikāciju tagad ir daudz, kuras precīzi izrēķinās, cik ilgu laiku tev prasīs brauciens un arī parādīs sastrēgumu vietas. Ja ārā ir īpaši nelabvēlīgi laikapstākļi, pierēķini rezervīti – no 20 līdz 40 minūtēm.

Līdz divu gadu vecumam. Izdomā izklaižu "stratēģiskās rezerves". Bērniem šajā vecumā vēl ir grūti ilgu laiku noturēt uzmanību, jā, un arī vārdu krājums viņiem vēl ir salīdzinoši neliels, toties galvenais veids, kā viņi iepazīst pasauli – ar tausti. Šī vecuma bērniem ieteicams iepriekš sapakot mugursomu ar dažādām rotaļlietām, var pat mugursomā ielikt vēl kādu somiņu, kurā ir vēl kādas mazākas mantiņas, – tā, lai mazais var krāmēties ilgi. Tāpat noderēs kāda muzikālā rotaļlieta un kaut kas garšīgs. Piemēram, mājās vari pagatavot "ēdamās krelles" – sauso brokastu pārslu "zvaigznītes" un "gredzentiņus" saver diedziņā un izsniedz mazulim, – pusstunda aizņemtības garantēta. Protams, protams, saldinātās brokastu pārslas nav tas veselīgākais našķis, tomēr retu reizi tas ir pieļaujams.

No trīs gadiem un vecākiem. Automašīnās mēdzam pavadīt gana daudz laika, lai šī vecumam bērnam pateiktu vien: "Tikmēr atpūties", ieslēgtu mūziku un nodotos savām domām. Šī vecuma bērni ir ļoti zinātkāri un aktīvi. Pamēģini viņus nedaudz izklaidēt ar dažādām spēlēm intelekta attīstībai. Pedagoģe piedāvā savu spēļu izlasi, bet varbūt tev ir vēl kāda padomā?!

Protams, automašīnā bērnam var iedot kādu interaktīvu rotaļlietu, tomēr labāk tik dārgo laiku veltīt dzīvai sarunai, turklāt bērni dievina kaut ko darīt kopā ar vecākiem, piemēram, izdomāt dažādus stāstiņus.

Foto: Pexels.com

Spēles valodas attīstībai

Vispopulārākais veids, kā nosist laiku, esot ceļā, – parunāties. Izmanto to! Piekritīsi, ka ir daudz patīkamāk jautri pļāpāt, nekā komentēt citu autovadītāju nekaunīgos izgājienus uz ceļa. Parunāšanās ar bērnu ir nenovērtējama, un, starp citu, ir ļoti efektīva: dažādas vārdu spēles bagātina bērna leksiku, paplašina redzesloku un attīsta spēju loģiski domāt.

"Ceļa stāstiņi"

Kopā ar mazuli dodies burvju pasaku valstībā! Pieaugušais bērnam piedāvā kopīgi sacerēt pasaciņu/stāstiņu. Kopā tiek izvēlēta stāsta tēma, bet pirmo teikumu izdomā pieaugušais. Pēc tam turpina bērns, tad atkal pieaugušais... Iespējams, tu pat nevarēji iedomāties, kāds stāstnieka talants piemīt tavam bērnam, bet mājās nekad šādām nodarbēm neatliek laika.

"Pabeidz teikumu"

Pieaugušais iesāk kādu sarežģītāku teikumu, bet bērns pabeidz. Piemēram: "Kuģis peldēja atklātā jūrā, un te..." vai "Kaķis negaidīti pamodās, jo...", vai "Mamma nenopirka saldējumu, un viņai nācās...". Teikumi var būt visparastākie, kā arī ar jokiem – viss atkarīgs no tavas fantāzijas.

"Noburtās aukliņas"

Iedod bērnam dažas krāsainas aukliņas, kurās iesieti mezgli (tikai nesien tos pārāk cieši). Piedāvā bērnam "atburt" aukliņas, proti, atminēt vārdus, kas tajās paslēpušies. Nosauc kopīgo tēmu: piemēram, pirmajā aukliņā būs "paslēpti" vārdi par tēmu "mežs". Mazuļa uzdevums – nosaukt tos vārdus, kuri viņam asociējas ar mežu (koki, vilks, lācis, mājiņa uz vistas kājas). Pēc katra atminētā vārda jāatsaitē viens mezgliņš. Otras aukliņas tēma var būt "cirks", trešās – "virtuve" utt.

"Liekais vārds"

Pieaugušais vai bērns pasaka noteiktu pazīmi, piemēram, "to var ēst". Tālāk viņš vienu pēc otra sauc dažādus vārdus: banāns, putra, maize, konfekte, krēsls. Ja pieaugušais nosaucis visus vārdus pēc kārtas pareizi, bērns vienu reizi sasit plaukstas. Ja pieaugušais kļūdījies, proti, līdzās loģisku vārdu rindiņai pagadījies kāds lieks vārds, bērnam tas jānosauc. Varianti: "Dārzā aug: ābeles, burkāni, avenes, krokodils", "Virtuvē mums ir: galds, krēsli, ledusskapis, lampa, vanna", "Bumbiņa mēdz būt: sarkanā, dzeltenā, zilā krāsā, četrkantīga" utt.

"Vārdi no alfabēta"

Izvēlies jebkuru burtu no alfabēta, un, raugoties pa automašīnas logu, meklējiet un pēc kārtas nosauciet objektus, kas sākas ar šo burtu. Piemēram, piedāvā spēli paspēlēt ar burtu "T" – taksometrs, trolejbuss, traktors, trase, tramvajs. Nedaudz vecāks bērns jau varbūt pamanīs arī nedaudz sarežģītākas vietas un lietas – treileris, teātris, talons, telpa. Uzvarējis ir tas, kurš nosaucis pēdējo vārdu, un pēc tam spēli var atsākt no jauna, izvēloties citu burtu.

Rotaļas atmiņas un uzmanības attīstībai

"Uzmini skaņu"

Tagad interneta vidē ir iespējams atrast ļoti daudz dažādu skaņu: tādas, ko rada dzīvnieki, plīstoša stikla, durvju aizvēršanos un pat šķaudīšanu. Ieraksti tālrunī dažādas skaņas, ieslēdz tās brauciena laikā un lūdz mazulim pamēģināt tās atminēt. Īpaši interesanta šī rotaļa kļūst tajā brīdī, kad mazulis ļaujas savai fantāzijai. Iespējams, tu dzirdēsi, ka nevis "zēns žāvājas", bet "liels, zili-zaļš nīlzirgs atvēra muti, lai izlaistu no tās mazu pelīti, kas nejauši ielidojusi tā mutē".

"Kas ir kādā krāsā?"

Diezgan bieži vecākus uztrauc, ka mazulis vēl neprot atšķirt krāsas. Brauciena laikā kopā ar mazuli paspriedelējiet, kas mēdz būt sarkanā krāsā, kas zilā, bet vēl kas – zaļā, un nosauciet šos objektus pēc kārtas. Tāpat var pamēģināt saskaitīt konkrētas krāsas automašīnas, ko redzat sastrēguma laikā – kurš vairāk saskaitīs sarkanas krāsas braucamos?

"Vari atminēt?"

Izvēlies vienu labi zināmu priekšmetu automašīnā, kurš ir mazuļa redzeslokā, un pasaki nedaudz priekšā tā pazīmes (piemēram, tā forma, izmērs vai krāsa). Lai bērns pacenšas saprast, ko tieši tu liec viņam atminēt. Ja pirmie centieni bijuši neveiksmīgi, pasaki priekšā vēl kādu raksturojošu pazīmi. Pēc tam, kad priekšmets ir atminēts, mainieties lomām: tagad lai bērns tev uzdod kaut ko atminēt.

Kā norāda pedagoģe, rotaļas, braucot automašīnā, var būt dažādas, bet pats galvenais – tajās ieteicams izmantot sāncensības garu: bērniem, sākot no divarpus trīs gadu vecumam, ļoti patīk uzvarēt un būt itin visā pirmajam.

Rotaļas sīkās motorikas attīstībai (pirkstiņspēles)

"Viss ir dūrītē"

Paņem sev līdzi automašīnā plastmasas maisiņu. Iedot to bērnam rokās un palūdz paslēpt tā, lai tas ievietotos dūrītē (sākumā labajā rokā, pēc tam – kreisajā). Kā alternatīva maisiņam var būt salvetīte, kabatslakatiņš, maza mantiņa, piemēram, no šokolādes olas.

"Akmens-šķēres-papīrītis"

Veca kā pasaule, bet visos laikos iecienīta! Tad, kad tiek izteikti vārdi "akmens-šķēres-papīrītis", pieaugušais un bērns, iepriekš dūrē savilktu plaukstu vai nu pārvērš "šķērītē" (izstiepti divi pirksti, gluži kā šķēres asmenīši), "papīrītī" (atvērta plauksta, ar izstieptiem pirkstiem), vai arī paliek dūres pozīcijā (akmens). Kombinācijā "akmens" un "papīrs" – uzvar papīrs, jo tajā var ietīt akmeni, kombinācijā "papīrs" un "šķēres" – uzvar šķēres, jo tās var sagriezt papīru, bet kombinācijā "akmens" un "šķēres" – uzvar akmens, jo ar to var sadauzīt šķēres.

Rotaļas matemātisko spēju attīstīšanai

"Automašīnu numuru zīmes"

Piedāvā mazulim uzmanīgi vērot jums garām braucošas automašīnas un uz to valsts numuru zīmēm pēc kārtas meklēt skaitļus no viens līdz 10. Tiklīdz bērns ierauga ciparu "1", viņam jāiekliedzas: "Viens!", pēc tam – "Divi!" un tā līdz 10. Var ciparus saukt pēc kārtas – sākumā bērns, tad pieaugušais. Un rotaļu var sarežģīt – sākumā jāmeklē cipari no viens līdz 10, bet pēc tam otrādi – no desmit līdz viens. Tāpat dažādus ciparus var meklēt uz reklāmas stendiem, garāmbraucošajiem autobusiem, uz ēku sienām.

Foto: Shutterstock

"Pāra kārtis"

Spēlē aktīvi jāpiedalās kādam pieaugušajam, tādēļ to var spēlēt tikai tad, ja kāds cits stūrē spēkratu, bet kāds sēž blakus bērnam. Tev jābūt kāršu kavai, izvēlies no tās kārtis ar cipariem no divi līdz desmit. Noliec bērnam priekšā četras kārtis un tikpat arī sev (ar paslēptu attēlu). Pārējās kārtis arīdzan noliec ar attēliem uz leju jeb tā, lai to neredz, tā būs "banka". Palūdz bērnam tev iedot kārti ar ciparu "divi" (var nosaukt jebkuru citu ciparu). Ja bērns ir iedevis kārti ar "divnieku", arī pieaugušais savās kārtīs meklē attiecīgo ciparu. Ja pieaugušajam ir pāra kārts, tās abas ievieto savā kāršu kaudzītē. Ja pāra kārts nav, tā jānoliek līdzās "bankai". Ja bērnam nav kārts, ko nosaucis pieaugušais, jāpaņem virsējā kārts no "bankas". Ja atkal nesanāk pāris, to noliek līdzās "bankai". Turpiniet spēli, katrs pēc kārtas nosaucot kādu kārti un saliekot tās pa pāriem. Spēle beidzas, kad "bankā" vairs nepaliek neviena kārts.