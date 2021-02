Šķērslis – esmu vīrietis. Krista Sirsniņa pieredze, meklējot audzinātāja palīga darbu

Lasu arī starptautiskus pētījumus un atzinumus no profesionāļiem pedagoģijā, visvairāk attīstības psiholoģijā. Un pielietoju tos praksē gan ar savām meitām, gan ar draugu un paziņu atvasēm. Piemēram, ja aizbraucu ciemos, kur draugu bērni čīkst un īd, es saprotu, ka viņiem patiesībā vajag tikai nedaudz uzmanības – jāaprunājas, jāpajautā, ko viņi vēlas, un viņiem ar to pietiek. Kādā paziņu ģimenē, kur netika galā ar bērnu, tika izmantota sišana. Turklāt ar laiku bērns sāka sist pretī. Skaidroju vecākiem, ka ir arī citas metodes, ko izmantot, nevajag sist. Sapratu, ka šim puisītim, un arī dzimumam ir loma, gribas izkustēties – lai viņu pamētā, pakutina. Devu vēl citus metodiskos padomus. Vēlāk vēl viņš sportiņā sāka iet. Tagad vairs neviens nevienu nesit un mājās ir miers.

Citā ģimenē, kur problēma bija lielie māsu brāļu kašķi, no kā vecāki jau bija pagalam noguruši, esot blakus, sapratu, ka viņiem vienkārši nav sašķirots, kura manta kuram pieder – tādēļ arī ir kašķi. Kā arī mēs mīļi aprunājāmies, vēršot uzmanību, ka viņi var būt arī rotaļu biedri," Krists min piemērus, kad viņa audzināšanas pieeja "nostrādājusi".

Krists joprojām ir atvērts darbam un darba piedāvājumiem ar bērniem.

Audzinātāju Jāni bērni joprojām mīļi atceras



Man pašai ir bijusi personiska pieredze, kad bērnam bērnudārzā audzinātājs bija vīrietis. Protams, sākumā tā bija neierasta situācija, man nebija noraidoša attieksme, drīzāk ziņkārīga – oho, šādi agrāk nav bijis. Visādi citādi nekādu lielo atšķirību nemanīju – viņš aktīvi darbojās ar bērniem, komunicēja ar vecākiem, bērni bija apmierināti un atceros pat reiz, kad sajaucām ar vīru grafikus par bērna izņemšanu un laicīgi neieradāmies pakaļ, komunikācija ar audzinātāju bija saprotoša.

Tādēļ jautāju mana bērna bijušā bērnudārza vadītājai, kāda bijusi pieredze ar šo audzinātāju un vispār, kāda ir attieksme pret vīriešiem pirmsskolas iestādēs.

Pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" vadītāja Liene Kozlovska stāsta: "Mūsu gadījumā bija ļoti jauks, patīkams puisis, kurš paralēli darbam bērnudārzā studēja. Sākumā arī saskārāmies ar vecāku pretestību un bija aizdomīgi vecāki, bet ļoti ātri izdevās šīs šaubas kliedēt. Bērni bija sajūsmā! - viņiem patika, ka audzinātājs ir vīrietis. Mūsu gadījumā šaubas bija arī kolēģei, kas strādāja ar to pašu grupiņu. Taču visas šaubas Jānis ar savu personību ātri kliedēja. Es viņu aizstāvēju, nebija viegli, iedrošināju, devu iespēju mēģināt, kas sanāk. Un viņš bija labs audzinātājs. Pēc tam viņš citu apstākļu dēļ pārgāja strādāt uz Ogri. Bet zinu vecākus, kas vēl tagad stāsta – dēls vēl skolā atceras: mums Jānis mācīja tā un tā. Viņš bija autoritāte.

Es atbalstu modeli, kad bērnudārzā ir abu dzimumu audzinātāji. Bet, jā, puisim sākumā bija grūti," atzīst bērnudārza vadītāja.

Aicināta komentēt radušos situāciju, kad cita bērnudārza vadītāja atrunājas, ka tas varētu nepatikt vecākiem, Liene Kozlovska saka: "Atbildīgais ir vadītājs. Ja vecākiem ir šaubas, par tām ir jārunā – par ko ir bailes? Nav tāda aizlieguma – neņemt darbā vīrieti, jo to negrib vecāki. Bērnudārzu vada vadītājs, nevis vecāki. Jābūt sarunai ar vecākiem. Un vai tad tēvi maziem bērniem netīra dibenus? Tas ir jautājums par komunikāciju ar vecākiem. Neviens jauns darbinieks tāpat netiek "iesviests" – ir metodiķes, kas nāk grupiņās un skatās, kā kolēģi strādā. Ja vecākus kaut kas neapmierina, pētām, vai vecāku pretenzija ir pamatota vai nav. To jau vai redzēt grupā – kā pret bērniem izturas, kāds ir jaunā darbinieka darba stils. To nevar nekādā veidā noslēpt. Protams, mēs neesam pasargāti no ļaundariem (jebkura dzimuma!), tāpēc ir kolēģi, kas profesionāli vēro audzinātāja un audzinātāja palīga darbu.