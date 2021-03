Stāstu konkurss 'Es varēju!': dalies pieredzē, kā tu notievēji un uzlaboji formu

Aicinām piedalīties pieredzes konkursā, lai dalītos pieredzē, kā uzlaboji formu –atbrīvojies no liekajiem kilogramiem vai izveidoji citādākas ķermeņa aprises. Nav svarīgi, vai tie bijuši pieci vai 35 traucējošie kilogrami – citreiz cīņa ar nelielu traucēkli ir pat grūtāka. Diviem veiksmīgākajiem stāstu autoriem balvā – treniņprogramma, ko sagatavojuši studijas "EM Fizio" fizioterapeiti.

Šobrīd, kad pavasara saulīte spīd spēcīgāk un drīz varēsim mest nost biezās drēbes, ne viens vien aizdomāsies par ziemas uzkrāto tauku slānīti vai ne tik stingrām muskuļu formām. Lieliski, ja kāds rūpējas visu gadu, lai liekie kilogrami neuzkrātos. Meklējam iedvesmas stāstus, kas apliecina – es varu, man izdevās! Izdevās tikt vaļā no traucējošiem kilogramiem un/vai uzlabot ķermeņa aprises. Pat ja tas nebija panākums ar pirmo reizi. Novērtēsim arī, ja pieredze nav nesena, toties ir izdevies noturēt rezultātu.

Kas tev palīdzēja šajā ceļā? Uztura paradumu maiņa? Psiholoģisks darbs? Sports? Meditācijas? Vērtīgi speciālisti tavā ceļā? Kā tas notika? Kas strādā ilgtermiņā? Kas dzīvē mainījās pēc šīs pieredzes un kas – nemainījās?

Kā piedalīties

Sūti savu stāstu līdz 5. aprīlim "Cālis.lv" redaktorei Lindai Rozenbahai uz e-pastu linda.rozenbaha@delfi.lv ar norādi “Tievēšanas stāsts”.

Pēc izvēles stāsts var būt ar īsto vārdu un uzvārdu un fotogrāfiju, vai arī anonīms – tas skaidri jānorāda.

Iesūtītie stāsti var tikt publicēti.

No iesūtītajiem stāstiem izvēlēsimies divus laimīgos.

Nepublicēsim pieredzes, kurās aprakstīta dažādu iekšķīgi lietojamu tievēšanas līdzekļu lietošana – mērķis ir parādīt, ka uzlabot svaru un formas iespējams saviem spēkiem un, iespējams, ar kāda speciālista palīdzību.

Balvā – treniņprogrammas

No iesūtītajiem stāstiem tiks izlozēti divi uzvarētāji. Katrs no viņiem saņems iespēju vienu mēnesi bez maksas piedalīties “EM Fizio” attālinātajā treniņprogrammā ar video pamācībām no fizioterapeitiem Elīnas Āboltiņas un Māra Locāna. Treniņi četras reizes nedēļā.

Gaidām stāstus no sievietēm un vīriešiem!