Trūkst lielo izmēru vīriešu apģērbi un apavi: Sarkanais krusts par ziedojumiem

Latvieši ziedo naski, taču izpratne par to, kādas preces var ziedot, joprojām ir maza. Latvijas Sarkanā krusta ģenerālsekretārs Uldis Līkops uzsver, ka teju 40 – 60 procentus no ziedotajām mantām nākas izmest atkritumos to nelietojamības dēļ. Ko un kā nodot, lai mantas atrastu savu otro pielietojumu, skaidrots Latvijas Televīzijas raidījumā "Revidents".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mantas, kas ir labā stāvoklī, taču vairs nav vajadzīgas, var iesniegt dažādos ziedošanas punktos, kāds ir, piemēram, Latvijas Sarkanais krusts. Šī organizācija Latvijā pastāv jau vairāk nekā 100 gadus un darbojas kā valsts palīgs, uzlabojot mazaizsargāto cilvēku dzīves apstākļus.

Latvijas iedzīvotāji ziedo regulāri – gan finansiāli, gan nododot dažādas sev nevajadzīgas mantas, vērtē Līkops: "Cilvēki ir ļoti atsaucīgi, un tas tā vienmēr bijis, ka šī atsaucība ir liela tieši katastrofu gadījumā. Ja mēs tādos mierīgos apstākļos sakām: "Tagad visi ziedosim!", atsaucība ir daudz mazāka. Ir, bet mazāka."

Līkops stāsta, ka ziedotās mantas nonāk gan pie cilvēkiem, kuriem tās nepieciešamas, gan arī tiek izvietotas ap 50 humānās palīdzības punktos visā Latvijā, kuros notiek nepārtraukta mantu apmaiņa. Tiesa, izpratne par to, kādas mantas var ziedot, Latvijā joprojām ir maza. Un gandrīz 40 – 60 procentus no saņemtā Latvijas Sarkanajam krustam nākas utilizēt jeb vienkārši izmest atkritumos.

"[Tās ir] saplēstas, netīras drēbes. Tā ir saplēsta un nelietojama sadzīves tehnika, piemēram, nestrādājoša tējkanna vai televizors, vai salauzts gludeklis. Jā, arī to atnes kā ziedojumu," stāsta Līkops.

Diezgan bieži Latvijas Sarkanajā krustā nonāk arī dažādi sieviešu apģērbi – par to daudzumu organizācija sūdzēties nevar. Tikmēr jūtami trūkst dažādi un jo sevišķi lielo izmēru vīriešu apģērbi un apavi. "Ja mums tagad vajadzēs bēgļiem palīdzēt, tad mēs meklēsim lielā izmēra drēbes," tā Līkops. Dažādiem aprūpes namiem nepieciešamas arī segas un matrači labā stāvoklī.

Latvijas Sarkanā krusta ģenerālsekretārs pateicas visiem, kas ziedo un rod sevī spēku un vajadzību domāt par citiem, taču lūdz izvērtēt novērtējamo preču kvalitāti: "Vēlreiz gribu visus aicināt – izvērtējiet, ko jūs nesiet un ko jūs ziedojiet. Proti, vai jūs pats vai pati būtu gatava šādu mantu lietot vai tomēr nē."