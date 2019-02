Vecāki satraucas par biedējošu interneta spēli bērniem

Kopš brīža, kad internets, datori, planšetes un telefoni ir neatņemama bērnu dzīves sastāvdaļa, ir bijušas vairākas bērnu apraudošas spēles, kas likušas vecākiem satraukties par savām atvasēm. Jaunākā no tām ir biedējoša izskata lelle ar izbolītām acīm, kas draud bērnus nogalināt, ja viņi neizpildīs lelles uzliktos izaicinājumus.

Portālā "Facebook" parādījušies arvien vairāk satrauktu vecāku, kas viens otru brīdina par jauno bērnu biedu internetā – biedējošo lelli ar izbolītām acīm, kas liek bērnam izpildīt dažādus viņa veselībai un dzīvībai bīstamus izaicinājumus. Kāda māmiņa raksta: "Mūsu bērni ar šo, par laimi, nav saskārušies, bet tā kā esmu saņēmusi informāciju par šo no vairākiem dažādiem avotiem mazāk nekā 24 stundu laikā, tad izskatās, ka šis izplatās ātri."

Tiek uzskatīts, ka izaicinājums var parādīties portālā "Youtube" atrodamajos video. "The Guardian" vēsta, ka lelle ir parādījusies, piemēram, multfilmas "Cūciņa Pepe" laikā. Biedējošais tēls uz bērna ekrāna var parādīties starp video fragmentiem, gluži kā tas ir ierasts ar reklāmām, taču "Youtube" to noliedz, paziņojot, ka nav atrasti nekādi pierādījumi, ka spēle ir parādījusies arī viņu platformā. Taču īpaši izplatīta šī spēle ir platformā "WhatsApp". No anonīma telefona numura bērni, kas lieto "WhatsApp", saņem uzaicinājumu aprunāties. Pēc biedējošās lelles iekļaušanas kontaktu sarakstā bērns iesaistās tā saucamajā spēlē, kuras laikā lelle liek viņam izpildīt dažādus bīstamus uzdevumus, piemēram, nokāpt pagrabā, sagriezt roku, pielikt nazi pie kakla, naktī iziet vienam uz ielas utt., vēstīts portālā '"Focus.bb".

Spēles laikā lelle liek izpildīt dažādus uzdevumus, taču kā pēdējais ir izdarīt pašnāvību. Lai liktu spēlē iesaistītajiem izpildīt lelles norādes, bērni tiek iebiedēti ar šaušalīgiem attēliem, vardarbīgiem ziņojumiem un pat draudiem nogalināt vecākus.

Biedējošās lelles tēls ir aizgūts no Japāņu māksliniece Midori Hayashi radītās skulptūras "Mother Bird", kur šī pati lelles galva ir redzama uz vistas kājām. Oriģināli "Mother of Bird" radīta kā šausmu filmu tēls.

Pastāv uzskats, ka sarunas laikā starp biedējošo lelli un bērnu tiek zagti izaicinājumu izpildītāju personīgie dati. To portālam BBC atklāj arī Lielbritānijas policija, uzsverot, ka tā ir hakeru veidota spēle ar mērķi iegūt informāciju.

Bīstamā spēle skolēnu starpā gan Latvijā, gan citās pasaules valstīs ir zināma jau no pagājušā gada. To apstiprina arī "Drossinternets.lv" vadītāja Maija Katkovska: "Mēs par šo problēmu zinājām jau ieriekš, taču, nevēloties radīt kārtējo masu histēriju, apzināti nepublicējām nekādu informāciju par šo."

Katkovska uzsver, ka gluži kā tas bija ar 2017. gadā aktuālo bīstamo spēli bērniem, par kuru vairāk vari lasīt šajā rakstā, mediji un pat valsts iestādes, cenšoties pasargāt bērnus un brīdināt vecākus, patiesībā ir radījuši pretefektu – bērni uzzina par šādas interneta sensācijas esamību un apzināti to meklē. "Tas ir kārtējais masu histērijas radīšanas elements, lai savāktu pēc iespējas vairāk klikšķus, vilinātu skatīties konkrētus video un apmeklēt konkrētas mājaslapas," viņa uzsver galveno iemeslu, kāpēc tiek radīts šāds šokējošs un šausminošs saturs.

Gan BBC, gan portāls "The Guardian" un citi mediji ziņo, ka iemesla satraukumam nav. Lai gan klīst baumas par to, ka ar šī izaicinājuma starpniecību pašnāvību ir izdarījuši vairāki bērni dažādās valstīts, konkrētu pierādījumu tam neesot.

Atbildīgās iestādes iesaka vecākiem pārliecināties, ka viņi zina, kāds saturs viņu atvasēm ir pieejams, un paskaidrot bērnam, ka nevienam nav tiesību viņiem likt darīt kaut ko pret pašu gribu. Tāpat noteikti vajadzētu informēt savu atvasi par to, ka konkrētais tēls nav īsts, un nekādu kaitējumu bērnam nenodarīs.

Katkovska piebilst, ka vecākiem vajadzētu ierobežot bērniem pieejamo informāciju dažādos portālos, tai skaitā "Youtube" un "Google": "Iestatījumos var iestatīt ierobežoto skatīšanās un meklēšanas režīmu, līdz ar to tas saturs, par kuru kāds jau būs ziņojis, bērnam nebūs pieejams."

Savukārt citās platformās, piemēram, "Whatsapp" konkrētais numurs ir jābloķē un par to jāziņo. "Ja līdzīga rakstura attēli tiek atrasti jebkurā no sociālajiem medijiem – "Facebook", "Instagram" vai kādā citā, tad par tiem noteikti ir jāziņo, norādot par to, kas tas ir un kāpēc ir vēlme šo saturu bloķēt, pašam portālam. Tāpat pēc palīdzības var vērsties arī "Drossinternets.lv", kur mēs kopīgiem spēkiem šo problēmu varam risināt," iedrošina Katkovska. Par vietām, attēliem un video, kur redzams šausminošs vai vardarbīgs saturs, var ziņot "Drossinternets.lv" mājaslapā vai e-pastā zinojumi@drossinternets.lv

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.