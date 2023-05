Svētku nevar būt par daudz! Svini dzimšanas dienu arī pusgadu vēlāk

Dzimšanas dienas tiek svinētas reizi gadā, bet kāpēc, ja vien to var atļauties, neatzīmēt divreiz? Ja esi ziemas mazulis un vēlies šampanieti malkot baseinā, ja tava jubileja ir gandrīz vienā datumā ar citiem (un citu) svētkiem vai bērna nozīmīgais datums sakrīt ar vasaras brīvlaiku... Iemesli dažādi un bezgalīgi daudz, tādēļ ideja svinēt dzimšanas dienu ik pēc sešiem mēnešiem nav nemaz tik peļama.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dzimšanas diena, vai tā tiek svinēta ballītes vai ceļojuma formātā, ir veids, kā palutināt un mīlēt sevi un justies īpašam. Un ja pēdējās svinības neizdevās, kā plānots, nav jāgaida gads, lai situāciju "izlabotu". Lielisks attaisnojums pelnītai atpūtai no saspringtās ikdienas rutīnas!

6 + 6



Kā izdevumā "Care" skaidrojusi sertificēta klīniskā psiholoģe un grāmatas "Secrets from the Sofa" autore Keneta Hermana: "Parasti dzimšanas dienu pusgadu vēlāk vēlas svinēt pavisam jauni vai veci cilvēki. Jaunieši apgalvo, ka šādi viņi var demonstrēt tikšanu pāri noteiktajam vecuma slieksnim. Sirmgalvji – ka ir tik ilgi nodzīvojuši sveiki un veseli. Es saku, ka ja šādas svinības liek justies labāk, tad ir vērts svinēt." Datuma noteikšanai visvienkāršākais veids būs pie dzimšanas dienas datuma pieskaitīt klāt sešus mēnešus. Vēl precīzāk – pie dienām pievienot vai atņemt skaitli 182,5 (garajā gadā 183).

Svētki nekaitē



Bērnībā vecāku organizētās dzimšanas dienas ballītes bija lieli svētki, bet pieaugušā vecumā šī diena ir kļuvusi maznozīmīgāka un jubilejas tradīcija zaudējusi bērnišķīgo prieka dzirksti dažādu iemeslu dēļ. Savā slejā "The Zoe Report" žurnāliste Nataša Mārža argumentē, kāpēc pati svin un citiem iesaka sešu mēnešu svinēšanu: "Uzskatu, ka šāda veida svētkiem ir pozitīva ietekme arī uz apkārtējiem, jo tie ir kā attaisnojums garīgajai atpūtai un sevis palutināšanai. Šī jaunā tradīcija ļauj izrauties no ikdienas garīgās spriedzes un priecāties par dzīves vieglākiem, un gaišākiem mirkļiem."

Izdevumā "Care" pavārgrāmatu autore Laura Bašara apstiprina: "Esmu trīs bērnu māte un mēs svinam pusdzimšanas dienas. Šo tradīciju sākām, jo tā palīdzēja bērniem agrā vecumā saprast daļskaitļus un viņi sāka jautāt, vai jau ir sasnieguši 3/4 atzīmi. Tas palīdzēja apgūt atpakaļ skaitīšanu līdz viņu faktiskajai dzimšanas dienai." Turpat arī psihoterapeite Tīna B. Tesina akcentē citu apstākli: "Ja jūsu bērna dzimšanas diena sakrīt ar citiem svētkiem vai cita cilvēka dzimšanas dienu, ir jauki, ka bērnam pienākas īpašā diena, kaut pusdzimšanas diena." Īpaši attiecībā uz bērniem, kuru dzimšanas dienas ir vasaras brīvlaikā un tāpēc spiesti iztikt bez svinībām klasē vai mazāku draugu skaitu ciemos. Matemātika, praktiski apsvērumi un prieka mirklis, kad justies laimīgam un mīlētam. Kāpēc ne?

Foto: Unsplash

Puse no kūkas

Jubilejas atzīmēšana ar ballīti ir vienmēr laba svinību forma, bet tai vajadzētu atšķirties no klasiskajām dzimšanas dienām. Var doties ceļojumā ar draugiem vai individuāli – jebkā, kas ļauj datoru un rūpes atstāt aiz muguras. Protams, ka tas ir attaisnojums, bet tā galvenais mērķis ir sevi palutināt, un ja vēl ar to var dalīties ar mīlošiem cilvēkiem, tas ir vēl patīkamāk. Svinot ballītes paveidā, aicini viesus ierasties bez dāvanām (tas būs par daudz prasīts, lai viņi tērētos divreiz), un beidzot var mainīt arī pasākuma veidolu – ziemā dzimušie svinēt baseinā, bet vasaras mazuļi – sniegā pikoties. Neierasta ēdienkarte, tematiska kūka (vai simboliski – puse no kūkas). Ja tā visa ir par daudz, arī brīvdiena, izbrauciens, viss, kas liek baudīt bez vainas sajūtas. Jo tā taču ir tava dzimšanas diena!

Izmantotie avoti: