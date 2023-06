Holivudas uzkopšana – taktika, kas sola mājas tīrīšanu bez stresa un steigas

Virspusējai, šķietami slinkai telpu uzkopšanai ir savs termins "TikTok" vārdnīcā – Holivudas uzkopšana. Noderīga taktika laikā, kad citi pienākumi kavē pievērsties telpu kārtošanai, bet veļas kaudze tikai aug, nieki uz kafijas galdiņa krājas un domas par putekļu lupatiņu kļūst par stresa iemeslu.

Tīrīšanas pieeja, filozofija un sistēma katram ir atšķirīga. Kamēr daži uzkopj telpas ik dienu, citi veic ģenerāltīrīšanu reizi mēnesī, vēl citi atrisina tikai pašas redzamākās problēmas. Pēdējais ir kļuvis par tendenci, par tā saucamo Holivudas uzkopšanu.

5,4 miljoni skatījumu un 820 tūkstošiem patīk

2022. gada nogalē sociālajā tīklā "TikTok" lietotāja Sāra Nikola publicēja humoristisku video ar uzsaukumu: "Kad tavs draugs ir izaudzis pamatīgi iztīrītā mājā, bet tu – Holivudas kārtībā." Īsajam video ir vairāk nekā 5,4 miljoni skatījumu, 820 tūkstoši atzīmju "patīk" un gandrīz tūkstotis komentāru. Sāra Nikola publicēja vēl pāris video ierakstus ar paskaidrojumiem, ko viņa ar šo Holivudas uzkopšanas apzīmējumu bija domājusi. To, izrādās, izgudrojuši sievietes vecāki, kuri ir ierādījuši tīrīšanas stilu – uzkopt tikai redzamāko, savākt acīs krītošās lietas. Pats par sevi šis termins ir nedaudz nekaunīgs, jo simbolizē Holivudas mākslīgos standartus – skaistu fasādi bez satura. Uzkopt telpu, lai tā pietiekami labi funkcionētu un būtu veselībai droša, būtu reprezentabla, nevis ideāla. Kamēr Nikolas draugs tīra paklājus, putekļus un pirkstu nospiedumus no durvju rokturiem, viņa fokusējas uz to, lai telpa vizuāli izskatītos reprezentabla: salocīs uz dīvāna nomesto segu, no liekām mantām atbrīvos kafijas galdiņus un izkārtos dvieļus vannas istabā.

Mājas kārtošanas konsultante Iveta Balode sarunā ar "Delfi" gan norāda, ka šī tehnika ir piekopjama reti un mazās devās: "Viennozīmīgi, šāda telpu kārtošana nesniedz ilgtermiņa gandarījumu, jo lietas no vienas vietas tiek pārvietotas uz citu. Šādu metodi var izmantot tad, ja negaidīti ierodas ciemiņi un mantas ir ātri jānovāc no citu acīm, bet arī tad sev ir jāapsola, ka tuvākajā laikā tās tiks izšķirotas. Iedomājos to stresu, kad ir jāatrod kaut kas no "prom no acīm" noliktajām mantām..." Viņa iesaka izmantot kārtošanas metodi, kas sastāv no vairākiem posmiem: "Pirmais: