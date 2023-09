Vai viegli būt Kristiānai Grāmatiņai?

"Mēs esam ļoti pārliecināti eksperti visās dzīves jomās, tiešām profesionāļi. Tautā sauktie "YouTube" doktora grāda ieguvēji, plānā galdiņa urbēji," ironiski savu nodarbošanos un hobiju – podkāstu "Vai viegli būt" – raksturo Kristiāna Grāmatiņa, viena no tā veidotājiem. To, ka ir jāsmejas pat tad, kad gribas raudāt, un, pats galvenais, pašiem par sevi, viņa izsaka ar lielisku salīdzinājumu: "Humors ir ūdens, kas to dzīves piekaltušo masu atmiekšķē."

Diskusiju forumā "Lampa" tiki pieteikta kā influencere, tā tiešām ir?



Sarežģīti, man pašai nav ne jausmas, kas es esmu. Pielāgojos, pieņemu apzīmējumu, kas situācijai izklausās piemērotākais. Bet par influenceri, ja paskatās uz manu sociālo mediju aktivitāti, es sevi nenosauktu. Influenceris ir tāds veiksmīgs lietussarga termins, zem kā mani ir viegli pamest apakšā.

"Eirovīzijas" analīze, pirmsvēlēšanu diskusijas, podkāsts... Pastāsti, ar ko tu nodarbojies!



Pašlaik iemēģinu, kā būs vecumdienās, pensijā, jo tagad esmu bezdarbniece un šo periodu ļoti baudu. Ja varētu, mana profesija būtu bezdarbniece, kas diemžēl ilgākā laika posmā nav iespējams. Ikdienā, kad man ir darbs, strādāju IT jomā, darbs ar produktiem ir mans aicinājums. Vēl man ir hobijs – podkāsts "Vai viegli būt" ar Roju (Rojs Rodžers – aut.). Hobija līmenī dažkārt padarbojos sabiedriskajos medijos, tad kaut kur vēl projektos.