Augstās modes un virtuālās fantāzijas satikšanās: 'H&M' atrāda jauno kolekciju

"H&M" nācis klajā jaunāko "Innovation stories" kolekciju, kur nojauktas ne tikai robežas starp tiešsaisti un reālo dzīvi, bet apvienota augstās modes meistarība ar virtuālās garderobes fantāziju, informē pārstāji. "Metaverse Design story" kolekcija būs pārdošanā tiešsaistes veikalā no 8. decembra.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Modes dimensijai kļūstot arvien virtuālākai, "H&M" tajā saredz aizraujošas nākotnes iespējas, kas ļauj mums radīt dinamiskus, drosmīgus un pārliecinošus virtuālos līdziniekus mūsu fiziskajām kolekcijām. Papildus nebeidzamām radošajām iespējām, tas mums ļauj mums arī piedāvāt vairāk ilgtspējīgāku un iekļaujošāku modes vīziju, kas ir pieejama ikvienam jebkur pasaulē," teic Anna Sofija Johansone, "H&M" radošā konsultante.

Iedvesmojoties no "Metaverse" interaktīvā potenciāla, kā arī fiziskās pasaules taktīlā skaistuma, "gatavs valkāšanai" kolekcija aicina uz pašizpausmi un iepazīstina ar ilgtspēju trīs dimensijās, skaidro pārstāvji. Pirmā ietver sieviešu un vīriešu apģērbus un virkni aksesuāru, kas izstrādāti, paturot prātā aprites principus. Otrā – kolekcijas apģērbi, kas pieejami kā daļa no nomas programmas atsevišķos "H&M" veikalos. Vēl ir trešā dimensija, digitālā kolekcija, kas radīta, sadarbojoties "H&M" un Digitālās Modes Institūtam, Londonā bāzētajai digitālajai domnīcai – ateljē.

Gatavs valkāšanai kolekcija

Kolekcijas spilgtākajiem apģērbiem raksturīgi silueti ar izšuvumiem un uzmanību piesaistošu krāsu paleti. Sievietēm uzmanības centrā ir neona krāsas kleita ar tilla svārkiem, savukārt vīriešiem – "oversize" melna "bomber" tipa jaka ar izšuvumiem. Apģērbu papildina futūristiski aksesuāri-apavi un rotas.

Inovācijas

Aprite ir šīs kolekcijas uzmanības centrā. Vairāki apģērbi sastāv no pārstrādāta poliestera šķiedrām, kas izgatavoti no veciem apģērbiem un tekstila atkritumiem, kas savākti veikalos "H&M" apģērbu savākšanas programmas ietvaros. Viena no kleitām šajā kolekcijā ir izgatavota, izmantojot "zero-waste" piegrieznes konstruēšanas procesu. Izmantoti inovatīvi materiāli, piemēram, pārstrādāts poliesters no okeānā atrastajām plastmasas pudelēm, mākslīgā kažokāda mētelim un jakai.

Digitālā kolekcija

Pieci paplašinātās realitātes filtri, pieejami "H&M" aplikācijā, noslēdz "Innovation Metaverse Design Story" klāstu. Sadarbībā ar Digitālās Modes Institūtu, "Snapchat" radītas AR modes lēcas, kas ļauj veikt virtuālu piemērīšanu, nemanāmi apvienojot fizisko un digitālo pasauli un dodot klientiem iespēju izpaust sevi gan īstajā dzīvē, gan tiešsaistē.

Pirmā "H&M Innovation Stories" kolekcija tika laista klajā 2021. gadā. Šīs tematiskās kolekcijas ir veltītas tam, lai popularizētu ilgtspējīgus materiālus, tehnoloģijas un ražošanas procesus. Iepriekšējās tēmas iekļāva tādus jautājumus kā dzīvniekiem draudzīga mode un alternatīva dzīvnieku izcelsmes materiāliem, aprites dizaina stratēģijas un audumi, kas reģenerē atkritumus, kā arī ilgtspējīgākas metodes darbam ar krāsu.

Vairāk lasi šeit.