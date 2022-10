RFW ceturtā diena: naktstērpi un sarkanās krāsas spēks

Ceturtajā Rīgas modes nedēļas (Riga Fashion Week, RFW) rudens sesijas dienā skatītājiem bija iespēja klātienē novērtēt četru zīmolu kolekcijas – uz galvenās skatuves "Hanzas Peronā" tika atrādīti tērpi no "Selina Keer", "Collected Story", "Diana Arno" un "Amoralle" jaunumu lādītes. Atskatā uz spilgtākajiem mirkļiem piedāvājam ielūkoties arī tev!

Šosezon pasākumā pārstāvēti vairāk nekā 20 dizaineri, starp kuriem ir arī ārvalstu debijas un vietējie ekozīmoli. Kas interesanti, šosezon arī bērnu mode tika prezentēta starptautiskā formātā – aktuālās kolekcijas atrādīja lietuviešu zīmols "Julija Dremiene" un latviešu "Paade Mode", "Tiny Bunny", kā arī "Rock and Mouse".

Vēl pirms bērnu zīmolu uznācieniem starmešu gaismās nonāca citi – galvaspilsētas stila svētkus atklāja kolekciju prezentācija no "QooQoo" un "One Wolf", modes gardēžu svētki turpinājās "Grand Hotel Kempinski Riga" telpās, bet noslēdzās ar "Anna Led" modes šovu franču kafejnīcas atmosfērā. Šogad pirmo reizi norisinājās "Hot Couture" vakarkleitu skate, un to piedāvāja "Volga Vintage". Gaidot šovu Rīgas modes nedēļas ietvaros, tā pārstāvji "Instagram" kontā rakstīja: "Pietiek visjaukākās drēbes nostumt skapja tālākajā stūrī! Katrs mirklis ir iespēja "nozagt šovu" un atkal pasaulei atrādīt tūkstošiem pērlīšu, spīguļus, bantes un siltuetus."



Šajā RFW sesijā uzmanība pievērsta apzinīgai, uz nākotni vērstai un ētiskai modei. Kā šo vadmotīvu savās kolekcijas izdevās atradīt ceturtās dienas galvenajiem varoņiem, skaties galerijā!