Valkā rozā, bet neizskaties pēc lelles Bārbijas

Ja atrodi pareizo toni, rozā krāsa ir universāli glaimojoša. Tā redzama mugurā slavenībām, modes skatēs modelēm, bet ikdienas lietošanā ir izaicinoša. Viens solis par daudz, un esi nokļuvusi klišejiskās Bārbijas garderobē. Lai tā negadītos, rozā krāsas izmantošanas padomi: ko izvēlēties un kā valkāt.

Modes industrijā, rozā krāsa īpašāk tika izcelta 1930. gados ar modes dizaineres Elzas Skjaparelli starpniecību. Sirreālistes rokās tai tika dots nosaukums "šokējoši rozā", viņa pati to dēvēja par "dzīvību dodošu". Tā arī ir, rozā ir enerģiska, dinamiska, romantiska un daudzpusīga krāsa. Bet, neraugoties uz šo pozitīvo aspektu, rozā krāsai piemīt arī slikta reputācija kā nenobriedušu personību izvēlei, krāsa, kas piedien tikai "Disney" princesēm un lellei Bārbijai. Tāpēc to nelabprāt izvēlas valkāt tās, kurām vecums ir rakstāms ar diviem cipariem. Tomēr ir daudzi paņēmieni, kā to lietot un izskatīties gan nobriedušai, gan elegantai.

Akcents uz piegriezumu