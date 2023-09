Āda pēc vasaras ir jāreanimē

Pēc vasaras daudz kas ir citādi – ne tikai tas, ka velkam virsjaku un ledus kafijas vietā izvēlamies siltu dzērienu, arī sejas āda pēc vasaras izskatās un jūtas citādi. Pat ja vizuāli tas nav pamanāms, ķermeņa lielākais orgāns ir cietis no jūras ūdens, smiltīm un saules. Ādai ir nepieciešama atjaunošana un sagatavošanās nākamajai sezonai.

Ādas kopšanas vajadzības mainās atkarībā no gadalaikiem. Tas, kas bija piemērots vasarā, nedarbosies rudenī. Un izmaiņām ādas kopšanas rutīnā ir jābūt nelielām un lēnām.

Pazīmes, ka āda ir cietusi



Bez tā, ka saule sniedz zināmu labumu cilvēka vispārējā veselībā, ja tās ir bijis par daudz, tas parādās uz ādas kā hiperpigmentācija (brūni laukumi, vasaras raibumi), dehidratācija (sausums un pamanāmākas smalkās līnijas, grumbas), tvirtuma zudums, kairinājumi vai iekaisumi. "Vasaras mēnešos lielāko kaitējumu ādai nodara saule. Patiesībā, 80 procentus no ādas novecošanās problēmām nodara tieši ultravioletais starojums," izdevumā "Healthline" skaidro ādas kopšanas centra "Skin Trust Club" zinātniskā padomniece Treisija Raiena. "Ne tikai saule, bet āda tiek pakļauta arī sālsūdenim, hlorētam baseina ūdenim, kondicionētam gaisam un tas viss veicina ādas dehidrāciju," viņa piebilst. Neraugoties uz skaisto ādas iedegumu, āda kopumā izskatās blāvāka.

"Rudens" āda

Pārejas posmā no vasaras uz rudeni un rudenī āda varēs atpūsties no augstās temperatūras un saules, un jāsagatavo, lai tā spētu pielāgoties sausākam gaisam, kas būs rudenī. Bez apkures dažādajām sistēmām vēss gaiss vairs nav tik mitrs! "Sausais gaiss liek ādai zaudēt mitrumu un to padara mazāk spējīgu pretoties iekaisumiem," Raiena skaidro. Tam klāt pievienojot vasaras "sastrādāto", pilnas rokas problēmām.

Ādas atjaunošana

Ādas atjaunošana nozīmē, ka tas ir ādas kopšanas plāns atbilstoši laikapstākļiem. Tā, lai āda saglabātu veselīgu izskatu, ir mitrināta un spējīga optimāli darboties. Tas attiecas uz ādas barjeras atjaunošanu, kā Raijena pamāca: "Atjaunošanai, lai novērstu turpmākos bojājumus, ir nepieciešami lipīdi un keramīdi!"

Ko darīt?



Ādas kopšanas rutīna ir jāmaina mainoties laikapstākļiem. Tas nenozīmē, protams, ka jāatbrīvojas no esošajiem līdzekļiem un jātērē nauda, lai atjaunotu it visu ādas kopšanas komplektu. Jāpielāgo pašreizējais režīms un jāpapildina ar pāris jaunām, citām sastāvdaļām.

Saudzīga sejas tīrīšana

Ja āda pēc mazgāšanas šķiet savilkta, iespējams, tīrīšanas līdzeklis ir izjaucis ādas barjeru un tas nozīmē, ka ir jāizvēlas daudz maigāks attīrošais produkts. Vispiemērotākie būs putojošie vai balzama līdzekļi uz eļļas bāzes.

Hidratācijas solis

Vēsāka gaisa temperatūra (un salīdzinoši drīz – centrālā apkure) ādu izžāvē un tādēļ ārkārtīgi būtiska ir ādas papildu mitrināšana. Uzreiz pēc sejas tīrīšanas ir jāveic vēl viens mitrinošs solis, kas ir serums vai toniks, kam sastāvā ir glicerīns, nātrija hialuronāts vai hialuronskābe.

Bagātīgāks mitrinātājs

Vieglā vasaras losjona, želejas veida mitrinātāju vietā ir pienācis laiks bagātīgākiem un smagnējākiem līdzekļiem. Tas nozīmē – krēmi ar lielāku eļļas saturu, kas ādu padarīs maigāku un elastīgāku.

SPF lietošana ir jāturpina

Neatkarīgi no tā, ka saule vairs tik spoži nespīd, tas nenozīmē, ka SPF aizsargkrēms ir jātaupa nākamajam gadam. Arī apmākušos laikapstākļos āda ir jāpasargā no ultravioletajiem stariem. SPF jālieto katru dienu un ar vismaz 30 SPF norādi.

Papildus – aktīvās sastāvdaļas



Rudens tuvošanās ir laiks, kad palielināt vai rutīnā pievienot līdzekļus ar tādām aktīvajām sastāvdaļām kā retinols, C vitamīns, BHA un AHA. Ne visu uzreiz, bet lēnām, pa vienai un ar mazāku procentuālo sastāvu, lai neizraisītu papildus ādas kairinājumus un bojājumus. Tā kā šīs sastāvdaļas veicina jutību pret sauli, tās rutīnā ir jāievieš, kad gaismas ir mazāk (piemēram, retinolu tikai vakarā!) un tos lietojot, SPF ir neatņemama ikdienas komponente.

Tikai svaigi produkti

Rudenim tuvojoties, vasaras sezonā neizlietoto, pāri palikušo produktu arsenālā ir jāveic revīzija, lai pārliecinātos vai tie nākamo vasaru sagaidīs un derīguma termiņš nebeigsies.

Ko nedarīt?

Fizisks pīlings



Ne tikai rudenī, bet visu gadu, jāatsakās no graudainu, manuāli attīrošu skrubju, pīlingu lietošanas. Tie ir pārāk raupji un jo īpaši uz ādas, kas vasaras laikā ir zaudējusi mitrumu. Tā vietā, maigi skābes pīlingi, produkti ar pienskābi vai glikonolaktonu. Dziļai ādas tīrīšanai, tie ir izmantojami reizi vai divas reizes nedēļā. Piemērotas būs arī tīrošās maskas (ar salicilskābi, māliem), kas vienlaicīgi ādu arī mitrinās.

Nepārspīlēt

Ādas uzcītīga un pārmērīga kopšana mēdz nodarīt vairāk ļauna nekā laba. Lai to nenoslogotu un nekairinātu ir jāizvēlas tikai pāris līdzekļi, aktīvās sastāvdaļas jāievieš pa vienai.