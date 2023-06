Ietaupi laiku un naudu, nagus nelako

Manikīra tendenču maiņas ātrumam nav iespējams izsekot. Beidzot ir pienācis atvieglojums un košo krāsu, efektīgo, trīsdimensionālo dizainu vietā kārta pienākusi aktualitātei, kas dēvējama par "kailajiem nagiem".

Ar nagu laku nerotātus nagus mēdz asociēt ar tādu kā "rehabilitāciju" jeb to atkopšanu, atpūtināšanu no gēla un akrila lakām (jo to nemitīga lietošana veicina nagu vājumu un trauslumu). Taču influenceri un pat slavenības ar savu piemēru aizvien biežāk mudina atteikties no manikīra veikšanas.



"Man tik ļoti ir apnicis ik pēc divām nedēļām doties uz salonu," gaužas "TikTok" lietotāja ar pseidonīmu @sydneyv.nichols. Viņa janvārī esot izlēmusi, ka nagus krāsos tikai īpašos gadījumos, piemēram, uz kāzām vai darba pasākumiem. Pārējā laikā – kailie nagi. Līdzīgu lēmumu, vai vismaz izpildījumu ievēro arī tādas slavenības kā aktrise, mūziķe Dženifera Lopeza un aktrise Nikola Pelca Bekhema.



Pašsaprotami, gan skaistumkopšanas salona apmeklējums, gan nagu kopšana mājās ir sevis lutināšana, kas regulāri veikta "apēd" gana daudz laika un naudas. Ņemot vērā, ka pēdējā gada laikā dominējošā nagu tendence ir dabiskums, loģisks nākamais solis ir pilnībā atteikties no nagu lakošanas.

Tiesa, ne visiem atteikšanās no lakām, lai pārietu uz neko, būs tik vienkārša. Ne visi nagi ir vienādi un pēc ilgstošas gēla lietošanas tie var būt kļuvuši vāji un trausli, vai pat mainījuši krāsu. Kā visās skaistumkopšanas jomās, labi uztura paradumi ir viens no primārajiem skaistuma garantiem. Dietoloģe Melisa Beilija izdevumā "Byrdie" sniedz padomu: "Labi sabalansēts uzturs un biotīna uzņemšana ir labākā izvēle nagu stiprināšanā." Biotīns ir dzīvnieku izcelsmes proteīnā (olas, vistas gaļa, lasis), savukārt vegānu pārtikā tas ir sēklās, riekstos un batātēs.



Roku krēmi, eļļas, kutikulu mīkstinātāji veselīgiem nagiem, stikla nagu vīle nagu lūšanas mazināšanai, bet trausliem – nagu stiprināšanas lakas. Ja absolūta atteikšanās no nagu lakas ir par strauju, vienmēr noderēs lakas, kas imitē dabisko naga krāsu. Un tā, protams, ir atkarīga no katra individuālā ādas toņa.