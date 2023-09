Ja seja ir jātīra divreiz, cik reizes ir jāmazgā mati?

Allaž izklaidējošajā "TikTok" pasaulē dejas un lūpu sinhronizācija ir tikai daļa no satura, vēl cita ir skaistumkopšanas padomi. Tur mīt profesionāļi un entuziasti, kuri vienmēr ir gatavi pamācīt un informēt. Viena no uzmanības vērtajām tēmām ir divkārtēja matu mazgāšana.

Tēmturis #DoubleShampooing, kam ir vairāk kā 1,7 miljoni skatījumu, ir pierādījums, ka tik vienkāršā jautājumā aizvien ir nepieciešams padoms. Īpaši, ja tas sola uzlabot galvas ādas un matu veselību.



Kā apzīmējums norāda, tā ir matu mazgāšana ar šampūnu divkārtēji vienā mazgāšanas reizē. Kā izdevumā "Shape" skaidro triholoģe Helēna Rīvlija: "Dubulta mazgāšana palīdz rūpīgāk attīrīt kā galvas ādu, tā matus, īpaši, ja lietoti veidošanas līdzekļi vai mati ir taukaini. Pirmā reize atbrīvo no netīrumiem un matu veidošanas produktiem, bet otrā nodrošina dziļāku tīrīšanu." Īpaši noderīgi tiem, kuri saskaras ar tādām problēmām kā taukaina galvas āda vai blaugznas. Pirmā reize ādu un matus sagatavo, otrā – tīra. Friziere Eimija ("TikTok" kā lietotāja @amy.does.some.hair) precizē: "Daži iebildīs, ka šampūnu nevajadzētu lietot divreiz, jo tas atbrīvo matus no to dabiskajām eļļām. Bet, koncentrējoties uz galvas ādu, jūs attīrāt galvas ādas radīto sebumu un tas, savukārt, veicinās tīrāku galvas ādu un galu galā – veselīgākus matus."