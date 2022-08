Produkti un meikapa triki, kas palīdzēs nomaskēt spēka izsīkumu

Katrs no mums pa laikam jūtas kā izmalts cauri gaļasmašīnai, izspiests citrons vai cilvēks, kuram pāri pārbraucis ceļa rullis. Ja vien varētu ceļot laikā un iepriekšējā naktī likties uz auss ātrāk, ne tā? Tā vietā skatāmies uz sevi spogulī un domājam: "Paskat, kurš ir noguris!" Taču visas cerības uz vismaz izskata ziņā enerģijas pilnu dienu nav zaudētas – īpaši, ja sekosi "Huffington Post" apjautāto ekspertu padomiem!

Angliski ir teiciens "fake it till you make it" (tulkojumā – "izliecies tik ilgi, kamēr tev izdodas"), un tam vajadzētu kļūt par galveno moto dienās, kad sejā lasāms liels nogurums vai negulēto stundu pēdas. Ja šis stāsts ir par tevi, mierini sevi ar domu, ka tavās kurpēs pavisam nesen kāds stāvējis un kāds vēl stāvēs. Turpinājumā uzzini dažādus trikus un ieteikumus no "drēbes pārzinātājiem" – meikapa ekspertiem.

Vispirms svarīgi saprast, ka ar meikapa palīdzību var uzlabot jebkuras sejas izskatu – pat visnogurušākās. Meikapa māksliniece Džeimija Grīnberga no "Jamie Makeup" sacījusi, ka spēka izsīkuma iemesls var būt miega vai ūdens deficīts organismā, kā arī vispārējs nogurums no ikdienas dzīves. "Taču ar rūpīgi izvēlētiem produktiem un kosmētiku, kas arī uzklāta pareizi un īstajās vietās, var ļoti pietuvināties veselīgākajam sejas ādas izskatam."

Šim uzskatam piekrīt arī meikapa mākslinieks Marko Kampos, piebilstot – pareizi uzklāta kosmētika var radīt iespaidu, ka konkrētā nedēļa miega ziņā bijusi labākā, kādu jebkad izvedies pieredzēt. "Ar pareizo konsīleri vari burtiski "izdzēst" nogurumu ap acīm. Neliela uzacu pieķemmēšana, skropstu atliekšana un tušas pieskāriens palīdzēs "atvērt" acis".

Pilnais plāns, lai izskatītos labi

Lai gan šādās dienās vienīgais, ko gribētos, ir pazust tumsā, atceries – tieši viss gaišais šodien ir tavs sabiedrotais. Meikapa māksliniece Fiona Stailza uzsvērusi, ka pats svarīgākais ir akcentēt sejas vaibstus, saglabājot svaigu grimu un ādas izskatu. Tas nozīmē, ka jāpastiepj roka to produktu virzienā, kuriem ir maigs spīdums, lai seja izskatītos gaišāka un dzīvīgāka, taču ne pārspīlēti izgaismota.

Izskati savu kosmētikas maciņa saturu un rīkojies atbilstoši! "Es izvairos no tumšiem acu zīmuļiem un ēnām, tā vietā izvēloties dzīvīgākas krāsas un papildu mirdzumu, kas kompensēs ādas dzīvīguma trūkumu un pietūkumu ap acīm," norādījusi Stailza.

Tādas "siltākas" krāsas kā persiku un zeltainie toņi rada veselīga izskata ilūziju, komentējis meikapa mākslinieks Gregorijs Alts. Lai radītu dzīvīgāku skatu, viņš iesaka "virzīties augšup", ar to saprotot, piemēram, skropstu tušas uzklāšanu tikai uz augšējā plakstiņa, bet vaigu sārtuma – uz vaigu kauliem vai nedaudz virs.

Taču šādā dienās parasti nav nedz laika, nedz arī spēka pucēties spoguļa priekšā vairākas stundas. Te, lūk, ieteikumi galvenajām sejas zonām!

Zem acīm. Lai notušētu tumšos riņķus zem acīm, meikapa māksliniece Džalīsa Džaikarana iesaka vispirms likt lietā konsīleri – persiku vai nedaudz oranžīgā tonī. Eksperte piebilst, ka tas jāuzklāj pavisam nedaudz, bet pēcāk maigi jāizlīdzina ar sūklīti vai pirkstu galiem. To, ka ar konsīleri nedrīkst pārspīlēt, uzsver arī Kampos. "Uzklāj pavisam nedaudz acs ārējā un iekšējā stūrī. Un pēc tam izlīdzini." Ja ir vēlēšanās, paveikto var "nostiprināt" ar grima fiksācijas pūderi.

Starp citu, meikapa māksliniece Džeimija Dromena skolas laikā izmantojusi acīm paredzētu kosmētiku, lai citi cīņu biedri nemanītu viņas nogurumu. "Iekšpusē izmantoju baltu acu zīmuli, bet apkārt – konsīleri, kas nedaudz gaišāks par ādu. Tādējādi radās iespaids, ka daudz uzmanīgāk visu klausos un vēroju."

Skropstas. Lai izskatītos modrāka un enerģijas pilna, neiztikt bez skropstu atliekšanas, uzsver meikapa eksperte Sendija Geinzere. Šis mazais triks palīdz acij izskatīties plašāk atvērtai – līdz ar to arī vērīgākai un priecīgākai.

Starp citu, nozīme ir arī skropstu tušas krāsai. "Drēbes pārzinātāji" uzsver, ka tumša skropstu tuša riņķus zem acīm padara mazāk redzamus un palīdz izskatīties "svaigākam".

Vaigi. Nekad nenovērtē par zemu spēku, ko sevī slēpj pareizajā krāsā izvēlēts vaigu sārtums, sacījusi Dormena, kura piebilst – tas palīdzēs ne tikai sejai izskatīties dzīvīgākai, bet arī izcels acu skaistumu.

Lūpukrāsa. Paturi prātā, ka skaistu tonīti nav pelnījušas tikai tavas lūpas, bet arī deguns! Uzklāj lūpukrāsu uz deguna "tilta", precīzāk – vertikālā virzienā no uzacu līnijas līdz deguna galam, neaizmirstot to pēcāk rūpīgi izlīdzināt.

"DIY" triki

Skaidrs, ka ne visiem ir pilns kosmētikas maciņš ar produktiem itin visām dzīves situācijām, līdz ar to var gadīties – nav nedz konsīlera īstajā krāsā, nedz tušas, ne arī vaigu sārtuma. Deguns gan nav jānokar, jo ir vairāki varianti, kā ar mājās atrodamajiem priekšmetiem mazināt nogurumu sejā.

Ledus. Ja nav pieejama sejas maska vai rullītis, ar kuru mazināt aizpampumu, eksperti iesaka likt lietā ledu – nomazgā rokas un maigi ar ledus gabaliņu ierīvē ādu zem acīm.

Skropstu atliekšana ar galda piederumiem. Nav skropstu atliecēja? Nekādu problēmu! Paņem karoti un uzsildi to ar fēnu (taču noteikti nepārspīlē ar karstumu). Pēc tam ļoti uzmanīgi silto priekšmetu ar izliekumu pieliec pie skropstām, izveidojot glītu krociņu, stāsta Geinzere.

Karote saldētavā. Gadījumos, kad kosmētikas nav pa rokai, bet pampums sejā šķiet pārāk manāms, uz 5-10 minūtēm ieliec saldētavā vairākas karotes. Izmanto tās zonā ap acīm, sacījusi Džaikarana.

Kafijas spēks. Pievieno samaltām kafijas pupiņām ūdeni, izveidojot pastai līdzīgas konsistences masu. Uzklāj to uz "zilajiem" riņķiem un atstāj iedarboties uz aptuveni septiņām minūtēm. Noskalo ar aukstu ūdeni, iesaka Daikarana.

Atceries – ja jūties nogurusi, drīksti tā arī izskatīties. Ja nu tomēr nevēlies citiem rādīt spēku izsīkumu, kosmētika tev noteikti palīdzēs zinātkāro acis novirzīt citā virzienā!

Daudzi ikdienā pieraduši lietot maskas plāksnītes jeb tā dēvētos "pačus", kurus ar mērķi mazināt krunciņas zem acīm skaistumkopšanā liek lietā gan sievietes, gan arī vīrieši. Aprīlī vizāžiste un meikapa māksliniece Jana Kozlova sociālajos tīklos dalījās ar video, kurā paskaidro – "pači" nav slikts palīgs, bet tas piederas SOS produktu kategorijai. Vairāk par "pačiem" un gadījumiem, kad tos drīkstētu lietot, uzzini šeit.