Diētām nē! 10 intuitīvās ēšanas principi

Intuitīvā ēšana ir pieeja svara zaudēšanai un uzturēšanai, kuras mērķis ir izbeigt šausmīgo diētu dzīvesveidu un mudināt būt mierā ar ēdienu. To panāk, ievērojot desmit intuitīvās ēšanas principus. Tie ir skaidri formulēti un tas palīdz ieraudzīt, kā tie var darboties ikdienas dzīvē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Psiholoģe Kendisa Setija portālā "Therapy Rout" skaidro šīs ēšanas paņēmienus.

Pārstāj domāt par diētām



Ko tas nozīmē: atmet domu par to, ka tev vajadzīgas diētas vai ka pastāv viena ideāla diēta. Met pie malas šo diētu kultūras domāšanu!

Kā to īstenot: sāc ar to, ka pasaki sev – iedomas par nākamo lielo svara zaudēšanu tev nepalīdzēs. Nav burvju tabletes tievēšanai. Tev neizdevās tikt vaļā no svara ilgtermiņā ar ierobežojošām diētām. Pārtikas ierobežošana un badošanās nav ceļš uz veselību.

Godā savu izsalkumu



Ko tas nozīmē: atpazīsti pirmās bioloģiskās bada pazīmes savā ķermenī un atbilstoši reaģē.

Kā to īstenot: paturi prātā, ka tev jāparūpējas par ēšanu. Apēd kaut ko, kad jūti izsalkumu. Pavirša ēšana ir iemesls, kāpēc vēlāk vari pārēsties. Strikti ierobežojumi nav risinājums, jo tas neapmierina ķermeņa vajadzības pēc pārtikas.

Esi mierā ar ēdienu





Foto: Shutterstock





Ko tas nozīmē: dod sev atļauju ēst un pārtrauc cīniņu ar pārtiku.

Kā to īstenot: pārtrauc veidot sliktās un labās pārtikas sarakstu. Visiem ēdieniem ir sava vieta ēdienkartē. Pārtrauc sev jautāt: "Vai es drīkstu...?" Tā vietā apdomā, kam vajadzētu būt tavā uzturā. Tu drīksti ēst jebkuru ēdienu ikvienā laikā. Vienkārši ņem vērā, ka dažas izvēles var slikti ietekmēt tavu veselību, bet citas – pozitīvi. Būt mierā ar ēdienu nozīmē, ka tu nejūties vainīgs, apēdot pīrādziņu svētku vakariņās.

Pārliecini "pārtikas policiju"





Foto: Shutterstock





Ko tas nozīmē: te nav noteikumu. Tu vari ēst visu, ko vēlies, un, ēdot to, ko vēlies, tu "nenonāc nepatikšanās" un nedari neko sliktu.

Kā to īstenot: pārtrauc sevi uzraudzīt vai ievērot viltus noteikumus, ko radījusi diētu kultūra. Ja "pārtikas policija" tavā prātā saka, ka izēst salātu bļodu ir labi, bet steikā ir pārāk daudz kaloriju, atgādini savam "inspektoram" galvā, ka gaļa var sniegt organismam vajadzīgos taukus un olbaltumvielas, savukārt bļoda ar salātiem satur maz uzturvielu.

Atklāj apmierinātību



Ko tas nozīmē: pievērs uzmanību savam ķermenim, izbaudi ēdienu un iejūties vietā, kur esi apmierināts un patīkami iespaidots.

Kā to īstenot: ēšana ir svētki. Lai piemērotu šo principu, centies ieturēt sātīgu maltīti rosinošā vidē. Tas palīdzēs saistīt sāta sajūtu un gandarījumu ar baudu, ko sniedz garšīga maltīte.

Sajūti sātu



Ko tas nozīmē: pievērs uzmanību ķermeņa signāliem, kas norāda, ka tev vairs nav jāēd, lai iegūtu enerģiju.

Kā to īstenot: šis princips tiek piemērots, interpretējot pilnības un apmierinātības signālus. Ēdot pievērs uzmanību tam, kad jūties komfortabli kādā ēšanas brīdī un ļauj ķermenim pavēstīt, kad pienācis laiks apstāties. Novērtē savu izsalkuma līmeņa izmaiņas ēšanas laikā, lai iepazītu, kā tu sajūti sāta signālus.

Tiec galā ar savām emocijām, pret sevi esot laipns





Foto: Shutterstock





Ko tas nozīmē: atrodi veidus, kā siltā un mīlošā veidā sevi nomierināt un tikt galā ar emocijām.

Kā to īstenot: strikta sevis ierobežošana ēšanā var izraisīt kontroles zaudēšanas sajūtu. Pēc tam šī sajūta var novest pie emocionālas ēšanas. Neatkarīgi no tā, vai pārēšanos izraisa trauksme vai garlaicība, pasaki sev, ka pārmērīga ēšana šīs problēmas neatrisinās.

Cieni savu ķermeni



Ko tas nozīmē: cieni savu ģenētiku, samīļo savu ķermeni un mīli, novērtē katru tā daļu.

Kā to īstenot: dažiem var būt grūti to realizēt. Sava ķermeņa cienīšana nozīmē, ka nav vietas, kuru tu tajā vērtētu kritiski. Esi pateicīgs par visām spējām, ko ķermenis tev sniedz, sākot no elpošanas līdz staigāšanai.

Kusties



Ko tas nozīmē: koncentrējies uz to, kā tu jūties, kad kusties un izmanto šo iespēju, neuzsverot kaloriju dedzināšanu.

Kā to īstenot: lai panāktu, ka ir laba veselība, nav nepieciešams stundām pavadīt laiku sporta zālē, cilājot svarus. Celies un kusties. Dari to, kas tev no kustībām patīk un padodas vislabāk. Neatkarīgi no tā, vai tā ir pastaiga, joga vai svaru cilāšanas treniņš, sajūti sava ķermeņa kustības un koncentrējies uz to, cik lieliski tas liek tev justies.

Saudzē savu veselību





Foto: Shutterstock





Ko tas nozīmē: izproti laba uztura vērtību un ļauj šīm zināšanām ietekmēt lēmumus par ēdienkarti, vienlaikus to pārmērīgi nekontrolējot.

Kā to īstenot: tā vietā, lai katrā ēdienreizē ēstu cepumus un pīrāgus, apsver pārtikas produktu ietekmi uz tavu veselību. Piemēro šo principu, atgādinot sev, ka tev ir atļauts ēst visu, ko vēlies. Tomēr velti laiku, lai apsvērtu, kā pārtikas izvēle ietekmēs tavu veselību.

Iepriekšminēto principu piemērošana ir kaut kas tāds, ko var sākt tieši tagad. Tas neprasa lielus naudas ieguldījumus uzņēmumiem, kas gūst labumu pat tad, ja tev neizdodas zaudēt svaru, lietojot viņu produkciju vai izmantojot pakalpojumus. Tas neprasa sevi sodīt par to, ka dzimšanas dienā izvēlējies ēst torti. Tas neprasa, lai tu badotos. Met pie malas diētas un sāc remdēt savu izsalkumu, atpazīstot patiesu izsalkumu un sātu, parūpējies gan par sātu, gan ķermeni.

Ko saka pētījumi



Savukārt portāls "Healthline" ieskatījies, ko par intuitīvo ēšanu vēstī pētījumi. To kļūst arvien vairāk un īpaši tie vērsti uz sievietēm.

Līdz šim pētījumi saista intuitīvu ēšanu ar veselīgāku psiholoģisko attieksmi, zemāku ķermeņa masas indeksu un svara uzturēšanu, lai gan ne svara zudumu.

Viena no galvenajām intuitīvās ēšanas priekšrocībām ir labāka psiholoģiskā veselība.

Intuitīvās ēšanas pētījumu dalībnieki paaugstināja savu pašcieņas līmeni, uzlaboja savu ķermeņa tēlu un vispārējo dzīves kvalitāti, vienlaikus piedzīvojot mazāk depresiju un trauksmi.

Turklāt intuitīvo ēšanu uzsākušie cilvēki drīzāk turpina ievērot uzsākto ēšanas uzvedības maiņu, nekā tie, kuri ievēro diētu.

Citos pētījumos ir aplūkota sieviešu ēšanas uzvedība un attieksme, tajos secināts, ka intuitīvās ēdājas ir ar mazāk haotisku uzvedību ēšanā.