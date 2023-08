Atspēkoti 9 mīti par vazektomiju

Ideja par vazektomijas veikšanu var iedvest bailes jebkurā vīrietī, taču šī kontracepcijas metode ir droša un efektīga, pat mazāk invazīva kā pretējā dzimuma kontracepcijas metodes. Lai gan tā ir ātra un gandrīz nesāpīga procedūra, par to vēl aizvien eksistē un tiek izplatīti mīti un aizspriedumi.

"Capital Clinic Riga" urologs Dr. Jānis Jukonis skaidro: "Vazektomija jeb ķirurģiskā kontracepcija ir droša metode. Tās laikā tiek pārdalīti sēklvadi. Tie atrodas tuvu ādai, tādēļ šo metodi var izdarīt arī lokālas anestēzijas laikā, izvairoties ar anestēziju saistītiem riskiem. Šī procedūra ir droša, bet katrai manipulācijai varbūt riski. Vazektomijas gadījumā tie pārsvarā ir viegli un pārejoši, visbiežāk novēro sāpes pēc operācijas un lokālu hematomu, ļoti retos gadījumos var izveidoties hroniskas sāpes sēkliniekos. Ja pāris plāno pastāvīgu ķirurģisku kotracepciju, tad noteikti komplikāciju biežums ir ievērojami mazāks vīrietim veicot vazektomiju, nekā sieviete veicot ķirurģisku kontracepciju – olvadu liģēšanu."

Izplatītākie mīti par vazektomiju:

1. Vazektomija ir invazīva un sarežģīta



Jā, iegriezums tiek veikts, bet patiesībā tas ir ļoti mazs un komplikācijas ir reti sastopamas. Operācija notiek ar lokālo anestēziju un ilgst 30–40 minūtes, pēc tās pacients var doties mājās. Šī operācija neatstāj nelabvēlīgas sekas vīrieša veselībai.

Dr. med. Jāņa Ģīļa privātklīnikas plastikas ķirurgs Jānis Ģīlis precizē: "Vazektomijas operācijas laikā veic vienu vai divus nelielus griezienus sēklinieku maisiņā, atsedzot sēklas vadus. Tālāk izmanto kādu no sekojošām metodēm: var iedarboties uz sēklas vadiem, vai nu tos ķīmiski vai termiski apdedzinot vai noklipējot (uzliekot metāla skavu), vai pārgriežot un galus aizsienot. Iedarbības vietā gali salīp un sarētojas, un turpmāk spermatozoīdi līdz ejakulātam nenokļūst."

2. Tas ir sāpīgi



Kad tiek saņemta atsāpināšanas injekcija, pārējo procedūru var raksturot kā spiedošu sajūtu. Arī pati injekcija ir ātrs, neliels dūriens un pēc tās diskomforts ir gana viegls, lai to varētu kontrolēt ar bezrecepšu pretsāpju līdzekļiem.

3. Ilga atlabšana



Lielākā daļa vīriešu vazektomiju pārcieš viegli un seksuālās aktivitātes var atsākt jau trīs dienu laikā. Piemēram, vazektomiju veicot ceturtdienā vai piektdienā, jau pirmdien var atgriezties darbā.

Kas sagaida pēc operācijas? Jānis Ģīlis skaidro: "Pēc operācijas pāris dienu sēkliniekos var būt neliels diskomforts vai sāpes, ko viegli var remdēt ar pretsāpju tabletēm. Pirmajās dienās pēc operācijas vajadzētu izvairīties no lielas fiziskās slodzes (tai skaitā dzimumakta), iešanas vannā, peldēšanas un saunas, jo tas var radīt asinsizplūdumu vai problēmas brūču dzīšanas procesā. Pēc vazektomijas darbspējas nav ierobežotas. Parasti nav vajadzības pēc vazektomijas spermas analīzes veikt reizi gadā."

4. Samazinās dzimumtieksme



Šīs ķirurģiskās operācijas laikā tiek pārtraukts spermatozoīdu transports no sēkliniekiem (kur tie tiek producēti) uz urīnizvadkanālu, pa kuru ejakulācijas laikā tie izkļūst no vīrieša organisma. Tāpēc tas neietekmē ne vēlmi, ne dzimumtieksmi, ne erekciju, ne spēju veikt seksuālās aktivitātes.

Jānis Ģīlis mierina: "Tā neiespaido vīrieša erektilo funkciju. Pēc vazektomijas vīrieša organismā turpinās vīrišķo hormonu producēšana, kas nodrošina dzimumtieksmi, erektilo funkciju un ejakulāciju (atšķirība ir tikai tā, ka spermā nav spermatozoīdu). Šī operācija neieteikmē pacienta seksuālās dzīves kvalitāti, un to, ka ejakulāta tilpums ir par 5% mazāks, kā traucēkli neizjūt neviens no partneriem. Vīrieša dzimumfunkcija var pat pastiprināties, jo zūd spriedze par to, ka partnerei varētu iestāties nevēlama grūtniecība."

5. Sekss sagādās mazāk baudas



Nē, tieši spontanitāte, brīvība un sirdsmiers var likt seksu izbaudīt vairāk. Vienīgais, ko vazektomija ietekmē ir spermas sastāvs, bet nekādi erekciju vai sajūtas.

6. Spermas uzkrāšanās



Spermas veidošanās ir pastāvīgs process un tā, kas netiek izdalīta, tiek reabsorbēta (un pat bez vazektomijas).

7. Palielinās prostatas vēža risks



Tādu pierādījumu nav. Tie daži pētījumi, kas norāda uz risku, nespēja pierādīt, ka vazektomija ir cēlonis.

8. Grūtniecības iestāšanās aizvien ir iespējama



"Iespēja, ka pacienta ejakulātā varētu būt spermatozoīdi un no tiem varētu iestāties grūtniecība, ir atkarīga no tehnikas, kā vazektomija veikta. Ja sēklvadi abās pusēs tiek identificēti, pārgriezti un visi četri gali nosieti, tad spontānas sēklu ceļa rekanalizācijas risks ir vienam no viena miljona vīriešu. Ja sēklvadi tiek tikai pārgriezti bez galu aizsiešanas, šis risks ir lielāks – vienam no 2000.

Jāņem vērā, ka pēc operācijas vīrieša ejakulātā var būt dzīvi kustīgi spermatozoīdi pat vairāk nekā mēnesi pēc vazektomijas. Jo biežāk vīrietim pirmā mēneša laikā pēc vazektomijas būs bijusi ejakulācija, jo ātrāk spermatozoīdi ejakulātā vairs nebūs atrodami.

Pirmajā mēnesī pēc operācijas pacientam ir jāizturas ar piesardzību, tā, it kā operācija nebūtu veikta, jo viņa ejakulātā vēl joprojām var būt olšūnu apaugļot spējīgi spermatozoīdi. Pēc mēneša ir jānodod ejakulāta analīze, un tikai tad, ja divās sērijveida analīzēs netiek atrasts neviens dzīvs, kustīgs spermatozoīds, vīrieti var uzskatīt par drošu seksa partneri, no kura grūtniecības iestāšanās nav iespējama," skaidro Ģīlis.

9. Vazektomija ir neatgriezeniska



Lēmumu par vazektomijas veikšanu ir jāveic ar 100% pārliecību. Jā, vazektomija ir atgriezeniska, taču šī manipulācija ir sarežģītāka, dārgāka un ne vienmēr veiksmīga. Ģīlis stāsta, ka vispirms sarunas notiek ģimenē, ar dzīvesbiedri, ja nepieciešams, arī ar psihologu, un tikai tad pacients nonāk līdz ķirurgam.

Vīrieši uz pirmreizējo sarunu nāk gan vieni, gan ar partneri. "Manā praksē nav bijis neviena gadījuma, kad vīrietis būtu nožēlojis veikto operāciju. Vīrietim, kurš pieļauj iespēju, ka reiz dzīvē vēl varētu vēlēties pēcnācēju, pirms vazektomijas iesakām izmantot spermas bankas pakalpojumus," norāda Ģīlis.

Vazektomija tomēr būtu jāuztver kā neatgriezeniska, kaut tehniski un ķirurģiski ir iespējams veikt atgriezenisko operāciju, mēģinot vīrieša auglību atjaunot: "Tādu operāciju var veikt, taču pasaulē ir maz ārstu, kas to dara, jo tā ir sarežģīta, smalka mikroķirurģiska operācija, kas prasa īpašas prasmes. Kaut arī atgriezeniskā operācija spēj dot 80% ķirurģiskās veiksmes, t.i., sēklvadu caurejamības atjaunošanu, tad funkcionālā veiksme, ka no šī vīrieša spēs iestāties grūtniecība dabiska dzimumakta ceļā, procentuāli ir ievērojami zemāka. Te jāņem vērā: jo ilgāks laiks ir pagājis pēc vazektomijas, jo bērniņu radīšanas iespēja ir mazāka," vieš skaidrību plastikas ķirurgs.

