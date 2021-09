Kopš maija vidus Latvijā izplatās Covid-19 infekcijas delta variants, kas ir daudz lipīgāks par iepriekšējiem variantiem. Lielu satraukumu rada tas, ka arvien biežāk saslimst arī bērni. Vai rudenī gaidāma lielāka saslimstība bērnu vidū un kādas sekas vīruss atstāj uz bērniem, skaidro Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas infektoloģe un pediatre Gunta Laizāne.

Slimnīcas gatavojas ļaunākajam

Covid-19 infekcijas delta variants Latvijā tika atklāts maija vidū, tā īpatsvars no 23. līdz 29. augustam sasniedzis jau 91 procentu, un mediķi uz tā straujo izplatību raugās ar bažām. Bērnu slimību klīnikas virsārste, infektoloģe un pediatre Gunta Laizāne stāsta, ka delta variants slimības gaitas ziņā neapdraud bērnus vairāk kā jebkurš cits Covid-19 paveids, tomēr lielu uztraukumu rada delta varianta savdabīgums ar augsto "lipīgumu" jeb infekciozitāti, tātad tas, cik daudz cilvēku var saslimt, sastopoties ar pacientu, kurš sasirdzis. "Bažas ir par to, ka bērni savstarpēji kontaktējas ļoti cieši. Ja mēs, pieaugušie, varam izvairīties un ievērot divu metru distanci un citus ierobežojumus, bērni ir daudz grūtāk izkontrolējami." Visgrūtāk izkontrolēt bērnus ir tieši skolas vecumā, jo klātienes mācībās ir noteikts laiks, kad bērni ir vienā telpā ar citiem klasesbiedriem, taču to, kas notiek starpbrīžos vai ārpus skolas, izkontrolēt nav iespējams, savukārt pirmsskolas vecuma bērni visu dienu pavada vienā grupā, tostarp arī ēdināšana tiek atdalīta no citām grupām.

Nupat ir sācies jaunais mācību gads, un vairums bērnu mācību gadu iesāks klātienes mācībās. Un tieši klātienes mācības mediķos raisa papildu uztraukumu.